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پذیره‌نویسی جدید‌ترین صندوق نقره بدون حباب

صندوق «یاس» جدید‌ترین صندوق نقره با حباب صفر، چهارشنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۱:۴۵ از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی پذیره‌نویسی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۰۳
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صندوق یاس

صندوق «یاس» جدید‌ترین صندوق نقره با حباب صفر، چهارشنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۱:۴۵ از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی پذیره‌نویسی می‌شود.

در حالی که میانگین حباب صندوق‌های نقره به ۱۲ درصد رسیده است، این پذیره‌نویسی سرمایه‌گذاری با حباب صفر را فراهم می‌کند.

چگونه در پذیره‌نویسی صندوق نقره «یاس» شرکت کنیم؟

  • انتخاب یک کارگزاری و دریافت کد‌بورسی(تمامی مراحل آنلاین)
  • ورود به پنل معاملاتی کارگزاری
  • واریز وجه به حساب 
  • جستجوی نماد «یاس» 
  • ثبت‌ سفارش در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه

خرید صندوق نقره «یاس» در پذیره‌نویسی چه مزیتی دارد؟

در حال حاضر، تقاضای بالا در بازار باعث شده صندوق‌های نقره با میانگین ۱۲ درصد «حباب» معامله شوند. اما شما می‌توانید با شرکت در پذیره‌نویسی صندوق «یاس»، نقره را بدون حباب خریداری کنید.

این صندوق تحت مدیریت گروه مالی ترنج است؛ از نهاد‌های مالی مطرح بازار‌سرمایه با بیش از ۱۰۰ همت دارایی تحت مدیریت است که پیش‌تر صندوق‌های موفقی مثل «افران»، «تمشک» و «نارنج» را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.

سرمایه‌گذاری در آینده: چرا نقره گزینه‌ای هوشمندانه است؟

نقره به عنوان «فلز آینده» شناخته می‌شود. محدودیت منابع معدنی، افزایش مصرف در فناوری‌های نوین و نقش کلیدی آن در گذار به اقتصاد سبز، چشم‌انداز مثبتی برای این فلز ایجاد کرده است. برخلاف طلا که بیشتر جنبه ذخیره ارزش دارد، نقره ترکیبی از ارزش ذاتی و تقاضای صنعتی است که آن را به سرمایه‌گذاری پویاتر تبدیل می‌کند.

نقره، مکمل طلایی برای سبد سرمایه‌گذاری

نقره اغلب به عنوان مکمل طلا عمل می‌کند. در حالی که طلا دارایی امن‌تری در برابر تورم و بحران‌هاست، نقره پتانسیل بازدهی بالاتری در دوره‌های رشد اقتصادی و صنعتی دارد. همبستگی نسبتاً پایین نقره با طلا و سهام، آن را به ابزار عالی برای تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند بخشی از پرتفوی را به نقره اختصاص دهید تا تعادل مناسبی بین ایمنی و رشد ایجاد شود.

جدیدترین صندوق سرمایه‌گذاری نقره ایران با نام «یاس» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی، پذیره‌نویسی می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به این‌لینک مراجعه کنید و یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرد.

 

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