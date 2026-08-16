ترامپ در محاصره خشم اعراب گیر افتاد

در سایه بحران به وجود آمده برای ترامپ در خصوص جنگ ایران، مسئولان عربی و غربی از خشم فزاینده در منطقه نسبت به عملکرد آمریکا خبر دادند.

مسئولان عربی و غربی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست تاکید کردند که نارضایتی از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در منطقه خلیج فارس در حال افزایش است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، این وضعیت در حالی به وجود آمده که متحدان واشنگتن نگران هستند دولت آمریکا نتواند مسیر سیاسی لازم برای پایان دادن به جنگ با ایران و دستیابی به توافقی برای تضمین امنیت و ثبات منطقه را مدیریت کند.

واشنگتن پست گزارش داد که بر اساس اظهارات سه مقام و یک دیپلمات سابق آمریکایی، عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و بحرین در پی ماه ها جنگ و ادامه حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع آمریکا و متحدانش، اکنون در نارضایتی از دولت ترامپ اشتراک نظر دارند.

این وضعیت در حالی شکل گرفته است که ترامپ طی هفته های اخیر بارها تهدید به انجام حملات جدید علیه ایران کرده و سپس با ادعای پیشرفت در مذاکرات از این تهدیدها عقب نشسته است. این رویکرد نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره نبود راهبرد روشن و ثبات در مواضع آمریکا را افزایش داده است.

واشنگتن پست به نقل از یک مسئول در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نوشت: ترامپ این جنگ را آغاز کرد و ما بهای آن را می پردازیم. خشم و نارضایتی از آمریکا از زمان حمله به ایران در فوریه به بالاترین سطح خود رسیده است.

در این گزارش آمده است که با وجود ادامه وابستگی کشورهای عربی خلیج فارس به آمریکا به عنوان شریک اصلی امنیتی و تأمین کننده اصلی تسلیحات، برخی کشورهای مذکور میزان کارآمدی پایگاه های نظامی آمریکا در خاک خود را بررسی می کنند. این کشورها با توجه به پیامدهای مستقیم جنگ در منطقه، درباره ادامه این حضور تردیدهایی مطرح کرده اند.

تحلیلگران معتقدند که متحدان آمریکا در خلیج فارس احساس می کنند وارد جنگی شده اند که همسو با منافع آنها نبود و دولت ترامپ در حال حاضر برای پایان دادن به آن با مشکل مواجه است.

واشنگتن پست به نقل از فراس مقصد، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه اوراسیا نوشت که سیاست ترامپ در قبال ایران متغیر و غیرقابل پیش بینی است.

آنا جیکوبز از پژوهشکده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در واشنگتن نیز گفت اعتماد به آمریکا از زمان آغاز جنگ کاهش یافته و متحدان واشنگتن اکنون معتقدند رفتار آمریکا در منطقه امنیت آنها را تضعیف می کند.

مواضع کشورهای عربی پس از مشخص شدن این موضوع که جنگ به سرعت به سقوط نظام ایران یا بازگشایی تنگه هرمز منجر نشده و نمی شود تغییر کرده است.