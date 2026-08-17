سازمان مالیاتی یا داروغه ناتینگهام؟!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، شهروندان دارای درآمد متعدد گزارش کرده‌اند که سازمان امور مالیاتی با دست درازی به منابع درآمدی آن‌ها سعی در افزایش اخذ مالیات از سرجمع درآمد‌های افراد می‌کند.

با این حال گزارش شده سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از کد‌های مختلف کارگاهی اقدام به اخذ مالیات از یکی از این کد‌ها به صورت دلبخواهی می‌کند که این اقدام باعث ایجاد اختلافات بین پرسنل و کارگاه‌ها شده است.

به عبارت دیگر اگر کسی از دو منبع کسب درآمد کند، سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از دو منبع جداگانه، اقدام به کسر مالیات هر دو منبع از یکی از آن‌ها می‌کند تا کار خود را آسان کرده باشد در حالی که این اقدام غیر قانونی است و کارگاه‌ها نباید مالیات غیر مرتبط با خود را بپردازند.

اقدام غیر قانونی سازمان مالیاتی باعث شده که کارگاه‌ها اقدام به محاسبه مالیات مضاعف خود و اخذ آن از افراد کنند در حالی که هیچ فرمولی برای محاسبه دقیق میزان مالیات ارائه نمی‌دهند و همین مسئله باعث ایجاد اختلافات حقوقی و مالیاتی بین کارگاه‌ها و افراد شده به شکلی که در عمل یک کارگر یا کارمند مجبور به پرداخت مالیات سازمان یا نهاد دیگری می‌شود که سازمان مالیاتی تمایل نداشته راسا از آن مالیات بگیرد!