صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

صورت‌حساب‌های کاغذی بی‌اعتبار می‌شوند

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی گفت: صورت‌حساب‌های کاغذی تنها تا اواسط خرداد ماه ۱۴۰۵ اعتبار دارند اما برای مابقی سال جاری صورت‌حساب کاغذی نباید به‌عنوان مدرک معتبر شناخته شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۹۸
| |
2821 بازدید
مالیات

به گزارش تابناک، محمد نوری در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: اعتبار مالیاتی مودیان اکنون به‌طور گسترده مستند به صورت‌حساب‌های الکترونیکی است و صورت‌حساب‌های کاغذی به‌صورت کلی اعتبار خود را از دست داده‌اند.

نوری در تبیین بازه زمانی این تحول گفت: در محاسباتی که برای عملکرد سال ۱۴۰۵ انجام می‌دهیم که اظهارنامه‌اش در سال ۱۴۰۶ ارائه خواهد شد، صورت‌حساب‌های کاغذی تنها تا اواسط خرداد ماه ۱۴۰۵ اعتبار دارند؛ اما برای مابقی سال ۱۴۰۵، صورت‌حساب کاغذی نباید به‌عنوان مدرک معتبر شناخته شود.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری با تأکید بر لزوم انطباق مودیان، افزود: در آینده‌ای نزدیک، تمامی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید حتماً با استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیکی اثبات شوند.

وی همچنین از آمارهای چشمگیر مودیان خبر داد و گفت: در حال حاضر قریب به ۳۸۰ هزار مودی ما در مرحله صدور صورت‌حساب‌های نوع یک و دو هستند، در حالی که بالغ بر هفت میلیون مودی دیگر، صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع سه هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان امور مالیاتی مالیات خوداظهاری صورت حساب مودیان صورت حساب الکترونیکی
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر خوش مالیاتی برای اصناف!
هشدار: پیام مالیات معوقه تله جدید کلاهبرداران!
تمدید تمام مهلت‌های مالیاتی!
این بلاگرها مشمول مالیات هستند
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست
پرداخت مالیات به صورت اقساطی و غیرحضوری
نحوه شناسایی و میزان مالیات خانه‌های خالی
اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی برای اصناف
مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا سال ۱۴۰۵ تمدید شد
هر ایرانی صاحب یک کد اقتصادی می شود
تصمیم مالیاتی جدید اعلام شد
بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pZi
tabnak.ir/005pZi