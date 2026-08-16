رویترز: ترامپ به دنبال محاصره زمینی ایران است

رویترز مدعی شد: برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی را مطرح کرده‌اند که مستلزم کمک همسایگان ایران: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است.

به گزارش تابناک؛ رویترز مدعی شد: برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی را مطرح کرده‌اند که مستلزم کمک همسایگان ایران: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است.



محاصره زمینی می‌تواند با متوقف کردن واردات مواد غذایی، انرژی و منسوجات، فشار بر مردم ایران را افزایش دهد، اما کارشناسان می‌گویند اجرای چنین اقدامی دشوار خواهد بود و ممکن است منجر به اعتراضات یا فشار داخلی نشود.



سنا هفته گذشته لایحه تحریم‌های گسترده روسیه را تصویب کرد که شامل تحریم‌های جدید ایران بود و به ترامپ اختیارات تعرفه‌ای جدیدی می‌داد که می‌توانست به طور بالقوه علیه کشورهایی که به تجارت و تهیه سلاح ایران کمک می‌کنند، استفاده کند.