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رویترز: ترامپ به دنبال محاصره زمینی ایران است

رویترز مدعی شد: برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی را مطرح کرده‌اند که مستلزم کمک همسایگان ایران: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است. 
کد خبر: ۱۳۹۰۰۷۱
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9822 بازدید
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۳
ترامپ

به گزارش تابناک؛ رویترز مدعی شد: برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی را مطرح کرده‌اند که مستلزم کمک همسایگان ایران: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است. 

محاصره زمینی می‌تواند با متوقف کردن واردات مواد غذایی، انرژی و منسوجات، فشار بر مردم ایران را افزایش دهد، اما کارشناسان می‌گویند اجرای چنین اقدامی دشوار خواهد بود و ممکن است منجر به اعتراضات یا فشار داخلی نشود.

سنا هفته گذشته لایحه تحریم‌های گسترده روسیه را تصویب کرد که شامل تحریم‌های جدید ایران بود و به ترامپ اختیارات تعرفه‌ای جدیدی می‌داد که می‌توانست به طور بالقوه علیه کشورهایی که به تجارت و تهیه سلاح ایران کمک می‌کنند، استفاده کند.

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ترامپ محاصره مواد غذایی منسوجات تحریم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
8
1
پاسخ
همیشه تاریخ برام جالب بود تو کتاب ها می‌خوندم.
اما الان برهه ای از تاریخ داریم زندگی میکنیم. جنگ. محاصره دریایی. الان دنبال زمینی.
ترامپ هم کنار ریگان و صدام خواهد رفت.
چیزی باقی میمونه ایران سربلند خواهد بود شک نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
5
1
پاسخ
ترامپ ایران را محاصره نکرده بلکه امریکاییها را محاصره کرده تا چند سال باقیمانده دولتش تمام شود ولی شما امریکاییهانمی فهمید
علی شجاعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
6
1
پاسخ
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