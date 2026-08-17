ایران چه زمانی طالبان را به رسمیت میشناسد؟ / به تقویت روابط با افغانستان ادامه میدهیم
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، در ارتباط با اینکه جمهوری اسلامی ایران، پیشتر تشکیل دولت فراگیر را یکی از شروط بهرسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده بود. اکنون، با گذشت پنج سال از روی کار آمدن طالبان، شروط فعلی جمهوری اسلامی برای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان چیست و با توجه به شرایط کنونی افغانستان، چشماندازی برای تحقق این شروط وجود دارد؟ اظهار کرد: شاهد هستید که روابط ایران و افغانستان در حوزههای مختلف، روابط خوبی است.
بقایی افزود: به دلایل خیلی واضح، دو کشور همسایه، مسلمان و دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بیشمار، باید بتوانیم هم نگرانیهای همدیگر را در تعاملات خود لحاظ و هم از ظرفیتهای مختلف اقتصادی و تجاری خود استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فارغ از بحث شناسایی، مناسبات خود را با افغانستان در حوزههای مختلف ادامه دادیم و ادامه خواهیم داد، تصریح کرد: موضوع شناسایی یک بحث حقوقی ـ سیاسی است. هر زمان که به جمعبندی برسیم، در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ اما این موضوع نباید باعث شود که در حوزههای مختلف روابط را ادامه یا تقویت نکنیم.