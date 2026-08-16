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تیراندازی کور در آمریکا!

در تیراندازی عصر شنبه در پارکی در شهر لکسینگتون ایالت کنتاکی، پنج نفر هدف گلوله قرار گرفتند که حال چهار نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است و یک نفر جان باخته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۵۹
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تیراندازی در آمریکا

در تیراندازی عصر شنبه به وقت محلی در پارکی در شهر لکسینگتون ایالت کنتاکی، پنج نفر هدف گلوله قرار گرفتند که حال چهار نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه فاکس گزارش کرد، به گفته پلیس، یکی از قربانیان جان خود را از دست داده است.

این حادثه در پارک چارلز یانگ در مرکز شهر رخ داد. بنا بر اعلام اداره پلیس لکسینگتون، چهار نفر از مجروحان از جمله دو فرد بزرگسال، یک نوجوان ۱۴ ساله و یک کودک ۴ ساله دچار جراحت شدید شده‌اند و حال آن‌ها وخیم اعلام شده است.

پلیس لکسینگتون اعلام کرد هنوز هیچ مظنونی بازداشت نشده و اطلاعاتی درباره عامل یا عاملان تیراندازی و همچنین فرد جان‌باخته منتشر نشده است. با این حال، پلیس می‌گوید در حال حاضر تهدیدی متوجه عموم مردم نیست.

اندی بشیر، فرماندار کنتاکی، هنگام حضور در مراسم شام حزب دموکرات این ایالت در هتل هایت ریجنسی در مرکز لکسینگتون، از وقوع تیراندازی در همان حوالی خبر داد.

بشیر گفت: «پیش از ادامه، باید خبر دشواری را با شما در میان بگذارم. حدود یک و نیم مایلی اینجا، از زمانی که این مراسم شروع شده، تیراندازی رخ داده است. فکر می‌کنم پنج نفر مجروح شده‌اند و احتمالاً یک نفر جان باخته است.»

حضور گسترده پلیس در مرکز شهر لکسینگتون ادامه دارد. پلیس به شبکه محلی WDKY اعلام کرده که خیابان میدلند و چند خیابان اطراف آن بسته شده است تا بررسی‌های پلیس ادامه یابد.

آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر می‌شود که در بعضی از این حوادث تعدادی نیز جان خود را از دست می‌دهند اما لابی سلاح در این کشور به قدری قدرتمند است که تاکنون کنگره آمریکا حاضر نشده است قوانینی را برای کنترل حمل سلاح در این کشور تصویب کند. 

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