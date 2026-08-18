رابطه یوگا و روده چیست؟
به گزارش تابناک به نقل از مدیسن نت، سندرم روده تحریکپذیر باعث درد شکم، نفخ و تغییر در عادات روده میشود.
یک بررسی بالینی جدید از ۱۰ مطالعهی منتشر شده نشان داد افرادی که مبتلا به این بیماری هستند و یوگا تمرین میکنند، علائم گوارشی کلی کمتری را همراه با سطوح پایینتر اضطراب و افسردگی تجربه میکنند.
این مزایا ممکن است در محور روده-مغز- شبکهی ارتباطی که مغز و سیستم گوارش را به هم متصل میکند- نهفته باشد.
در افراد مبتلا به IBS، سیگنالهای آن میتوانند حساس شوند و به استرس اجازه دهند علائم گوارشی را تحریک یا بدتر کند.
محققان فکر میکنند یوگا، که ترکیبی از حرکت، تنفس کنترلشده و ذهنآگاهی است، به فعال کردن پاسخ "استراحت و هضم" بدن کمک میکند؛ و با کاهش سطح استرس، هضم ممکن است راحتتر انجام شود.
دکتر «فرانچسکو پاوان»، نویسنده اول مقاله از دانشگاه میلان ایتالیا، میگوید: «برخی از حرکات یوگا و تمرینات تنفسی ممکن است مفید باشند. به عنوان مثال، خم شدن به جلو در حالت نشسته ممکن است به آرام کردن سیستم عصبی کمک کند.»
اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، یافتهها نشان میدهد که یوگا ممکن است یک رویکرد مکمل امیدوارکننده برای مدیریت سندرم روده تحریکپذیر باشد.