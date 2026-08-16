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حسینی در گفت‌و‌گو با تابناک:

اطلاعات غلط دادند تا کانادا من را تحریم کند/ وضعیت صادرات امسال به‌شدت وخیم است/صادرکنندگان در تنگه هرمز بلاتکلیف مانده‌اند!

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی می‌گوید شرایط کنونی تنگه هرمز باعث شده وضعیت صادرات امسال به شدت وخیم باشد و تنها راه حل موجود برای گذر از این شرایط بازگشت امریکایی‌ها به تفاهم‌نامه امضاشده با ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۵
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تابناک: وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج شهروند ایرانی را به اتهام نقش داشتن در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطاتی مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این وزارتخانه مدعی شده که فعالیت‌های این افراد تهدیدی علیه صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی محسوب می‌شود و حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را نقض می‌کند. آنتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز اعلام کرده که این اقدام در راستای هماهنگی با متحدان و شرکای بین‌المللی این کشور انجام شده است. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، یکی از پنج شهروند ایرانی تحریم‌شده از سوی کاناداست.

خبرنگار بخش انرژی تابناک در گفت‌وگویی با سید حمید حسینی، درباره آثار و محدودیت‌های این تحریم، تأثیر آن بر فعالیت‌های اتحادیه و شرکت‌های عضو، وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران با توجه به اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و چشم‌انداز صادرات کشور گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

تابناک: در حال حاضر کانادا شما را تحریم کرده؛ این تحریم مشخصاً چه محدودیت عملی برای شخص شما یا فعالیت‌های اتحادیه می‌تواند ایجاد کند؟

این تحریم متوجه اتحادیه و فعالیت‌های شرکت من نیست و متوجه شخص من است که به‌عنوان یک شخص در کشور کانادا نمی‌توانم فعالیت‌هایی داشته باشم؛ مثلاً اگر منابع مالی یا حسابی در کانادا داشته باشم، مسدود می‌شود. در مورد اقامت نیز اگر اقوام درجه یک داشته باشم، ممکن است با مشکل مواجه شوند. فعلاً محدودیت‌ها در همین حد است و مورد دیگری وجود ندارد. من به عنوان سخنگوی اتحادیه تحریم شدم، البته اتحادیه تشکیلات حقوقی مستقلی دارد و اعضای آن نیز شرکت‌های جداگانه‌ای هستند. شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مشمول تحریم نمی‌شوند یا به طور مثال پیمانکاری که با شرکت نفت همکاری داشته باشد تحت تأثیر تحریم قرار نمی گیرد.

اتحادیه اروپا نیز اطلاع‌رسانی من را به‌عنوان ترویج تلقی کرده است. من درباره نحوه وصول عوارض از تنگه هرمز اظهارنظر کردم و به‌عنوان سخنگوی اتحادیه، موضوعی را تشریح و اطلاع‌رسانی کردم. کانادا هم بر اساس اطلاعات غلط، تصمیم به تحریم من گرفت.

تابناک: با توجه به اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، در حال حاضر صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟ آیا محموله‌ای معطل مانده است؟

قطعاً همین‌طور است. بسیاری از محموله‌ها بعضاً تا جبل‌علی یا هندوستان منتقل شده‌اند، اما عمده فعالیت‌ها هنوز آغاز نشده است. در نهایت، نگرانی وجود دارد و برخی نیز وسیله‌ای برای انتقال محموله‌های خود ندارند. تلاش کرده‌اند جایگزین‌هایی پیدا کنند. در حوزه پتروشیمی نیز اگر بازار منطقه و کشورهای همسایه بتواند پاسخ‌گوی نیاز باشد، باید توجه داشت که مواد اولیه و مکمل‌های مورد نیاز صنایع باید از خارج وارد شود تا بتوانند فعالیت صادراتی خود را ادامه دهند. بنابراین، وضعیت صادرات امسال به‌شدت وخیم است.

تابناک: اکنون که قیمت نفت به محدوده ۸۸ دلار رسیده، این افزایش قیمت به نفع صادرکنندگان ایرانی تمام شده یا افزایش هزینه حمل، بیمه و ریسک صادرات این منفعت را خنثی می‌کند؟

پس از اینکه دوباره مقداری خوش‌بینی در روابط و مذاکرات ایران و عمان ایجاد شد، باعث می شود که تنگه هرمز و محاصره دریایی برداشته شود قیمت نفت به ۸۰ دلار کاهش پیدا کرد و مجددا تا ۹۰ دلار افزایش یافت، اما در آخرین روز، مجدداً مقداری کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر، طرف مقابل سکوت کرده و اظهارنظری نمی‌کند و به نظر می‌رسد سیاست او ادامه محاصره دریایی است. قطعا محاصره دریایی باعث شده تنگه هرمز را ببندیم و نفت کمتری وارد بازارها شود. امروز اعلام شد که ایران و عمان تقریباً درباره نحوه عبور و مرور تنگه هرمز به نتیجه رسیده‌اند، اما اگر این موضوع به بازگشایی تنگه هرمز منجر نشود، دوباره شاهد روند افزایشی قیمت نفت خواهیم بود. با توجه به اینکه باب‌المندب نیز دچار مشکل شده و صادرات عربستان به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

تابناک: اگر وضعیت تنگه هرمز طی ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، پیش‌بینی شما چیست؟ آیا حجم صادرات و درآمد ارزی صادرکنندگان ایرانی افزایش پیدا می‌کند؟

اگر محاصره دریایی برداشته نشود، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم. در حال حاضر محموله‌ها را در انبار یا کشتی‌ها ذخیره می‌کنیم. اگر این وضعیت برطرف نشود، می‌تواند باعث افزایش قیمت شود و عملا ما استفاده‌ای نکنیم و کشورهایی که در حاشیه این منطقه قرار ندارند، مانند برزیل، کانادا، مکزیک، آمریکا، کشورهای اروپایی، آذربایجان و روسیه بیشترین نفع را از این درگیری میان ایران و آمریکا برده‌اند.

تابناک: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان ایرانی چیست؟ 
کالاهای صادراتی ایران باید از طریق دریا منتقل شوند، اما راه دریا بسته است و هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا کرده و ریسک توقیف کشتی یا به‌اصطلاح حساب پرداخت کشتی نیز وجود دارد. بنابراین بسیاری از صادرکنندگان حاضر نیستند بیمه‌‌ها را پوشش بدهند. شرکت‌های بیمه امتناع می‌کنند و می‌گویند حاضر نیستند این منطقه را بیمه کنند زیرا ریسک آن بالاست. با توجه به این وضعیت، نمی‌توان انتظار داشت صادرکننده اساساً اقدام به صادرات کند. بسیاری از صادرکنندگان فعلاً منتظر تعیین تکلیف شرایط هستند و تلاش می‌کنند از طریق بازار کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه صادرات داشته باشند. امیدوارم توافق ایران و عمان مقدمه‌ای شود و همان‌طور که در فضای مجازی اعلام شده آمریکایی‌ها محاصره را بردارند و به تفاهم‌نامه بازگردند. قطعاً راه‌حل میان ما و آمریکا چیزی جز عمل کردن به تفاهم‌نامه امضاشده نیست.

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حمید حسینی بیمه کشتی باب المندب حمل‌ونقل دریایی بازار نفت قیمت نفت صادرکنندگان ایرانی اقتصاد ایران صادرات نفت تنگه هرمز تحریم کانادا تحریم ایران اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
51
پاسخ
ایشون باید قبل از همه چیز توضیح بدن که چرا پول مملکت را می برن سرزمین کفر (کانادا) و چرا به جای آباد کردن مملکت خودش با ارز کشور در آنجا چکار می کرده که الان متضرر شده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
8
20
پاسخ
فعالان به اصطلاح اقتصادی اما در واقع سیاسی، حق ندارند در رسانه ها به مسئولان فشار بیاورند. این مسائل را خود مسئولان بهتر میدانند.
پاسخ ها
بهروز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
چکار می شود کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
14
پاسخ
نه بابا ، کاش راجع به این مسایل هم در صدا و سیما، صحبت کنند، سال دیگه دیر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
31
پاسخ
ایشان ک برادرش قبلا وزیر بوده،سهامدار عمده پالایشگاه نفت هستند
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
22
پاسخ
خوشا بجالشون که از چیب و سفره های خالی مردم خبری ندارند
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
5
پاسخ
بهتر بود اول از ایشون سوال میشد که چطوری در امور نفت و قیر و پالایشگاه و .... وارد شدن و دوم اینکه تا حالا چه خدماتی به حوزه صادرات انجام داده اند . البته بخاطر خویشاوندی که با اقای رفسنجانی دارند و کرنش به تمامی دولتهای وقت از رانتهای مربوطه استفاده کافی ووافی داشته ومتاسفانه جای افرار شایسته رو غصب کردن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
2
پاسخ
آقای حسینی عزیز ! مردم ندونند ما نفتی ها که میدونیم !
ناشناس
|
Sweden
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
1
پاسخ
امریکا به تفاهم نامه ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
1
پاسخ
با سلام . تجربه چند دهه نشان می دهد هر موقع دولت خواسته دست به اصلاح ساختار معیوب اداری بزند تا هزینه های جاری را به 50 درصد برساند . نمایندگان با همکاری صدا و سیما . وزارت نفت و بانکها یمی از وزرا را برکنار کرده اند
در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد بخاطر اینکه شرکت ایران خودرو را از مدیریت دولتی به بهش خصوصی تغییر داد تا از بار مالی دولت کاسته شود
و الان هم قرار است وزارت رفاه با همکاری وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه های جاری طرحی را اجرا کنند که نظام مقدس اسلام فقط یک صندوق بازنشیتکی بنام تامین اجتماعی و یک بیمه درمانی پایه بنام بیمه سلامت داشته باشد .
باز نمایندگان با همکاری صدا و سیما وزارت نفت و بانکها قرار است وزیر کار و رفاه را استیضاح و بر کنار کنند
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