اطلاعات غلط دادند تا کانادا من را تحریم کند/ وضعیت صادرات امسال بهشدت وخیم است/صادرکنندگان در تنگه هرمز بلاتکلیف ماندهاند!
تابناک: وزارت خارجه کانادا در بیانیهای اعلام کرد که پنج شهروند ایرانی را به اتهام نقش داشتن در فعالیتهای نظامی، حقوقی و ارتباطاتی مرتبط با ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این وزارتخانه مدعی شده که فعالیتهای این افراد تهدیدی علیه صلح، امنیت و ثبات بینالمللی محسوب میشود و حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را نقض میکند. آنتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز اعلام کرده که این اقدام در راستای هماهنگی با متحدان و شرکای بینالمللی این کشور انجام شده است. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، یکی از پنج شهروند ایرانی تحریمشده از سوی کاناداست.
خبرنگار بخش انرژی تابناک در گفتوگویی با سید حمید حسینی، درباره آثار و محدودیتهای این تحریم، تأثیر آن بر فعالیتهای اتحادیه و شرکتهای عضو، وضعیت صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران با توجه به اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه و چشمانداز صادرات کشور گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
تابناک: در حال حاضر کانادا شما را تحریم کرده؛ این تحریم مشخصاً چه محدودیت عملی برای شخص شما یا فعالیتهای اتحادیه میتواند ایجاد کند؟
این تحریم متوجه اتحادیه و فعالیتهای شرکت من نیست و متوجه شخص من است که بهعنوان یک شخص در کشور کانادا نمیتوانم فعالیتهایی داشته باشم؛ مثلاً اگر منابع مالی یا حسابی در کانادا داشته باشم، مسدود میشود. در مورد اقامت نیز اگر اقوام درجه یک داشته باشم، ممکن است با مشکل مواجه شوند. فعلاً محدودیتها در همین حد است و مورد دیگری وجود ندارد. من به عنوان سخنگوی اتحادیه تحریم شدم، البته اتحادیه تشکیلات حقوقی مستقلی دارد و اعضای آن نیز شرکتهای جداگانهای هستند. شرکتهای زیرمجموعه شرکت نفت مشمول تحریم نمیشوند یا به طور مثال پیمانکاری که با شرکت نفت همکاری داشته باشد تحت تأثیر تحریم قرار نمی گیرد.
اتحادیه اروپا نیز اطلاعرسانی من را بهعنوان ترویج تلقی کرده است. من درباره نحوه وصول عوارض از تنگه هرمز اظهارنظر کردم و بهعنوان سخنگوی اتحادیه، موضوعی را تشریح و اطلاعرسانی کردم. کانادا هم بر اساس اطلاعات غلط، تصمیم به تحریم من گرفت.
تابناک: با توجه به اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، در حال حاضر صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟ آیا محمولهای معطل مانده است؟
قطعاً همینطور است. بسیاری از محمولهها بعضاً تا جبلعلی یا هندوستان منتقل شدهاند، اما عمده فعالیتها هنوز آغاز نشده است. در نهایت، نگرانی وجود دارد و برخی نیز وسیلهای برای انتقال محمولههای خود ندارند. تلاش کردهاند جایگزینهایی پیدا کنند. در حوزه پتروشیمی نیز اگر بازار منطقه و کشورهای همسایه بتواند پاسخگوی نیاز باشد، باید توجه داشت که مواد اولیه و مکملهای مورد نیاز صنایع باید از خارج وارد شود تا بتوانند فعالیت صادراتی خود را ادامه دهند. بنابراین، وضعیت صادرات امسال بهشدت وخیم است.
تابناک: اکنون که قیمت نفت به محدوده ۸۸ دلار رسیده، این افزایش قیمت به نفع صادرکنندگان ایرانی تمام شده یا افزایش هزینه حمل، بیمه و ریسک صادرات این منفعت را خنثی میکند؟
پس از اینکه دوباره مقداری خوشبینی در روابط و مذاکرات ایران و عمان ایجاد شد، باعث می شود که تنگه هرمز و محاصره دریایی برداشته شود قیمت نفت به ۸۰ دلار کاهش پیدا کرد و مجددا تا ۹۰ دلار افزایش یافت، اما در آخرین روز، مجدداً مقداری کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر، طرف مقابل سکوت کرده و اظهارنظری نمیکند و به نظر میرسد سیاست او ادامه محاصره دریایی است. قطعا محاصره دریایی باعث شده تنگه هرمز را ببندیم و نفت کمتری وارد بازارها شود. امروز اعلام شد که ایران و عمان تقریباً درباره نحوه عبور و مرور تنگه هرمز به نتیجه رسیدهاند، اما اگر این موضوع به بازگشایی تنگه هرمز منجر نشود، دوباره شاهد روند افزایشی قیمت نفت خواهیم بود. با توجه به اینکه بابالمندب نیز دچار مشکل شده و صادرات عربستان بهشدت کاهش پیدا کرده است.
تابناک: اگر وضعیت تنگه هرمز طی ماههای آینده ادامه پیدا کند، پیشبینی شما چیست؟ آیا حجم صادرات و درآمد ارزی صادرکنندگان ایرانی افزایش پیدا میکند؟
اگر محاصره دریایی برداشته نشود، نمیتوانیم صادرات داشته باشیم. در حال حاضر محمولهها را در انبار یا کشتیها ذخیره میکنیم. اگر این وضعیت برطرف نشود، میتواند باعث افزایش قیمت شود و عملا ما استفادهای نکنیم و کشورهایی که در حاشیه این منطقه قرار ندارند، مانند برزیل، کانادا، مکزیک، آمریکا، کشورهای اروپایی، آذربایجان و روسیه بیشترین نفع را از این درگیری میان ایران و آمریکا بردهاند.
تابناک: در حال حاضر مهمترین مشکل صادرکنندگان ایرانی چیست؟
کالاهای صادراتی ایران باید از طریق دریا منتقل شوند، اما راه دریا بسته است و هزینه حملونقل افزایش پیدا کرده و ریسک توقیف کشتی یا بهاصطلاح حساب پرداخت کشتی نیز وجود دارد. بنابراین بسیاری از صادرکنندگان حاضر نیستند بیمهها را پوشش بدهند. شرکتهای بیمه امتناع میکنند و میگویند حاضر نیستند این منطقه را بیمه کنند زیرا ریسک آن بالاست. با توجه به این وضعیت، نمیتوان انتظار داشت صادرکننده اساساً اقدام به صادرات کند. بسیاری از صادرکنندگان فعلاً منتظر تعیین تکلیف شرایط هستند و تلاش میکنند از طریق بازار کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه صادرات داشته باشند. امیدوارم توافق ایران و عمان مقدمهای شود و همانطور که در فضای مجازی اعلام شده آمریکاییها محاصره را بردارند و به تفاهمنامه بازگردند. قطعاً راهحل میان ما و آمریکا چیزی جز عمل کردن به تفاهمنامه امضاشده نیست.
در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد بخاطر اینکه شرکت ایران خودرو را از مدیریت دولتی به بهش خصوصی تغییر داد تا از بار مالی دولت کاسته شود
و الان هم قرار است وزارت رفاه با همکاری وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه های جاری طرحی را اجرا کنند که نظام مقدس اسلام فقط یک صندوق بازنشیتکی بنام تامین اجتماعی و یک بیمه درمانی پایه بنام بیمه سلامت داشته باشد .
باز نمایندگان با همکاری صدا و سیما وزارت نفت و بانکها قرار است وزیر کار و رفاه را استیضاح و بر کنار کنند