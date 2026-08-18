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فریاد پزشکیان برای تغییر نظام اداری

رئیس‌جمهور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه، تفکر و روحیه بسیجی و جهادی در مدیریت مسائل کشور نیازمندیم.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۹۷
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پزشکیان

جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی در نشستی با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود کشور، مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را برای توسعه تولید محصولات کشاورزی و تأمین پایدار مواد غذایی مورد نیاز کشور با اتکا به منابع و امکانات داخلی ارائه کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات و تخصیص ارز، متناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه و افزایش بهره‌وری در تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ و آبزیان، اصلاح الگوی کشت، ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و استفاده از روش‌های نوین و دانش‌بنیان در تولید از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

فعالان و متخصصان حاضر همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی تولید، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و منابع، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در بخش کشاورزی تأکید کردند و برنامه‌های پیشنهادی خود را با رویکرد کاهش مصرف آب، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید داخلی ارائه دادند.

پزشکیان در این نشست با استقبال از رویکردها و طرح‌های ارائه‌شده، اظهار داشت: امروز بیش از هر چیز به افراد توانمند، عالم و باانگیزه نیاز داریم که بتوانند فارغ از پیچ‌وخم‌های اداری و بروکراسی‌های موجود، در حل مسائل و چالش‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت اتخاذ رویکردهای واقع‌بینانه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، گفت: کشور علاوه بر مسائل و تبعات ناشی از جنگ، با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و چالش‌های اقلیمی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است و سیاست‌های تولیدی و توسعه‌ای باید متناسب با این واقعیت‌ها طراحی و اجرا شود.

پزشکیان افزود: باید به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر، ارتقای بهره‌وری از منابع و امکانات موجود، اصلاح الگوی کشت و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول کشور حرکت کنیم و برنامه‌های توسعه‌ای را بر مبنای مزیت‌ها و محدودیت‌های واقعی سرزمینی سامان دهیم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل ایده‌ها و پیشنهادها به برنامه‌های مشخص و قابل اجرا، خطاب به ارائه‌کنندگان طرح‌ها گفت: برنامه اجرایی و عملیاتی طرح‌های خود را به دولت ارائه دهید؛ دولت از آنها پشتیبانی خواهد کرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تحول در شیوه‌های مدیریتی و اداری کشور تأکید کرد و گفت: با نظام اداری کند و ذهن‌های بسته نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت و ادامه این روند جز اتلاف زمان و منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت. امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه، تفکر و روحیه بسیجی و جهادی در مدیریت مسائل کشور نیازمندیم.

رئیس جمهور با اشاره به تجربه مدیریتی خود اظهار داشت: من خودم در سطوح مختلف مدیریتی، مدیر جهادی بوده‌ام و هر آنچه انجام داده‌ام با همین رویکرد بوده و به این نگاه اعتقاد دارم.

پزشکیان اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و در عین حال خاطرنشان کرد که تحقق این اصلاحات نیازمند غلبه بر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و فشارهای موجود و مستلزم یک فرآیند تدریجی، نظام‌مند و واقع‌بینانه است.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت رعایت الزامات محیط‌زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: در طراحی و اجرای این برنامه‌ها باید ملاحظات محیط‌زیستی و پایداری اکوسیستم مورد توجه جدی قرار گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که اجرای طرح‌های تولیدی موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیک و تشدید آسیب‌های زیست‌محیطی نشود.

پزشکیان پیشنهاد کرد مجریان طرح‌ها، در صورت نیاز، جلسات تخصصی خود را با کارشناسان مربوطه برگزار و برنامه‌های پیشنهادی را از نظر فنی، اقتصادی، منابع آب، الگوی کشت و ملاحظات محیط‌زیستی مورد بررسی و تکمیل قرار دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی اظهار داشت: دولت با تمام توان از طرح‌های مؤثر و عملیاتی حمایت و برای رفع موانع اداری موجود در مسیر اجرای آنها اقدام خواهد کرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: باید از حداکثر ظرفیت مردم، به‌ویژه جوامع محلی و روستایی، استفاده شود و زمینه مشارکت فعال روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در طراحی و اجرای طرح‌ها فراهم شود.

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برچسب ها
پزشکیان نظام اداری جهاد کشاورزی شیوه مدیریتی امنیت غذایی مواد غذایی واردات ارز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
6
پاسخ
مگه تا الان بسیجی جهادی نبوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
1
پاسخ
با شیوع بیماری کرونا و بعد ناترازی برق و گاز و بعد جنگ تحمیلی که منجر به تعطیلی گسترده ادارات در سراسر کشور شد ، عملکرد ادارات را بهتر میتوان ارزیابی کرد ، چه بسا با تعداد بسیار بسیار کمتری از کارمندان در تمام رده ها و ساختمانهای اداری میتوان خدمات و عملکرد مناسب تری به مردم و کشور در راستای اهداف ارائه نمود ، و از این بابت صرفه جویی بسیار عظیمی اتفاق می افتد . حال این اتفاق با هر تفکری که قرار است انجام شود بهتر است تا تنور داغ است انجام شود
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