رئیس سازمان نظام پزشکی: اموال کشورهای متخاصم مصادره می شود

محمد رئیس زاده در نشست خبری گفت: از قوه قضائیه می خواهیم اموال کشورهای متخاصم و تجاوزگر به کشورمان، به نفع حوزه سلامت و آسیب دیدگان این حوزه مصادره شود و انشالله این کار انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ محمد رئیس زاده روز دوشنبه در نشست خبری افزود: فضای مجازی آن‌قدر گسترده است که نمی‌توان به راحتی با آن مقابله کرد؛ البته اقدامات پیشگیرانه انجام شده و اگر پرونده‌ای واصل شود، سخت‌ترین برخورد با متخلفان انجام می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: تبلیغات درباره حوزه سلامت به سازمان نظام پزشکی سپرده شده، اما این حق برای سال‌ها از این سازمان گرفته شده بود؛ ولی این حق گرفته می‌شود، شاهد بی‌نظمی در این زمینه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، آیین نامه تبلیغات در حوزه سلامت توسط شورای عالی نظام پزشکی نهایی و ابلاغ شده است. همچنین شورای تبلیغات حوزه سلامت تشکیل شده و ماهانه جلسه‌هایی برگزار و نظارت بر تبلیغات به نتیجه واحدی می‌رسد. همچنین دادیار ویژه نظارت بر تبلیغات پزشکی منصوب کردیم.

رئیس زاده گفت: تبلیغ خارج از این آیین نامه و ضوابط قطعا خلاف است؛ اکثر جامعه پزشکی با شرافت حرفه‌ای، کار خود را انجام می‌دهند و با معدود افرادی که تخلفاتی مانند تبلیغ دارو می‌کنند یا تبلیغاتی خلاف شان جامعه پزشکی انجام می‌دهند یا روابط ناسالمی با کلینیک‌ها برقرار می‌کنند و به اعتماد مردم به جامعه پزشکی آسیب وارد می‌کنند، برخورد می‌شود. از توبیخ کتبی تا محرومیت از مطب در بند‌های قانونی جریمه‌ها وجود دارد. در سال گذشته برای قصور پزشکی و تخلفات، بیش از ۵۰ مورد محرومیت از مطب صادر شده است.

وی اظهار کرد: مداخله‌گران در حوزه سلامت نیز رصد شده و به مراجع منعکس می‌شوند.

روایت خدمات حوزه سلامت بر عهده خبرنگاران است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تبریک روز خبرنگار افزود: خبرنگاران حوزه سلامت، شرکای راهبردی و یکی از ستون‌های اصلی حوزه سلامت هستند. روایت خدمات جامعه پزشکی گاهی از خود خدمت مهم‌تر است که این موضوع بر عهده خبرنگاران و زحمت‌های آنان است. جامعه پزشکی ماهانه بیش از ۹۰ میلیون نفر خدمت ارائه می‌دهد و روایت این خدمت، وظیفه خبرنگاران و کمک به جامعه پزشکی است.

وی ادامه داد: نباید تخلفات عده اندکی را به عنوان شناسنامه جامعه پزشکی ثبت کنیم. نقد‌های منصفانه و انتقاد‌ها اگر به درستی منتقل شود، حاکمیت درباره حوزه سلامت بهتر تصمیم‌گیری می‌کند.

باید به آینده پزشکی متعهد باشیم

رئیس زاده درباره روز پزشک و روز داروساز نیز گفت: اول شهریور روز پزشک و پنجم شهریور روز داروسازی را به همکاران تبریک می‌گوییم. روز پزشک در واقع روز پاسداشت سلامت جامعه ایران و افتخار به میراث تمدن پزشکی ایران در جهان است. روزی که ملت ایران باید افتخار کند که در تمدن پزشکی دنیا، بالاترین جایگاه را دارد و در سال‌های طولانی، مرجعیت بخشی از پزشکی دنیا را بر عهده داشته است.

وی ادامه داد: یکی از فصل‌های تمدن کشور مربوط به جامعه پزشکی است و در این روز، علاوه بر افتخار به گذشته، باید به آینده نیز تعهد داشته باشیم و آینده پزشکی را نیز پرافتخار رقم بزنیم.

۵۳ درصد از پزشکان، آقا و ۴۷ درصد خانم هستند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: کل اعضای سازمان نظام پزشکی کشور حدود ۳۹۷ هزار نفر در ۶ گروه هستند؛ تعداد پزشکان، ۱۷۹ هزار و ۴۵۳ نفر است که ۱۰۷ هزار و ۹۶۹ نفر پزشک عمومی و ۷۰ هزار نفر متخصص هستند. ۵۳ درصد از پزشکان را آقایان و ۴۷ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. بیش از ۳۰ هزار خانم پزشک متخصص در کشور داریم.

وی ادامه داد: بیش از ۵۱ هزار دندان پزشک و بیش از ۳۵ هزار داروساز در کشور داریم. سرانه پزشک به جمعیت در کشور، ۱۹ در ۱۰ هزار است. با بیش از ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی که در حال تحصیل هستند و در سال ۱۴۱۰ به بعد فارغ‌التحصیل می‌شوند، در این سال این میزان به ۲۷.۷ در ۱۰ هزار خواهد رسید. میانگین دنیا بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، ۱۷ در ۱۰ هزار است و بدین ترتیب در کشور ما در سال ۱۴۱۰ از میانگین دنیا بالاتر خواهیم بود.

رئیس زاده گفت: با این‌که سهم سلامت در کشور از تولید ناخالص مالی پایین است، طی ۲۰ سال، ۹.۵ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت رشد داشتیم. در زمینه شاخص تراکم پزشکان نسبت به جمعیت، در ۱۵ استان از میانگین دنیا بالاتر هستیم. در بقیه استان‌ها یا پایین‌تر یا مساوی با میانگین دنیا هستیم.

وی درباره توزیع پزشکان اظهار کرد: ۳۶ درصد پزشکان عمومی پروانه‌دار و ۵۳ درصد متخصصان در ۵ کلانشهر ساکن هستند. مشکل اصلی، توزیع نامتقارن پزشکان است.

قوه قضاییه با مداخله‌گران حوزه سلامت به صورت ویژه برخورد کند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سئوالی درباره صدور حکم برای متخلفان پزشکی بیان کرد: حکم جلب سیار آقای خیراندیش مدت‌هاست صادر شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. تبلیغات مداخله‌گران غیرمجاز، فقط یک تخلف تبلیغاتی نیست و همین جا از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که در دور جدید، تدبیر ویژه‌ای برای برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز حوزه سلامت در نظر بگیرند؛ زیرا این موضوع، بازی با سلامت مردم است و قوه قضاییه باید این موارد را بیشتر از یک تخلف موردی ببینند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، مداخله‌گران غیر مجاز، سلامت مردم و مسئولان را قربانی خواهند کرد و اگر این برخورد توسط قوه قضاییه یا پلیس انجام نشود، حتی امکان دارد که عزیزان خود ما گرفتار این مداخله‌گران درمانی شوند. از طرفی این مداخله‌گران منجر به اختلال در زنجیره درمان می‌شوند؛ یعنی بیمار که می‌تواند با یک جراحی ساده درمان شود، ۶ ماه تا یک سال گرفتار شده و با یک هزینه غیرقابل جبران به جامعه پزشکی مراجعه می‌کند.

فاصله بین قیمت واقعی و قیمت دستوری تعرفه‌های پزشکی، به مردم فشار وارد می‌کند

رئیس زاده در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های تشخیصی درمانی گفت: تعرفه امسال قبل از پایان سال گذشته ابلاغ شد که باید از وزیر بهداشت و معاون اول ریاست جمهوری تشکر کرد. رشدی که در تعرفه بود، رشد قانونی بود و به نسبت سال‌های گذشته بهتر بود، اما با عدد واقعی متفاوت است. مشکل این‌جاست که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت دستوری، به مردم فشار وارد کرده و تخلف ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی یک نوع وام اجباری به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرده و هزینه خدمتی که امروز انجام می‌دهد را چند ماه بعد دریافت می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: این شکاف باید توسط بیمه‌ها پر شود؛ اقتصاد در حوزه سلامت و تعرفه‌های تشخیصی درمانی به شکلی شده که مراکز و درمانگاه‌ها نمی‌توانند چیزی به پزشک پرداخت کنند و می‌گویند این‌جا کار کن و هرچقدر توانستی از مردم بگیر. ما معتقدیم با متخلف باید برخورد شود، اما با کارخانه تولید تخلف چه می‌کنید؟

طرح اصلاح قانون نظام پزشکی در مراحل ابتدایی است

رئیس زاده در پاسخ به سئوالی درباره اصلاح قانون نظام پزشکی گفت: این طرح توسط نمایندگان مجلس مطرح شده که در مراحل ابتدایی قرار دارد و در کمیته قبل از کمیسیون بهداشت مجلس هنوز به بحث گذاشته نشده است. مثل همه طرح‌ها باید ایراد‌ها و پیشنهاد‌ها مطرح شده و جمع بندی شود و سپس در صحن کمیسیون مطرح و به پیش برود.

وی ادامه داد: درخواست ما این بود که طرح فعلا متوقف شود تا بتوانیم نظر‌های جامعه پزشکی را کسب کنیم. قانونی که مربوط به سال ۱۳۸۳ است، جوابگوی نیاز‌های امروز سازمان نیست و هر طرحی که تصویب شود، باید منجر به حفظ عملکرد سازمان نظام پزشکی شود.

سازمان نظام پزشکی از اجرای درست و منطقی برنامه پزشکی خانواده حمایت می‌کند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و همراهی سازمان نظام پزشکی بیان کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع هم قانون و هم یکی از اصلاحات ضروری در حوزه سلامت است؛ سازمان نظام پزشکی از اجرای درست و منطقی برنامه پزشکی خانواده حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: ما بیش از ۲۰ سال است که در حال اجرای آزمایشی این برنامه در دو استان فارس و مازندران هستیم و اکنون در حدود ۶۴ شهرستان اجرا می‌شود، اما نباید تجربه ناموفق گذشته را تکرار کنیم. همین چند هفته قبل جلسه‌ای با ستاد مرکزی برنامه پزشکی خانواده داشتیم و تمام همراهی و همکاری را به عمل می‌آوریم، اما نگران هستم که علاقه شدید آقای رئیس جمهور به اجرای این برنامه، منجر به شکست برنامه شود.

رئیس زاده گفت: اثر سکوت سلسله مراتبی یعنی یک مقام عالی علاقه دارد کاری انجام شود، مدیران رده پایین به دلیل دانستن این علاقه، معمولا اخبار خوب را منعکس می‌کنند و همین موضوع منجر به سکوت سلسله مراتبی می‌شود؛ این ۶۴ شهرستان پایلوت اجرای برنامه هستند و حتما باید سامانه اعتباربخشی مستقل از سیستم دولت، نتایج را به شکل شفاف بررسی و اعلام کند و اگر نتایج مثبت بود، با تمام توان، به تعمیم آن کمک خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور باید این اطمینان را ایجاد کنند که اگر مدیری گفت که زیرساخت آماده نیست، نشانه ضعف یا عدم همراهی آن مدیر نشود.

رئیس زاده اظهار کرد: ارجاع وقتی موفق است که بیمار با پرونده ارجاع داده شود؛ برنامه پزشکی خانواده نباید فقط با خبر خوب توسعه پیدا کند و باید با داده‌های درست تعمیم داده شود. همچنین باید نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت در این زمینه تکمیل شود. قبل از مشخص شدن نتایج اجرا در این ۶۴ شهرستان، نباید این برنامه در کل کشور تعمیم داده شود.

۱۴ عضو نظام پزشکی در دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که عضو سازمان نظام پزشکی بودند، بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، ۶ نفر از همکاران و در جنگ رمضان، ۸ نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: آمار کل ۲۶ نفر است که شامل همکاران نیز می‌شود که در این میان، ۱۴ نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی بودند.

در جنگ اخیر، حدود ۲ همت به بخش خصوصی خسارت وارد شده است

رئیس زاده درباره خسارت به حوزه سلامت اظهار کرد: در بخش خصوصی، حدود ۲ همت خسارت به واسطه جنگ‌های اخیر وارد شده و پیگیر هستیم که بازسازی مراکز انجام شود.

وی ادامه داد: درخواست ما از قوه قضاییه این است که از اموالی که از کشور‌هایی مثل آمریکا مصادره شده، خسارت‌های حوزه سلامت پرداخت شود.

نگران ناصرخسرو‌های مجازی هستیم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بیش از قاچاق دارو، نگران ناصر خسرو‌های مجازی هستیم و باید وضعیت پلتفرم‌های دارویی ساماندهی شود؛ هرچقدر در این زمینه تاخیر شود، با جان ایرانیان بازی خواهد شد.

بیش از ۱۵۰۰ خانم پزشک فوق تخصص در کشور داریم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره پزشکان خانم بیان کرد: رشد تعداد پزشکان خانم در کشور ما بی‌نظیر است؛ اکنون بیش از ۱۵۰۰ خانم پزشک فوق تخصص در کشور داریم که برخی چهره‌های ملی و بین المللی هستند. پزشک خانم متخصص قلبی داریم که بزرگترین مطالعات مربوط به قلب در خاورمیانه را هدایت کرده است.

وی ادامه داد: حق طبیعی مردم، دسترسی به پزشک با کیفیت است؛ پزشک با کیفیت آموزش نامناسب، هم هزینه را بالا برده و هم منجر به آسیب‌های جسمی می‌شود.

رئیس زاده گفت: حدود ۳۰ هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی، مشغول به کار درمانی نیستند.

اگر پزشکی در مطب کارتخوان نداشته باشد، حتما تخلف است

رئیس زاده در پاسخ به سئوالی درباره عدم وجود کارتخوان در مطب برخی پزشکان گفت: اگر پزشکی در مطب کارتخوان نداشته باشد، حتما تخلف است؛ در سال‌های گذشته نیز با این موضوع برخورد شده و اگر گزارشی در این زمینه وجود داشته باشد، برخورد می‌شود.

بیشترین شکایت‌ها مربوط به اعمال زیبایی است

وی درباره بیشترین شکایت‌ها از پزشکان اظهار کرد: بیشترین شکایت‌ها مربوط به اعمال زیبایی در حوزه دندان پزشکی، زیبایی و پوست و مو است؛ تقاضای اعمال جراحی زیبایی در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر است. رتبه بعدی مربوط به زنان و زایمان است. سالانه یک میلیون تولد داریم و مراجعه در این حوزه بالاست.

رئیس زاده بیان کرد: مردم باید تقاضای خود در حوزه اعمال زیبایی را مدیریت کنند؛ مردم به هیچ عنوان به تبلیغات پزشکی و حوزه زیبایی در فضای مجازی نباید اعتماد کنند.

پزشکان بخش خصوصی از پزشکی خانواده استقبال نکرده‌اند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سئوالی درباره استقبال از برنامه پزشکی خانواده گفت: زمان می‌برد تا اعتماد از دست رفته برگردد و هنوز در بخش خصوصی، پزشکان از برنامه پزشکی خانواده استقبال نکرده‌اند.

نگاه برخی مسئولان و رسانه‌ها به جامعه پزشکی، بیمارگونه است

وی اظهار کرد: نگاه برخی مسئولان و رسانه‌ها به جامعه پزشکی، بیمارگونه است؛ جامعه پزشکی را باید از منظر رشد شاخص‌ها در حوزه درمان و دارو و فداکاری‌های انجام شده در بحران‌ها مشاهده کرد و تخلفات عده‌ای اندک نباید شناسنامه جامعه پزشکی باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: تخلف در هر صنفی وجود دارد و در بحث برخورد هم باید طبق قانون، برخورد شود.