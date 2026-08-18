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گام مجلس برای مهار گرانی

در جلسه امروز مجلس، بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۶
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1198 بازدید
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۸
گرانی

مجلس امروز صحن علنی برگزار خواهد کرد، و بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ در این جلسه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.

همچنین سوال عباس بیگدلی نمایندۀ تاکستان از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستور کار صحن مجلس است.

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برچسب ها
گرانی کالاهای اساسی مجلس شورای اسلامی غلامرضا نوری قزلجه بانک مرکزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
12
پاسخ
مجلس فعلا فکر دغدغه گرانی بنزین در غرب، محدودیت آزادی های قانونی ،الهی مردم، و..... باشد تورم که لازمه تداوم مدیریتشانه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
عالی بود ارادتمندم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
10
پاسخ
بخدا هر اقدام به اصلاحی تا حالا عکس جواب داده میشه بیخیال مهار گرانی بشوند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
10
پاسخ
فکر نکنم نه این مجلس اقلیت و نه این دولت سهامی دوستان به فکر مردم باشند
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
5
پاسخ
مجلس پرت تر از دولت است. بعد از 6 ماه تعطیلی اومدن راجع به افزایش مبلغ کالابرگ با دولت چانه زنی کنند در صورتی که مشکل اصلی معیشت مردم و اقتصاد فروپاشیده کشور سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و تورم نجومی قیمت اقلام و اجناس و خدمات مورد نیاز مردم در دو سال عمر دولت نئولیبرال و بی کفایت مسعود پزشکیان است که ملتی را فقیر و محتاج دریافت شرم آور کالابرگ نموده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
6
پاسخ
شوخی نکنین ای بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
4
پاسخ
یعنی دیگه ارزانی میاد و گرانی تموم شد گمان نمی کنم فلانی
ناشناس
|
Italy
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
3
پاسخ
گام مجلس برای مهار گرانی
یعنی اگر بودجه مجلس رو جایی که میدونید کجا رو میگم سرمایه گذاری میکردیم بزرگترین صادر کننده لبنیات و گوشت بودیم
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