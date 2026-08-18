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بهترین دستور حمص

این دیپ کرمی و لطیف که پایه اصلی آن نخود و ارده است، سال‌هاست جای خودش را در آشپزخانه‌های خاورمیانه و رستوران‌های سراسر دنیا باز کرده و امروز یکی از محبوب‌ترین غذاهای رژیمی و گیاهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۱۰
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حمص

به گزارش تابناک؛ اگر دنبال یک پیش‌غذای سالم، خوشمزه و متفاوت هستید که هم با نان، هم کنار سبزیجات و حتی داخل ساندویچ عالی باشد، حمص یکی از بهترین انتخاب‌هاست. این دیپ کرمی و لطیف که پایه اصلی آن نخود و ارده است، سال‌هاست جای خودش را در آشپزخانه‌های خاورمیانه و رستوران‌های سراسر دنیا باز کرده و امروز یکی از محبوب‌ترین غذا‌های رژیمی و گیاهی به شمار می‌رود.

حمص ریشه‌ای قدیمی در کشور‌های خاورمیانه دارد و لبنان، فلسطین، سوریه و چند کشور دیگر هر کدام آن را بخشی از میراث غذایی خود می‌دانند. فارغ از این اختلاف‌ها، چیزی که قطعی است محبوبیت جهانی این غذاست؛ تا جایی که امروز در بسیاری از کافه‌ها و رستوران‌های سالم‌خوری، حمص یکی از پرطرفدارترین گزینه‌های منو محسوب می‌شود.

این دیپ خوش‌طعم را می‌توانید با نان پیتا، نان تازه، کراکر، هویج، خیار، کرفس یا حتی کنار مرغ و سبزیجات گریل‌شده سرو کنید. همچنین جایگزین بسیار خوبی برای سس‌های پرچرب داخل ساندویچ و رپ است.

مواد لازم برای تهیه دیپ

نخود پخته: ۲ پیمانه

ارده: ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری

سیر: ۱ تا ۲ حبه

آبلیمو تازه: ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

روغن زیتون: ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری

زیره آسیاب‌شده: نصف قاشق چای‌خوری

نمک: به مقدار لازم

فلفل سیاه: به مقدار لازم

آب نخود یا آب سرد: ۲ تا ۴ قاشق غذاخوری (برای تنظیم غلظت)

طرز تهیه حمص حرفه‌ای

اگر از نخود خشک استفاده می‌کنید، آن را از شب قبل خیس کنید و چند بار آبش را عوض کنید. سپس نخود را کاملاً بپزید تا نرم شود. البته برای صرفه‌جویی در زمان می‌توانید از نخود کنسروی هم استفاده کنید.

نخود پخته، ارده، سیر، آبلیمو، روغن زیتون، زیره، نمک و فلفل را داخل غذاساز یا مخلوط‌کن بریزید و چند دقیقه میکس کنید تا کاملاً یکدست و کرمی شود.

اگر احساس کردید بافت حمص غلیظ است، کم‌کم آب نخود یا چند قاشق آب سرد اضافه کنید و دوباره دستگاه را روشن کنید تا به غلظت دلخواه برسد.

در پایان، حمص را داخل ظرف سرو بریزید، روی آن کمی روغن زیتون، پاپریکا یا سماق، نخود پخته و جعفری خردشده بریزید تا ظاهر آن شبیه حمص‌های رستورانی شود.

راز خوشمزه شدن حمص

پوست گرفتن نخود‌ها باعث می‌شود حمص بافتی نرم‌تر و لطیف‌تر پیدا کند.

استفاده از آبلیموی تازه، طعم حمص را بسیار بهتر از آبلیموی صنعتی می‌کند.

ارده باکیفیت، مهم‌ترین عامل در خوش‌طعم شدن حمص است.

مواد را چند دقیقه بیشتر میکس کنید تا کاملاً کرمی و یکدست شوند.

حمص را با چه چیز‌هایی سرو کنیم؟

حمص را می‌توانید با:

نان پیتا یا نان تازه

هویج، خیار، کرفس و فلفل دلمه‌ای

سیب‌زمینی تنوری

مرغ یا گوشت گریل‌شده

ساندویچ و رپ

سرو کنید و از یک میان‌وعده یا پیش‌غذای سالم و مقوی لذت ببرید.

حمص چقدر ماندگاری دارد؟

حمص خانگی را می‌توانید داخل ظرف دربسته تا ۴ روز در یخچال نگهداری کنید. برای حفظ تازگی، بهتر است قبل از بستن در ظرف، یک لایه نازک روغن زیتون روی سطح آن بریزید.

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حمص پیش غذا خاورمیانه دیپ
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