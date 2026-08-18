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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۷ مرداد

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۶،۹۸۰ (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۰
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1753 بازدید
دلار

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۵۷۳۷ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و سی و هفت) تومان به ۱۵۶۰۷۷ (یکصد و پنجاه و شش هزار و هفتاد و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، 186,980 (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۹۷۷۷ (یکصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و هفتاد و هفت) تومان به ۱۸۰۸۸۴ (یکصد و هشتاد هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، 216,350 (دویست و شانزده هزار و سیصد و پنجاه) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۲۴۰۶ (چهل و دو هزار و چهارصد و شش) تومان به ۴۲۴۹۸ (چهل و دو هزار و چهارصد و نود و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 50,880 (پنجاه هزار و هشتصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به 252,930 (دویست و پنجاه و دو هزار و نهصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، 3,900 (سه هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به 134,750 (یکصد و سی و چهار هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به 132,730 (یکصد و سی و دو هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، 141.5 تومان نرخ‌گذاری شد.

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