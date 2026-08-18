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قیمت نفت برنت اعلام شد

قیمت نفت برنت ۹۱ دلار شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۸۲
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1406 بازدید
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نفت
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نفت قیمت نفت نفت برنت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
2
پاسخ
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