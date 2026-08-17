طرز تهیه ترشی بامیه با پوره گوجه فرنگی
به گزارش تابناک؛ ترشی، یکی از چاشنیهای بسیار پرطرفدار و محبوب در سراسر جهان است. تنوع بسیار زیادی در مواد اولیه و نحوه آمادهسازی ترشیها وجود دارد. ترشی بامیه با پوره گوجه فرنگی یکی از متفاوتترین و منحصربهفردترین ترشیهایی است که شاید تا به حال نام آن را نشنیده باشید.
برای آمادهسازی این ترشی جذاب، بامیههای تازه و ریز را بشویید و دم آنها را با چاقو ببرید. سپس، گوجهفرنگیها را پوره کنید و به همراه سرکه، سیر، فلفل و ادویههای دلخواه بپزید تا سس غلیظی به دست آید.
در ادامه، بامیهها را به این سس اضافه کنید و پس از چند دقیقه از روی حرارت بردارید. در نهایت، مخلوط را در شیشههای تمیز و خشک بریزید.
پس از گذشت چند هفته، ترشی لذیذ شما آماده مصرف خواهد بود. رسپی این ترشی خوشمزه را با جزئیات بیشتر در ادامه مطلب بخوانید.
مواد لازم مقدار مورد نیاز
بامیه ریز ۵۰۰ گرم
گوجه فرنگی ۱ کیلوگرم
سرکه سفید ۲ لیوان
سیر ۵ حبه
فلفل سبز تند ۲ تا ۳ عدد
نمک ۲ قاشق غذاخوری
شکر ۱ قاشق مرباخوری (اختیاری)
تخم گشنیز ۱ قاشق چایخوری
ترخون، مرزه یا شوید خشک به مقدار لازم
زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار لازم
تمر هندی ۱ قاشق غذاخوری (اختیاری برای طعم ملس)
طرز تهیه
بامیهها را در کاسه بزرگی بریزید و با آب سرد به خوبی بشویید. سپس آنها را روی یک پارچه نخی تمیز پهن کنید تا کاملاً خشک شوند.
پس از خشک شدن، با دقت قسمت کوچکی از دم بامیهها را جدا کنید، به طوری که به بافت اصلی بامیه آسیبی نرسد و ماده لزج آن خارج نشود.
گوجهفرنگیها را بشویید و با کمک میکسر، خردکن یا مخلوطکن آنها را پوره و له کنید. برای این کار میتوانید از رنده ریز هم استفاده کنید.
پوره گوجهفرنگی را در قابلمه مناسبی بریزید.
سیرها را بشویید و پس از پوست گرفتن آنها را له و پوره کنید. فلفل سبزهای تند را نیز پس از شستن حلقهحلقه کنید.
پوره سیر و فلفلهای حلقهشده را به محتوای درون قابلمه اضافه کنید.
سرکه، نمک و شکر (در صورت تمایل) را به پوره گوجهفرنگی اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت قرار دهید تا مواد به جوش آیند و کمی غلیظ شوند.
تخم گشنیز، زردچوبه، فلفل سیاه و سبزیهای معطر خشک را به سس در حال جوش اضافه کنید و هم بزنید.
اگر تمایل دارید طعم ترشی شما کمی ملس و رو به ترشی باشد، میتوانید یک قاشق تمر هندی را با مقداری آب جوش حل کنید، از صافی رد کرده و عصاره آن را به سس اضافه کنید. این کار طعم منحصربهفردی به ترشی شما خواهد داد.
پس از اینکه سس گوجهفرنگی به غلظت مناسب رسید، بامیههای آمادهشده را به قابلمه اضافه کنید.
مواد را به آرامی هم بزنید تا بامیهها به سس آغشته شوند. اجازه دهید بامیهها برای ۵ دقیقه با سس بجوشند تا کمی نرم شوند، اما له نشوند.
توجه داشته باشید که پخت بیش از حد بامیهها باعث لیز شدن ترشی خواهد شد.
شیشهها را به خوبی بشویید و خشک کنید یا در آب جوش آنها را استریلیزه کنید.
پس از خنک شدن، ترشی را داخل شیشهها بریزید به طوری که سرکه روی تمام مواد را بپوشاند.
درب شیشهها را محکم ببندید تا هوا وارد آن نشود و آنها را برای دو تا سه هفته در مکانی خنک و تاریک، مانند یخچال، قرار دهید تا ترشی جا بیفتد.
نکات طلایی برای خوشمزهتر شدن ترشی بامیه
در ادامه به چند نکته طلایی برای بهتر شدن طعم ترشی بامیه با پوره گوجهفرنگی و نکات کپک نزدن آن اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
برای این ترشی حتماً از بامیههای ریز، تازه، بدون لک و قلمی استفاده کنید تا ظاهر و طعم بهتری داشته باشید.
مهمترین نکته برای جلوگیری از لیز شدن ترشی بامیه، آسیب نرساندن به بافت بامیه هنگام جدا کردن دم آن و همچنین خشک کردن کامل بامیهها قبل از استفاده است.
توجه داشته باشید رطوبت باقیمانده روی بامیهها میتواند باعث کپک زدن ترشی شود.
میزان تندی فلفل و ترشی سرکه کاملاً به ذائقه شما بستگی دارد. اگر طعم ملایمتری را میپسندید، میتوانید مقداری آب جوشیده سرد شده به سرکه اضافه کنید.
میتوانید از انواع سبزیجات معطر خشک یا تازه مانند ترخون، مرزه، شوید و نعناع برای عطردار کردن ترشی استفاده کنید.
برای ایجاد طعمهای جدید، میتوانید از ادویههای دیگری مانند دانه خردل، دانه رازیانه یا میخک نیز در آمادهسازی این ترشی استفاده کنید.
حتماً از شیشههای تمیز و خشک برای نگهداری ترشی استفاده کنید تا از کپک زدن آن جلوگیری شود.
برای اینکه ترشی شما به خوبی جا بیفتد و طعمها به خورد هم بروند، حداقل به دو هفته زمان نیاز دارید.
پس از پخت نهایی قابلمه را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید مخلوط ترشی کاملاً خنک شود. ریختن مخلوط داغ در شیشه نیز میتواند یکی از دلایل لیز شدن ترشی باشد.
برای افزودن یک طعم ملس و متفاوت به ترشی، میتوانید به ازای هر کیلو بامیه، یک تا دو قاشق غذاخوری رب انار ملس به سس گوجهفرنگی در حال جوش اضافه کنید. این کار طعم ترشی شما را به سبک ترشیهای جنوبی نزدیکتر میکند.
برای عطر و طعم بهتر و همچنین افزایش خواص ترشی، میتوانید حدود یک قاشق غذاخوری سیاهدانه به مواد ترشی اضافه کنید.
برای ایجاد یک طعم گرم و خاص، میتوانید چند عدد میخک را در حین پخت سس به آن اضافه کنید.
برای آزاد شدن بیشتر عطر و طعم ادویهها مانند تخم گشنیز و زردچوبه، میتوانید آنها را قبل از اضافه کردن به سس، برای چند ثانیه در مقدار بسیار کمی روغن تفت دهید.
اگر تمایل دارید ترشی شما تردی بیشتری داشته باشد، میتوانید بامیهها را قبل از اضافه کردن به سس، به مدت خیلی کوتاه (حدود ۲ تا ۳ دقیقه) در آب جوش و کمی نمک بجوشانید و بلافاصله در آب سرد بریزید تا فرآیند پخت متوقف شود سپس کاملاً خشک و به سس اضافه کنید.
برای جلوگیری از کپک زدن و ایجاد یک لایه محافظ، میتوانید پس از ریختن ترشی در شیشه، یک لایه نازک روغن زیتون روی سطح آن بریزید.
برای آمادهسازی ترشی بهتر است از نمک درشت و بدون ید استفاده کنید، زیرا ید موجود در نمکهای تصفیهشده میتواند باعث نرم شدن و تغییر رنگ ترشی شود.
برای افزایش ماندگاری و جلوگیری از تغییر رنگ ترشی در اثر نور، بهتر است آن را در شیشههای تیرهرنگ نگهداری کنید و در مکانی تاریک و خنک قرار دهید.