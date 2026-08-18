گام مجلس برای مهار گرانی
در جلسه امروز مجلس، بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۶| |
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مجلس امروز صحن علنی برگزار خواهد کرد، و بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ در این جلسه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.
همچنین سوال عباس بیگدلی نمایندۀ تاکستان از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستور کار صحن مجلس است.
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مجلس فعلا فکر دغدغه گرانی بنزین در غرب، محدودیت آزادی های قانونی ،الهی مردم، و..... باشد تورم که لازمه تداوم مدیریتشانه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
بخدا هر اقدام به اصلاحی تا حالا عکس جواب داده میشه بیخیال مهار گرانی بشوند؟
فکر نکنم نه این مجلس اقلیت و نه این دولت سهامی دوستان به فکر مردم باشند
مجلس پرت تر از دولت است. بعد از 6 ماه تعطیلی اومدن راجع به افزایش مبلغ کالابرگ با دولت چانه زنی کنند در صورتی که مشکل اصلی معیشت مردم و اقتصاد فروپاشیده کشور سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و تورم نجومی قیمت اقلام و اجناس و خدمات مورد نیاز مردم در دو سال عمر دولت نئولیبرال و بی کفایت مسعود پزشکیان است که ملتی را فقیر و محتاج دریافت شرم آور کالابرگ نموده است.