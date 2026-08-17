نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، بار دیگر بر حمایت قاطع خود از مردم فلسطین تأکید کرد و گفت که پیش از این نیز چنین موضعی داشته و تا همیشه این مسیر را ادامه خواهد داد.

به گزارش تابناک؛ نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، بار دیگر بر پشتیبانی همیشگی خود از مردم فلسطین تأکید کرد و آن را خطی مشی تغییرناپذیر در زندگی خویش دانست.

این هنرمند بیان کرد که «هرگز با رژیم صهیونیستی هم‌دل نبوده و نیست» و افزود: «تا زمانی که زنده‌ام، فلسطین را برمی‌گزینم.»

او همچنین به اسطوره‌های ورزشی خود اشاره کرد و افزود: «چهره‌هایی نظیر مارادونا و کریستیانو رونالدو، برای او حجتی تمام‌عیار در اتخاذ این موضع به شمار می‌روند.»

محمدزاده در ادامه به فضای دوگانگی و اتهام‌زنی‌های رایج به هنرمندان اشاره کرد و گفت که برخی او را به هواداری از جریان‌های افراطی یا وطن‌فروشی متهم می‌سازند، در حالی که او همواره هدفش زندگی و زیستن در کنار مردم خویش بوده است.

او خطاب به مخاطبان گفت: «به جای حاشیه‌سازی، تمرکز را بر زیستن معطوف دارید؛ چراکه هر انسانی تنها یک فرصت برای زندگی در اختیار دارد و چه بد است که این فرصت نادر را به کشمکش‌های بی‌حاصل می‌گذرانیم و از هم می‌گسلیم؟»

این بازیگر با اشاره به واکنش‌های احتمالی پس از انتشار این ویدئو، اظهار کرد: «گویا انفجاری تازه روی داده تا چند روزی، من و خانواده‌ام مورد اهانت قرار خواهیم گرفت، اما به جای این کار‌ها بیایید مجال هم‌دلی بیابیم.»

محمدزاده همچنین با تأکید بر استقلال رأی و اندیشه‌اش، خاطرنشان کرد: «من نه در اردوگاه این طرف جای دارم و نه در اردوگاه آن طرف آبی‌ها؛ من تنها در اردوگاه زندگی جای دارم و در هوای وطنم ایران نفس می‌کشم. عشق من به ایران است و به همین دلیل است که اینجا زیست می‌کنم. با تمام دشواری‌هایش، شیفته‌ی این سرزمینم و به آن دلبسته‌ام.»