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موضع بی‌پرده‌ نوید محمدزاده درباره فلسطین

نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، بار دیگر بر حمایت قاطع خود از مردم فلسطین تأکید کرد و گفت که پیش از این نیز چنین موضعی داشته و تا همیشه این مسیر را ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۹
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6066 بازدید
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۱۰

موضع بی‌پرده‌ نوید محمدزاده درباره فلسطین

به گزارش تابناک؛ نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، بار دیگر بر پشتیبانی همیشگی خود از مردم فلسطین تأکید کرد و آن را خطی مشی تغییرناپذیر در زندگی خویش دانست.

این هنرمند بیان کرد که «هرگز با رژیم صهیونیستی هم‌دل نبوده و نیست» و افزود: «تا زمانی که زنده‌ام، فلسطین را برمی‌گزینم.»

او همچنین به اسطوره‌های ورزشی خود اشاره کرد و افزود: «چهره‌هایی نظیر مارادونا و کریستیانو رونالدو، برای او حجتی تمام‌عیار در اتخاذ این موضع به شمار می‌روند.»

محمدزاده در ادامه به فضای دوگانگی و اتهام‌زنی‌های رایج به هنرمندان اشاره کرد و گفت که برخی او را به هواداری از جریان‌های افراطی یا وطن‌فروشی متهم می‌سازند، در حالی که او همواره هدفش زندگی و زیستن در کنار مردم خویش بوده است.

او خطاب به مخاطبان گفت: «به جای حاشیه‌سازی، تمرکز را بر زیستن معطوف دارید؛ چراکه هر انسانی تنها یک فرصت برای زندگی در اختیار دارد و چه بد است که این فرصت نادر را به کشمکش‌های بی‌حاصل می‌گذرانیم و از هم می‌گسلیم؟»

این بازیگر با اشاره به واکنش‌های احتمالی پس از انتشار این ویدئو، اظهار کرد: «گویا انفجاری تازه روی داده تا چند روزی، من و خانواده‌ام مورد اهانت قرار خواهیم گرفت، اما به جای این کار‌ها بیایید مجال هم‌دلی بیابیم.»

محمدزاده همچنین با تأکید بر استقلال رأی و اندیشه‌اش، خاطرنشان کرد: «من نه در اردوگاه این طرف جای دارم و نه در اردوگاه آن طرف آبی‌ها؛ من تنها در اردوگاه زندگی جای دارم و در هوای وطنم ایران نفس می‌کشم. عشق من به ایران است و به همین دلیل است که اینجا زیست می‌کنم. با تمام دشواری‌هایش، شیفته‌ی این سرزمینم و به آن دلبسته‌ام.»

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نوید محمدزاده فلسطین مارادونا وطن فروش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
82
57
پاسخ
درود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
43
25
پاسخ
آفرین
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
30
22
پاسخ
بازهم تو.دراین شرایط بحرانی دنیا، انسانها باانتخابشان ارزش پیدا می کنند.حتی حیوانهاه ازلانه خوددفاع می کنند تاچه رسد به انسانها ودفاع ازوطن.لذاوطن فروشها ازحیوان هم پست ترند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
23
9
پاسخ
این سلبریتی ها در جنگ از کشور خودشان دفاع نکردن کشورشان در خطر موجودیتی و تجزیه بود اما لال بودن اما یادم هست همین سلبریتی ها برای حمله روسیه به اکراین از اکراین حمایت کردن ، از همین جا باید فهمید اینها چطور آدمهایی هستند دوزار ارزش ندارن
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
7
7
پاسخ
عادت کنیم به کسی بد نگیم و بدی کسی رو نگیم، سخن رنج مگو ، جز سخن گنج مگو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
14
4
پاسخ
بله بله
عکسهای زن بی حجابت تو اروپا هم حمایت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
23
4
پاسخ
درود بر نوید محمدزاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
10
پاسخ
ذوق زده نشید اینها در لحظه عوض می شوند مثل پرویز پرستویی!
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
13
پاسخ
این بازیگر از مردم ایران در مقابل مشکلات معیشتی و اقتصادی چه موضعی دارد و چه اقدام عملی نموده است
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
8
2
پاسخ
ای ول ... بهترین برای تو و همه انسانها .... اما بدان از این به بعد شرایط برای او سخت و هزاران بار سخت تر شده و می شود .... باید 28 ساعته مواظب هر حرفت و کارت و .... باشی .... حالا که با آگاهی قبول خطر و مسولیت کردی فقط خدا کمکت کند .... مواظب باش ....
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