قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۷ مرداد
به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش، از ۱۵۵۷۳۷ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و سی و هفت) تومان به ۱۵۶۰۷۷ (یکصد و پنجاه و شش هزار و هفتاد و هفت) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، 186,980 (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش، از ۱۷۹۷۷۷ (یکصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و هفتاد و هفت) تومان به ۱۸۰۸۸۴ (یکصد و هشتاد هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، 216,350 (دویست و شانزده هزار و سیصد و پنجاه) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از ۴۲۴۰۶ (چهل و دو هزار و چهارصد و شش) تومان به ۴۲۴۹۸ (چهل و دو هزار و چهارصد و نود و هشت) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 50,880 (پنجاه هزار و هشتصد و هشتاد) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با کاهش به 252,930 (دویست و پنجاه و دو هزار و نهصد و سی) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، 3,900 (سه هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با کاهش به 134,750 (یکصد و سی و چهار هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با کاهش به 132,730 (یکصد و سی و دو هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، 141.5 تومان نرخگذاری شد.