«مهران مدیری» زیر تیغ جراحی رفت

به گزارش تابناک، مجید توکلی کارگردان سریال «ریمنی» که مدتی است با بازیگران مختلف در حال تصویربرداری است درباره توقف این سریال خبر داد.

وی در صفحه اجتماعی خود از مصدوم شدن مهران مدیری بازیگر این سریال خبر داد و نوشت: «انتشار خبر توقف فیلمبرداری سریال «ریمنی» برداشت‌های مختلغی را همراه داشت که لازم بود توضیح کامل‌تری بدهم. متاسفانه آقای مهران مدیری عزیز بازیگر سریال «ریمنی»، دچار عارضه ای از ناحیه کمر شد و تحت عمل جراحی و درمان هستند. بعد از گذراندن دوران نقاهت و تشخیص پزشک ادامه فیلمبرداری سریال از سر گرفته می شود.»

پیش از این اعلام شده بود که این سریال که فعلا پلتفرم پخش کننده آن مشخص نیست با جمع زیادی از بازیگران سینما و تلویزیون ساخته می شود.