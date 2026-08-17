بعضی مقامات آمریکایی با «آیتاللهها» بیشتر دوست هستند تا دولت آمریکا/ اسرائیل برای خاورمیانه نقشه ویژه دارد
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «نیوزویک» در گزارشی نوشته است: «وقتی از اوفیر آکونیس، سرکنسول اسرائیل در نیویورک، پرسیده شد چه چیزی بیش از همه او را نگران میکند، پاسخ داد که این عدمقطعیت پیرامون جنگ با ایران نیست، نه سایر آشوبها و درگیریهایی که خاورمیانه را میبلعد، بلکه او از یک گرایش در سیاست آمریکا هشدار میدهد که میگوید روزی میتواند پایانبخش اتحادی تاریخی باشد.
آکونیس با اشاره به پیروزیهای اخیر انتخاباتی نامزدهای حزب دموکرات ترقیخواه که منتقد اسرائیل و مداخلات خارجی ایالات متحده هستند، استدلال کرد که «واقعیت این است که بعضی افراد در اینجا، مطمئناً، آیتاللهها را به دولت آمریکا ترجیح میدهند».
او به نیوزویک گفت: «شما میتوانید از رئیسجمهورتان متنفر باشید، میتوانید دوستش داشته باشید، میتوانید نادیدهاش بگیرید، میتوانید خواهان تغییر دولت باشید. همه اینها در چارچوب بازی دموکراتیک است. اما ترجیح دادن دشمنانتان بر رقبای سیاسیتان، این چیز جدیدی است.»
و در حالی که این دیپلمات ارشد اسرائیلی گفت «امیدوارم ایالات متحده آمریکا همیشه با ما باشد»، تأکید کرد که «با توجه به روندهایی که شاهد آن هستیم، باید خود را برای مستقلتر بودن از آنچه در گذشته بودهایم، آماده کنیم».
آکونیس گفت که اسرائیل پیشتر نیز سابقهای اثباتشده در دستاوردهای امنیتی بومی دارد، از جمله گنبد آهنین نیرومند و سایر سامانههای دفاعی تولید داخل که بدترین موجهای موشکی، راکتی و پهپادی را که از زمان حمله جنبش فلسطینی حماس در اکتبر ۲۰۲۳ و بحران ناشی از آن بر این کشور فرود آمده، خنثی کردهاند.
اما افزایش حس استقلال لزوماً به معنای تنها رفتن نیست.
آکونیس گفت: «در کنار اتحاد با ایالات متحده، به ایجاد ائتلاف با دیگر کشورها نیز ادامه خواهیم داد.»
دوستان و دشمنان جدید اسرائیل
در میان کشورهایی که اسرائیل در سالهای اخیر روابط خود را با آنها گسترش داده، هند، یونان و قبرس هستند؛ بخشی از آنچه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چند روز پیش از دیدار همتای هندی خود، نارندرا مودی، در فوریه و پیش از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از آن به عنوان «ششضلعی اتحادها» یاد کرد.
موفقیت کلیدی دیگر در ارتباطات اسرائیل، امارات متحده عربی بوده است که همراه با بحرین، عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس، روابط خود را از طریق ابتکار پیمانهای ابراهیم در سال ۲۰۲۰ عادیسازی کرد و بعداً سودان و مراکش نیز به آن پیوستند.
آکونیس گفت با این حال، این فهرست محدود به این کشورها نیست. با اشاره به بازگشت گیدون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، از آمریکای جنوبی در روز جمعه، آکونیس گفت: «اکنون، یک تغییر مثبت نسبت به اسرائیل در، مثلاً، کلمبیا رخ داده که بسیار خوب است—و بههرحال، مکانهای دیگر نیز چنین هستند.»
وی افزود: «هر کشوری که بخواهد همکاری کند، بخواهد تجارت کند، بخواهد متحد ما باشد، کاملاً خوشآمده است. ما از آن استقبال میکنیم، برای همه کشورهای جهان. همانطور که گفتم، رقص تانگو دو نفر میخواهد.».
اما این فقط ایران و ائتلاف خودش نیست—محور مقاومت شیعهمسلط که شامل حزبالله لبنان، مقاومت اسلامی در عراق و انصارالله یمن (معروف به جنبش حوثیها) است—که اسرائیل آن را روی رادار تهدید خود میبیند.
یک «چهارگانه» نوظهور متشکل از قدرتهای برجسته سنی شامل عربستان سعودی، ترکیه، مصر و پاکستان نیز با سوءظن شدید مقامات اسرائیلی مواجه است. عربستان سعودی و پاکستان، تنها قدرت هستهای جهان اسلام، سپتامبر گذشته پیمان دفاعی امضا کردند و ترکیه، عضو ناتو به رهبری آمریکا، نیز در توافقنامه جدید دفاعی متقابلی که روز جمعه توسط این سه کشور امضا شد، گنجانده شد.
اندکی پس از اعلام این توافقنامه، نتانیاهو و مودی درباره مشارکت خود و تحولات خاورمیانه گفتوگوی تلفنی داشتند.
گنجاندن آنکارا به دلیل تبادل لفاظیهای روزافزون خصمانه بین نتانیاهو و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، که آکونیس او را «افراطی» و «دیوانه» توصیف کرد و به تغییر موضع اردوغان علیه اسرائیل از حدود دو دهه پیش و حمایت او از کشتیهای فعالانی که تلاش میکردند محاصره غزه را بشکنند، اشاره کرد، نگرانی خاصی ایجاد میکند.
آکونیس گفت: «پس شاید روزی، شاید نمیدانم، در آینده نزدیک، اتفاقی در ترکیه نیز رخ دهد و ما بتوانیم خود را در وضعیت بسیار بهتری بیابیم، مانند آنچه تا زمانی که این مرد دیوانه نظر خود را نسبت به دولت اسرائیل تغییر نداد و حملات تروریستی را تشویق نکرد، وجود داشت.»
«ما برنامه داریم»
اینکه آیا ترکیه ممکن است پس از ایران، دشمن بعدی باشد، آکونیس بیان کرد که «آیتاللهها هنوز در ایران هستند. بنابراین، ما باید این مشکل را حل کنیم و بعد در مورد چالش بعدی صحبت خواهیم کرد.»
تابآوری ایران اهداف آمریکا و اسرائیل را پیچیده کرده است، بهطوری که برخی مقامات اسرائیلی، از جمله آکونیس، این احتمال را مطرح کردهاند که جمهوری اسلامی ممکن است در نهایت در زیر بار مداخله مشترک فرو نپاشد.
اما امروز، حتی با وجود اینکه تهران به دنبال دیکته کردن شرایط یک توافق صلح نهایی است، آکونیس خواستار صبر شد و از پیشبینی پیروزی دشمن در کمتر از شش ماه از جنگ و کمی بیش از یک سال پس از جنگ دوازدهروزه که طی آن اسرائیل و آمریکا حملاتی را علیه ایران انجام دادند، خودداری کرد.
آکونیس گفت: «به صبر نیاز دارید. تقریباً ۵۰ سال از نظام آیتاللهها در ایران میگذرد. بنابراین، ما در مورد یک سال از ژوئن گذشته صحبت میکنیم.»
او همچنین ابراز اطمینان ادامهدار خود را نسبت به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که بیش از هر رهبر خارجی دیگری با نتانیاهو دیدار کرده است، ابراز کرد. آخرین دیدار آنها در ماه گذشته، اولین دیدارشان از زمان آغاز جنگشان علیه ایران بود.
همزمان، آکونیس به رئیسجمهور آمریکا توصیهای کرد پس از آنکه او به جمهوری اسلامی یک «آخرین فرصت» داد و با کنسل کردن حملات گسترده در آخر هفته گذشته، به دنبال توافقی جدید شامل ایران و عمان بود که به گزارشها به تهران نقشی جزئی بر تنگه استراتژیک هرمز، که اکنون در مرکز درگیری قرار دارد، در تجارت نفت و گاز اعطا میکرد.
آکونیس گفت: «باید با آنها سرسخت باشید. زیرا اگر ما، همه ما، جامعه غربی، ضعف نشان دهیم، آنها حمله خواهند کرد. چرا چنین فکر میکنم؟ چون خودشان این را میگویند.».
اما او کسانی را در غرب که خشم خود را نه متوجه ایران، بلکه متوجه اسرائیل میکنند، بیشتر سرزنش میکند.
آکونیس گفت: «آن افراد حتی یک کلمه درباره آیتاللهها نمیگویند، نه یک کلمه درباره شعارشان «مرگ بر آمریکا»، و نه یک کلمه درباره کشتار ایران. چه خبر است؟ غزه، غزه، غزه، غزه. باشه، من میتوانم در مورد غزه به شما پاسخ بدهم. غزه میتواند مانند امارات، یا بحرین، یا سنگاپور خاورمیانه باشد. حماس نباشد؟ غزه میتواند مرفه باشد. بههرحال، مانند لبنان. حزبالله نباشد؟ لبنان میتواند مرفه باشد.»
در واقع، به گفته او، «ما برنامه داریم»، از جمله احیای یک «خط مستقیم تاریخی بین بیروت و قاهره از طریق حیفا، از طریق تلآویو، از طریق غزه تا مصر» که فاصله آن را با کریدور قطار بوستون-واشنگتن مقایسه کرد و استدلال نمود که اگر خصومت نسبت به اسرائیل نبود، در خاورمیانه نیز قابل دستیابی بود.
آکونیس گفت: «حالا، اگر آنها سازمانهای تروریستی را ترجیح میدهند، باشه، برایشان متأسفم، دیدن روزی که آنها ارزشهای ما یا ارزشهای آمریکایی یا ارزشهای جهان غرب را ترجیح دهند، بسیار دشوار است. فکر نمیکنم که آنها نیاز داشته باشند ارزشهای جهان غرب را ترجیح دهند، اما باید تشویق سازمانهای تروریستی، و تشویق کردن آنها، و ترجیح دادن آنها بر زندگی خودشان را متوقف کنند.»
او فعالان و سیاستمداران آمریکایی را که چنین شعارهایی را ترویج میدهند، با جمعیتهای غزه و جنوب لبنان مقایسه کرد که به گفته او، آنها نیز «تروریستها را بر خودشان ترجیح میدهند، نه فقط اسرائیل».
«بنابراین، اگر شاهد تغییر عظیمی در آینده نزدیک نباشیم، آینده جهان غرب، و ایالات متحده آمریکا به عنوان رهبر جهان غرب و جهان آزاد، دهه آینده بسیار بد خواهد بود.»