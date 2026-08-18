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مرغ گرم رفت، مرغ منجمد آمد!

مرغ منجمد قطعه‌بندی‌شده به سبد کالابرگ اضافه شد؛ پیش از این مرغ گرم در این سبد قرار داشت.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۹۵
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1051 بازدید
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۴
مرغ منجمد

با تصویب ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی و قطعه‌بندی‌شده به اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد؛ این در حالی است که پیش از این مرغ گرم در سبد کالابرگ قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای مشمول این طرح بررسی شد.
 
در این نشست، بر پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید شد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای منتخب ارائه کردند.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده نیز به فهرست کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد.

مرغ از جمله اقلام پروتئینی سبد کالابرگ است که پیش از این، مرغ گرم در فهرست کالاهای قابل خرید با اعتبار کالابرگ قرار داشت و اکنون با مصوبه جدید، شکل منجمد و قطعه‌بندی‌شده آن نیز به این فهرست افزوده شده است.

همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با کلیات طرح ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد موافقت کردند و مقرر شد جزئیات این طرح در کارگروه تخصصی ستاد بررسی و نهایی شود.
 

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برچسب ها
مرغ گرم مرغ منجمد سبد کالا رقم کالابرگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
2
پاسخ
من مرغ منجمد نمی خورم . دل درد میشم .
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
دل درد می گیرم این بهتر است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
دارن عادتمون میدهن هیچی نخوریم
دل درد هم شدی فدای سر مسولان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
3
پاسخ
گوشت که از سفره های رفت، تخم مرغ هم رفت، حالا مرغ، مرغ گرم هم برای مسولان .
میوه و آجبل هم به لطف مدیریت عالی چند ساله از سبد حذف شده. زندگی برای پولدار ها فقر و فلاکتش برای ما ضعفا.
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