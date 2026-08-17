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آخرین وضعیت آلودگی نفتی در جزایر قشم و هنگام

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از پایان همزمان عملیات مقابله با آلودگی نفتی در سواحل جزایر قشم و هنگام در استان هرمزگان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۲۸
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آلودگی نفتی

به گزارش تابناک، اله‌مراد عفیفی‌پور، سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از پایان همزمان عملیات مقابله با آلودگی نفتی در سواحل جزایر قشم و هنگام در استان هرمزگان خبر داد و گفت: با مشاهده نخستین آثار آلودگی در نوار ساحلی جزیره قشم، در محدوده خط ساحلی مناطق سوزا و شیب‌دراز، شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد، تیم‌های عملیاتی مقابله با آلودگی سازمان بنادر و دریانوردی به محل اعزام شدند و عملیات پاکسازی و جلوگیری از گسترش آلودگی در دریا را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه آلودگی در این منطقه مهار شده و آخرین اقدامات برای پاکسازی آلودگی‌های باقی‌مانده در داخل ساحل و محدوده خشکی نیز در حال انجام است.

عفیفی‌پور بیان کرد: به موازات این عملیات، آلودگی نفتی دیگری از روز چهارشنبه ۲۱ مرداد در اطراف جزیره هنگام در استان هرمزگان گزارش شد که در پی آن، چند تیم تخصصی از سازمان بنادر و دریانوردی به همراه یک فروند شناور تخصصی مقابله با آلودگی از استان‌های همجوار به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این آلودگی نیز با استفاده از شناورها و تجهیزات تخصصی از جمله بوم، اسکیمر و دیسپرسنت مهار شد.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آسیب‌پذیری محیط زیست دریایی خلیج فارس تصریح کرد: این پهنه آبی با توجه به تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی، همواره در معرض خطرات زیست‌محیطی دریایی قرار دارد.

عفیفی‌پور تصریح کرد: آلودگی‌های اخیر نیز ناشی از خسارت‌هایی است که جنگ تحمیلی بر این پهنه آبی و محیط زیست آن تحمیل کرده است؛ این شرایط ضرورت اتخاذ ترتیبات مدیریتی نوین از سوی کشورهای ساحلی در تنگه هرمز برای حفاظت از محیط زیست دریایی این منطقه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

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قشم جزیره هنگام نشت نفت آلودگی نفتی سازمان بنادر هرمزگان
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