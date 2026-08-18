گام مجلس برای مهار گرانی

در جلسه امروز مجلس، بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.

مجلس امروز صحن علنی برگزار خواهد کرد، و بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ در این جلسه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.

همچنین سوال عباس بیگدلی نمایندۀ تاکستان از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستور کار صحن مجلس است.