دو قتل و یک قصاص برای سه گوسفند

درگیری بر سر سه گوسفند گمشده به قتل دو نفر و قصاص یک نفر منجر شد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، پنج سال قبل پسری به نام پوریا که چوپان یک گله بود با شلیک گلوله به قتل رسید. خانواده پوریا مدعی شدند عامل قتل مرد جوانی به نام حامد است که به خاطر گم‌شدن گوسفندان پدرش دست به این قتل زده و درخواست مجازات او را مطرح کردند.

حامد بازداشت شد و به ماموران گفت: پوریا چوپان گوسفندان ما بود. سه گوسفند از میان گوسفندان ما گم شد و پوریا گفت نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است. ما سر این موضوع با هم اختلاف داشتیم تا اینکه اهالی روستا به ما گفتند پوریا را دیده‌اند که گوسفندان را دزدیده و فروخته است. ما سر این موضوع خیلی عصبانی شدیم و به همین دلیل با برادرانم سراغ او رفتیم و حین درگیری شلیک کردیم و یکی از گلوله‌ها به پوریا برخورد کرد و باعث مرگ او شد.

متهم گفت: من قصد کشتن پوریا را نداشتم و فقط از دست او عصبانی بودم.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی اولیای دم درخواست قصاص کردند. حامد یکباردیگر ادعا کرد که خواهان مرگ مقتول نبود و مرگ او یک اتفاق بود. با این حال با توجه به اینکه حامد شلیک کرده و باعث مرگ شده بود به قصاص محکوم شد.

رای صادره مورد اعتراض قرار گرفت، با این حال تایید شد. در جلسه صلح و سازش پدر پوریا گفت، چون ثابت شده پسرش سرقت نکرده و گوسفندان توسط فرد دیگری دزدیده شده است بنابراین حاضر به گذشت نیست. نباید به خاطر سه گوسفند بچه او را به قتل می‌رساندند. در نهایت به دلیل اینکه پدر مقتول حاضر به گذشت نشد حامد قصاص شد.

این پرونده همین‌جا پایان نیافت. خانواده حامد به تلافی اجرای حکم قصاص تصمیم گرفتند از پدر پوریا انتقام بگیرند. یک سال قبل برادران حامد سراغ پدر پوریا رفتند تا انتقام برادرشان را بگیرند. در این تیراندازی که از سوی هر دو طرف اتفاق افتاد این‌بار یکی از برادران حامد به قتل رسید و پدر پوریا که خودش در مقام ولی دم، حامد را قصاص کرده بود حالا به عنوان متهم به قتل بازداشت شد.

پدر پوریا گفت: خانواده حامد برای رضایت خیلی پیش من امغدند، اما من قبول نکردم، چون هم پسرم را کشته بودند و هم به او تهمت سرقت زده بودند. در نهایت وقتی متوجه شدند حاضر به گذشت نیستم و حکم را اجرا کردم به من گفتند تلافی می‌کنند. روز حادثه سر زمین بودم که برادران حامد حمله کردند آنها با اسلحه شکاری به من حمله کردند و می‌خواستند مرا بکشند. من هم برای دور کردن آنها شلیک کردم که باعث مرگ حسام، برادر حامد، شد. من نه حمله کردم و نه درگیری ایجاد کردم. فقط از خودم دفاع کردم.

با صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در طول رسیدگی وکیل متهم توانست ثابت کند که عاملان حمله و تیراندازی برادران حامد بودند و متهم از خودش دفاع کرده است. چون امکان درخواست کمک از پلیس نبوده و امکان فرار هم نبوده است بنابراین چاره‌ای بجز تیراندازی نداشته است. در نهایت دفاع مشروع پذیرفته شد و قضات متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند و حکم قصاص از او ساقط شد.