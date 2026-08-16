رویترز: ترامپ به دنبال محاصره زمینی ایران است
رویترز مدعی شد: برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی را مطرح کردهاند که مستلزم کمک همسایگان ایران: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۷۱| |
9822 بازدید
به گزارش تابناک؛ رویترز مدعی شد: برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی را مطرح کردهاند که مستلزم کمک همسایگان ایران: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است.
محاصره زمینی میتواند با متوقف کردن واردات مواد غذایی، انرژی و منسوجات، فشار بر مردم ایران را افزایش دهد، اما کارشناسان میگویند اجرای چنین اقدامی دشوار خواهد بود و ممکن است منجر به اعتراضات یا فشار داخلی نشود.
سنا هفته گذشته لایحه تحریمهای گسترده روسیه را تصویب کرد که شامل تحریمهای جدید ایران بود و به ترامپ اختیارات تعرفهای جدیدی میداد که میتوانست به طور بالقوه علیه کشورهایی که به تجارت و تهیه سلاح ایران کمک میکنند، استفاده کند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
همیشه تاریخ برام جالب بود تو کتاب ها میخوندم.
اما الان برهه ای از تاریخ داریم زندگی میکنیم. جنگ. محاصره دریایی. الان دنبال زمینی.
ترامپ هم کنار ریگان و صدام خواهد رفت.
چیزی باقی میمونه ایران سربلند خواهد بود شک نکنید
اما الان برهه ای از تاریخ داریم زندگی میکنیم. جنگ. محاصره دریایی. الان دنبال زمینی.
ترامپ هم کنار ریگان و صدام خواهد رفت.
چیزی باقی میمونه ایران سربلند خواهد بود شک نکنید
ترامپ ایران را محاصره نکرده بلکه امریکاییها را محاصره کرده تا چند سال باقیمانده دولتش تمام شود ولی شما امریکاییهانمی فهمید