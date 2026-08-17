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در دیدار کوشنر و نتانیاهو چه گذشت؟

رسانه‌های آمریکایی عمدتاً دیدار مشاور ریاست‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «طولانی، عمیق و بسیار سازنده» توصیف کرده‌اند، اما مسئله بحث‌برانگیز در این دیدار آینده نوار غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در این باریکه بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۳۴
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کوشنر و نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از سی‌ان‌ان، جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پس از سفر به قاهره، پایتخت مصر، وارد سرزمین‌های اشغالی شد تا دیداری با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برگزار کند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع صهیونیستی گزارش داد: در جلسه‌ای که بیش از چهار ساعت طول کشید، جارد کوشنر، بنیامین نتانیاهو را تحت فشار قرار داد تا طرح آتش‌بس غزه و مورد حمایت دونالد ترامپ را پیش ببرد و مانعی ایجاد نکند.

این منبع آگاه از این دیدار به سی‌ان‌ان گفت: نتانیاهو که اوایل این ماه طرح ۱۵ ماده‌ای را رد کرد، گفت که پیشرفت در این طرح به دلیل انتخابات پیش روی اسرائیل در پایان اکتبر مشکل‌ساز است. نتانیاهو که کانون رای‌دهندگان راست‌گرا را به خود جلب کرده و در نظرسنجی‌های مکرر عقب مانده است، تمایلی به دادن امتیاز در مورد غزه پیش از انتخابات ندارد.

وی افزود: در عوض، نتانیاهو به کوشنر و نیکولای ملادینوف، هماهنگ‌کننده شورای صلح گفت که حماس ابتدا باید گام‌هایی بردارد. نتانیاهو خواستار خلع سلاح کامل حماس پیش از شروع عقب‌نشینی نیروهای اسرائیل از غزه شده است، اما حماس گفته است که تنها در صورتی حاضر به خلع سلاح است که این امر همزمان با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از این منطقه محاصره‌شده صورت گیرد.

این مقام مذکور که ظاهرا یک مقام ارشد صهیونیستی است، در ادامه به سی‌ان‌ان گفت: نتانیاهو به کوشنر گفته که اسرائیل تا خلع سلاح کامل حماس، هیچ یک از نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد و اجازه‌ی بازسازی را نخواهد داد. آنها همچنین در این باره توافق کردند که یک ژنرال آمریکایی بر خلع سلاح حماس نظارت کند، که اولین گام در غیرنظامی‌سازی نوار غزه خواهد بود.

رسانه خبری ان‌بی‌سی نیوز هم گزارش داد: این توافق احتمالی در جریان دیداری چند ساعته حاصل شد که پس از مذاکرات کم‌سابقه بین رهبر حماس، کوشنر و دیگر اعضای شورای صلح ترامپ صورت گرفت.

مقامی از شورای صلح به این رسانه آمریکایی گفت: ما نگرانی‌های مطرح شده را خواهیم شنید و در مورد گام‌های بعدی گفت‌وگو خواهیم کرد. نکته مهم این است که هر دو ما در مورد نتیجه مطلوب توافق داشته و در حال یافتن راه‌هایی برای تسریع پیشرفت باشیم.

کاخ سفید هنوز به درخواست اظهار نظر در مورد جزئیات جلسه پاسخی نداده است.

جنبش حماس پیشتر ضمن اعلام اینکه با نقشه راه مرحله دوم طرح رئیس‌جمهور آمریکا، برای نوار غزه موافقت کرده است، تاکید کرد که رژیم اشغالگر باید به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس عمل کند.

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آمریکا جرد کوشنر فرستاده ترامپ اسرائیل نتانیاهو غزه حماس
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