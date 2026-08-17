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پیدا شدن جسد ۱ صهیونیست در فنلاند

جسد یک صهیونیست که از یک هفته پیش در فنلاند مفقود شده بود، در کنار جاده‌ای پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۵۶
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2528 بازدید
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جسد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که مقامات فنلاندی از پیدا شدن جسد یک صهیونیست ۶۶ ساله در کنار جاده خبر دادند؛ این فرد یک هفته پیش و در جریان سفر با دوچرخه، مفقود شده بود.

طبق اطلاعات اولیه‌ای که پلیس محلی دریافت کرده، اطلاعات موجود حاکی از آن است که این مرد هنگام رکاب‌زدن با دوچرخه، با یک خودروی عبوری برخورد کرده و زیر گرفته شده است؛ با این حال، لابی صهیونیستی فشار زیادی را برای تحقیقات در خصوص شرایط دقیق مرگ و روشن شدن جزئیات حادثه به مقامات محلی وارد می‌کند.

مقامات فنلاند یک هفته پیش از مفقود شدن این صهیونیست اطلاع پیدا کرده و عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای یافتن وی آغاز کرده بودند. پلیس فنلاند همچنان در حال بررسی برای کشف جزئیات کامل حادثه است.

واحد بین‌المللی سازمان صهیونیستی «زاکا» ضمن هماهنگی با وزارت خارجه رژیم اسرائیل، اقدامات لازم جهت آزادسازی جسد و انتقال آن به سرزمین‌های اشغالی را آغاز کرده است. «حاییم واین‌گارتن»، معاون مدیر عملیات سازمان زاکا تأکید کرد که واحد بین‌المللی تا تکمیل کامل اقدامات و بازگشت فرد درگذشته به وطنش، هماهنگی خود را با طرف‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داد.

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جسد فنلاند رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
5
8
پاسخ
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