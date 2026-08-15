صورتحسابهای کاغذی بیاعتبار میشوند
به گزارش تابناک، محمد نوری در گفتوگویی با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: اعتبار مالیاتی مودیان اکنون بهطور گسترده مستند به صورتحسابهای الکترونیکی است و صورتحسابهای کاغذی بهصورت کلی اعتبار خود را از دست دادهاند.
نوری در تبیین بازه زمانی این تحول گفت: در محاسباتی که برای عملکرد سال ۱۴۰۵ انجام میدهیم که اظهارنامهاش در سال ۱۴۰۶ ارائه خواهد شد، صورتحسابهای کاغذی تنها تا اواسط خرداد ماه ۱۴۰۵ اعتبار دارند؛ اما برای مابقی سال ۱۴۰۵، صورتحساب کاغذی نباید بهعنوان مدرک معتبر شناخته شود.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری با تأکید بر لزوم انطباق مودیان، افزود: در آیندهای نزدیک، تمامی هزینههای قابل قبول مالیاتی باید حتماً با استفاده از صورتحسابهای الکترونیکی اثبات شوند.
وی همچنین از آمارهای چشمگیر مودیان خبر داد و گفت: در حال حاضر قریب به ۳۸۰ هزار مودی ما در مرحله صدور صورتحسابهای نوع یک و دو هستند، در حالی که بالغ بر هفت میلیون مودی دیگر، صادرکننده صورتحسابهای الکترونیکی نوع سه هستند.