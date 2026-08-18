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پ
قیمت نفت برنت اعلام شد
قیمت نفت برنت ۹۱ دلار شد.
کد خبر:
۱۳۹۰۲۸۲
تاریخ انتشار:
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
18 August 2026
کد خبر:
۱۳۹۰۲۸۲
|
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
18 August 2026
|
1406
بازدید
1406
بازدید
|
۱
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نفت
قیمت نفت
نفت برنت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
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در انتظار بررسی:
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انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
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2
پاسخ
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