انفجار غرب کابل را لرزاند
رسانه های افغانستان از وقوع انفجاری در غرب کابل خبر می دهند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۲۶| |
1241 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهرک مهدیه در منطقه شیعه نشین غرب کابل خبر دادند. به گفته شاهدان محلی این انفجار در نزدیکی مدرسه «شمع هدایت» رخ داده است.
بر اساس ویدئوهای منتشر شده، آمبولانسها برای انتقال زخمیان به محل انفجار اعزام شدهاند.
با این حال، تاکنون اطلاعات دقیقی درباره نوع انفجار، علت وقوع آن و شمار تلفات احتمالی منتشر نشده است.
منابع محلی میگویند که تلفات انفجار بالا است و نیاز به کمک و اهدای خون وجود دارد. هنوز جزئیات بیشتری درباره هدف یا عامل این رویداد تروریستی در دست نیست.
منطقه شیعه نشین غرب کابل در سالهای گذشته بارها شاهد انفجار و حملات مسلحانه بوده است.
گزارش خطا