مرغ گرم رفت، مرغ منجمد آمد!

با تصویب ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی و قطعه‌بندی‌شده به اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد؛ این در حالی است که پیش از این مرغ گرم در سبد کالابرگ قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای مشمول این طرح بررسی شد.



در این نشست، بر پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید شد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای منتخب ارائه کردند.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده نیز به فهرست کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد.

مرغ از جمله اقلام پروتئینی سبد کالابرگ است که پیش از این، مرغ گرم در فهرست کالاهای قابل خرید با اعتبار کالابرگ قرار داشت و اکنون با مصوبه جدید، شکل منجمد و قطعه‌بندی‌شده آن نیز به این فهرست افزوده شده است.

همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با کلیات طرح ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد موافقت کردند و مقرر شد جزئیات این طرح در کارگروه تخصصی ستاد بررسی و نهایی شود.

