صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تست اعصاب و روان توانیر از مردم؛ خاموشی‌های بی‌اطلاع تا کجا ادامه دارد

اگر قرار باشد برای سنجش میزان صبر و تحمل مردم یک آزمون طراحی شود، ظاهراً توانیر و وزارت نیرو نسخه تازه‌ای از آن را در تهران اجرا کرده‌اند؛ آزمونی که این بار نه پرسشنامه دارد، نه زمان مشخص و نه حتی اطلاع‌رسانی.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۸۰
| |
3291 بازدید
|
۲۰
به گزارش تحریریه دفتر مرکزی تابناک در تهران ؛ در منطقه سنایی تهران، از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز تا حدود ۱۷، برق چندین بار قطع شد و هر بار نیز خاموشی‌ها مدت قابل توجهی ادامه داشت؛ آن هم در شرایطی که در اپلیکیشن «برق من» خبری از برنامه خاموشی یا اطلاع‌رسانی مشخص درباره این قطعی‌های پی‌درپی وجود نداشت. نتیجه، چیزی فراتر از خاموش شدن چند لامپ بود؛ اختلال در کسب‌وکارها، آسیب به تجهیزات الکترونیکی، برهم خوردن فعالیت مراکز درمانی و تحمیل خسارت به مردمی که حتی نمی‌دانند قطعی بعدی چه زمانی از راه می‌رسد.
تست اعصاب و روان توانیر از مردم؛ خاموشی‌های بی‌اطلاع تا کجا ادامه دارد
ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم خاموشی برنامه‌ریزی‌شده، اگر با اطلاع‌رسانی درست انجام شود، هرچند برای مردم آزاردهنده است، اما دست‌کم امکان مدیریت آن وجود دارد. یک مغازه‌دار می‌تواند تجهیزات حساس خود را خاموش کند، یک شرکت می‌تواند جلسات و فعالیت‌هایش را جابه‌جا کند، یک رسانه می‌تواند تجهیزاتش را از مدار خارج کند و حتی یک خانواده می‌تواند برای چند ساعت خودش را آماده کند. اما وقتی برق بدون اطلاع قبلی قطع می‌شود و دوباره وصل می‌شود و باز چند ساعت بعد همان اتفاق تکرار می‌شود، دیگر صحبت از مدیریت مصرف نیست؛ صحبت از غافلگیر کردن مردم است.
 
امروز در منطقه سنایی تهران دقیقاً همین اتفاق رخ داده است. از حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر تا ۱۷، چهار مرتبه قطعی برق گزارش شده که هر کدام تقریباً دو ساعت ادامه داشته است. در چنین شرایطی، اولین سؤال کاملاً روشن است: اگر این قطعی‌ها برنامه‌ریزی‌شده بوده‌اند، چرا اطلاع‌رسانی نشده‌اند؟ و اگر برنامه‌ریزی‌شده نبوده‌اند و منشأ فنی داشته‌اند، چرا حداقل اطلاع‌رسانی درباره اختلال انجام نشده است؟
 
مردم قرار نیست متخصص شبکه برق باشند که از روی خاموش شدن چندباره برق تشخیص دهند مشکل از پست برق است، کابل آسیب دیده، شبکه دچار اضافه‌بار شده یا مدیریت بار در حال انجام است. این وظیفه دستگاه متولی است که وضعیت شبکه را به مردم توضیح دهد.
 
اپلیکیشن «برق من» دقیقاً برای همین ساخته شده است؛ قرار نیست یک برنامه تزئینی روی تلفن همراه مردم باشد. وقتی قرار است مردم برای خاموشی‌ها برنامه‌ریزی کنند، انتظار بدیهی این است که اطلاعات مربوط به خاموشی در اختیارشان قرار بگیرد. اگر قرار نیست اطلاعات دقیق و به‌روز ارائه شود، اساساً فلسفه چنین سامانه‌ای زیر سؤال می‌رود.
 
اما مشکل اصلی حتی خود خاموشی نیست؛ مشکل، بی‌خبری است.
 
خاموشی دو ساعته‌ای که از قبل اعلام شده باشد، یک مشکل است. خاموشی دو ساعته‌ای که بدون اطلاع قبلی اتفاق بیفتد، دوباره برق وصل شود و چند ساعت بعد مجدداً قطع شود، مسئله‌ای کاملاً متفاوت است. این مدل قطعی برق عملاً زندگی روزمره را مختل می‌کند و مردم را در شرایطی قرار می‌دهد که هیچ امکان برنامه‌ریزی برای ساده‌ترین امور خود ندارند.
 
در منطقه‌ای مانند سنایی و محدوده خیابان مطهری، موضوع حساس‌تر از یک محله مسکونی معمولی است. این محدوده تنها محل زندگی مردم نیست و مجموعه‌ای از مراکز اداری، تجاری، دفاتر، مطب‌ها و مراکز درمانی در آن فعالیت می‌کنند. هر قطعی طولانی برق می‌تواند برای یک مرکز درمانی به معنای اختلال در روند عادی فعالیت باشد. بیمارستان و مرکز درمانی نمی‌تواند به بیمار بگوید «برق رفت، دو ساعت بعد برگردید»؛ تجهیزات پزشکی، سامانه‌های رایانه‌ای، آسانسورها، سیستم‌های تهویه و ده‌ها زیرساخت دیگر به برق پایدار وابسته هستند.
 
حتی اگر مراکز درمانی از ژنراتور اضطراری استفاده کنند، این مسئله مسئولیت شرکت برق را از بین نمی‌برد. ژنراتور برای شرایط اضطراری است، نه اینکه شبکه برق شهری هر چند ساعت یک بار بدون اطلاع قطع شود و مراکز درمانی مجبور باشند دائم میان برق شهر و برق اضطراری جابه‌جا شوند.
 
کسب‌وکار‌ها نیز وضعیت بهتری ندارند. در دنیای امروز تقریباً هیچ دفتر یا مجموعه‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که فعالیتش به تجهیزات الکترونیکی وابسته نباشد. رایانه، سرور، مودم، روتر، دستگاه‌های حضور و غیاب، سیستم‌های امنیتی، دوربین‌ها و تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات، همگی به برق پایدار نیاز دارند.
 
قطع برق به خودی خود همیشه باعث سوختن تجهیزات نمی‌شود؛ چیزی که می‌تواند خسارت سنگین ایجاد کند، تکرار قطع و وصل و نوسانات هنگام بازگشت برق است. همین اتفاق می‌تواند به پاور رایانه‌ها، مانیتورها، تجهیزات شبکه، سرور‌ها و سایر تجهیزات حساس آسیب بزند.
 
برای مجموعه‌ای مانند تحریریه و بخش‌های فنی تابناک، این مسئله فقط یک ناراحتی ساده نیست. قطع و وصل‌های مکرر برق می‌تواند خسارت سنگینی به تجهیزات وارد کند و در این مورد نیز آسیب‌های مالی چندصد میلیون تومانی به تجهیزات و رایانه‌ها وارد شده است؛ خسارتی که طبیعتاً کسی آن را در قبض برق مردم محاسبه نمی‌کند، اما برای مجموعه‌ای که فعالیت حرفه‌ای و رسانه‌ای دارد، کاملاً واقعی است.
 
حالا سؤال اینجاست؛ چه کسی مسئول این خسارت است؟
 
اگر خاموشی برنامه‌ریزی‌شده بوده، چرا اطلاع‌رسانی نشده است؟ اگر اضطراری بوده، چرا توضیحی درباره علت آن ارائه نمی‌شود؟ اگر مشکل شبکه بوده، چرا مردم باید هزینه ضعف یا اختلال شبکه را با از دست رفتن تجهیزات خود پرداخت کنند؟
 
اینها سؤال‌های عجیب و غریبی نیستند. حداقل حقوق شهروندی این است که وقتی یک خدمت عمومی قرار است برای چند ساعت قطع شود، مردم بدانند چرا و تا چه زمانی قرار است این اتفاق ادامه داشته باشد.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت که مصرف برق خود را مدیریت کنند، اما در مقابل، خود شبکه برق بدون اطلاع‌رسانی و در فواصل کوتاه چندین بار از مدار خارج شود. مدیریت مصرف یک خیابان دوطرفه است. همان‌طور که از مشترک انتظار می‌رود در ساعات اوج مصرف، مصرف خود را کنترل کند، از متولی شبکه نیز انتظار می‌رود شبکه را به شکلی مدیریت کند که کمترین آسیب به زندگی و فعالیت اقتصادی مردم وارد شود.
 
بدتر از همه این است که این وضعیت به تدریج در حال عادی شدن است. خاموشی اتفاق می‌افتد، مردم غر می‌زنند، برق وصل می‌شود و ماجرا تمام می‌شود؛ چند ساعت بعد دوباره برق می‌رود و باز همان چرخه تکرار می‌شود. انگار قرار است مردم آن‌قدر به قطعی برق عادت کنند که دیگر سؤال نکنند.
 
اما مردم حق دارند سؤال کنند.
حق دارند بدانند برق چرا قطع شده است. حق دارند بدانند قطعی برنامه‌ریزی‌شده بوده یا اضطراری. حق دارند بدانند چه زمانی برق برمی‌گردد و مهم‌تر از همه، حق دارند بدانند اگر تجهیزاتشان در نتیجه نوسان و قطع و وصل‌های مکرر آسیب دید، مسئولیت جبران خسارت با چه نهادی است.
 
اینکه شهروندی برای استفاده از برق هزینه پرداخت می‌کند، به این معنا نیست که باید در برابر اختلال در این خدمت عمومی کاملاً بی‌دفاع باشد. اتفاقاً هرچه وابستگی جامعه به برق بیشتر می‌شود، مسئولیت متولی شبکه نیز سنگین‌تر خواهد شد.
 
امروز دیگر برق فقط برای روشن کردن چراغ خانه نیست. اینترنت، ارتباطات، بانکداری، تولید، حمل‌ونقل، بیمارستان، رسانه، فروشگاه و تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی به آن وابسته‌اند. یک قطعی چندساعته در سال‌های گذشته شاید صرفاً به معنای خاموش شدن چراغ و روشن کردن شمع بود، اما امروز می‌تواند یک زنجیره کامل از خسارت ایجاد کند.
 
در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی حداقل کاری است که می‌توان انجام داد.
 
اگر قرار است خاموشی باشد، بگویید. اگر زمانش تغییر کرده، اعلام کنید. اگر مشکل فنی رخ داده، توضیح دهید. اگر شبکه در شرایط اضطراری قرار گرفته، مردم را در جریان بگذارید. نمی‌شود مردم را در تاریکی گذاشت و بعد از آنها انتظار داشت همه چیز را مدیریت کنند.
 
توانیر و وزارت نیرو باید پاسخ روشنی درباره وضعیت امروز منطقه سنایی ارائه کنند. مشخص شود این چهار قطعی چه منشأیی داشته‌اند، چرا در سامانه‌های اطلاع‌رسانی اعلام نشده‌اند و چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار آنها انجام خواهد شد.
 
این گزارش درباره اعتراض به خاموشی نیست؛ درباره اعتراض به بی‌خبری است. درباره این است که مردم نباید هر بار با خاموش شدن برق، تازه بفهمند شبکه چه تصمیمی برای آنها گرفته است.
 
اگر خاموشی بخشی از واقعیت فعلی شبکه برق کشور است، حداقل باید با برنامه، اطلاع‌رسانی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.
وگرنه چیزی که در حال اجراست دیگر مدیریت شبکه برق نیست؛ تست اعصاب و روان توانیر از مردم است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
توانیر شرکت توانیر خاموشی بی برقی قطعی مکرر برق وزارت بی نیرو وزارت نیرو
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزارت نیرو: تابستان خاموشی نداریم
قطعی‌های برق ۴ ساعته شد!
برق مراکز حساس کشور قطع می‌شود
آغاز دوباره قطع برق خانگی
مدیرعامل توانیر تغییر کرد/ معاون جدید برق وزارت نیرو منصوب شد
خاموشی‌ها تمام نشده، منتظر باشید!
خاموشی‌ها ساماندهی می‌شوند
چگونگی عبور از زمستان ۱۴۰۰ بدون خاموشی
در صورت هر خاموشی‌، وزارت نیرو باید پاسخگو باشد
اعطای ۳ میلیارد تومان پاداش به سوت زنهای مراکز رمزارز
جداول خاموشی‌های ۳ روز آینده در تهران منتشر شد
پشت پرده خاموشی‌ها و بی‌برنامگی در مدیریت برق!
جداول جدید خاموشی‌های تهران منتشر شد
جدول قطع برق مناطق مختلف تهران در پنجم خرداد
ظرفیت تولید واقعی برق از تقاضای رو به رشد عقب مانده است
افزایش بهای برق مصرفی تکذیب شد
جدول خاموشی‌ های امروز در مناطق مختلف پایتخت
دستور توقف فعالیت شرکت های سیمانی و فولادی
زنگ خطر افزایش خاموشی‌ها
چرا برق سهمیه‌بندی شد؟
از هر دو خانه تهرانی یکی پاداش صرفه‌جویی برق گرفت
قرائت کنتور مشترکان توسط ماموران برق از روز شنبه
صادرات برق دوباره کلید خورد
مردم، جورکش ضعف عملکرد وزیر نیرو!/«تابستان سخت»، وعده نخ نمای علی آبادی
زمان خاموشی‌های برق محله خود را در اینجا ببینید!
برآورد جدید از وجود 80 هزار مزرعه زیرزمینی تولید رمزارز در ایران
واکنش پلیس به خاموشی شبانه برخی از بزرگراه‌ها
برنامه سخت‌گیرانه توانیر برای مدیریت مصرف برق ادارات
خاموشی‌های پراکنده از کمبود برق نیست
جداول جدید خاموشی‌های تهران منتشر شد
اطلاعیه توانیر در خصوص احتمال بروز خاموشی
پایان خاموشی‌های شرق تهران تا فردا
باران‌ تاثیری در خاموشی تابستان ندارد
اطلاعیه فوری توانیر برای صرفه‌جویی در مصرف برق
افزایش تصادفات همزمان با خاموشی چراغ‌های اتوبان‌ها
وزارت نیرو برق ادارات پرمصرف را قطع کرد
قطعی برق در برخی مناطق تهران
آمادگی حداکثری برای تأمین برق مراکز برگزاری کنکور
مصرف برق از ۶۹ هزار مگاوات فراتر رفت
بی‌برقی در هوای گرم و با حرارت بالای اهواز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
morteza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
15
پاسخ
وقتی معاون فنی مدیرعامل شرکت توانیر دو سال خدمت دارد دقت کن دوسال خدمت میشه این وضعیت دیگه
ناشناس
|
France
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
2
پاسخ
ما صبرمون زیاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
12
پاسخ
افتضاح ترین خدمات را شرکت توانیر می دهد.
بعد چون شرکت دولتی هستند حقوق خوب و پاداش را هم بخاطر مدیریت شرایط بحران !!!! می گیرند .
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
14
پاسخ
اینهارو که گفتی خودمون میدونیم تابناک کاری از دستت بر میاد ؟؟؟؟ یا اینکه فقط میگی که گفتی؟؟؟؟ از تورم خبر داریم از قطع برق و ....... خودمون خبر داریم سایت تابناک اگر توانایی حل و پیگیری داری بسم الله و گرنه حالا هی بیا از این خبرها کار کن
یاشار از سلماس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
16
پاسخ
سرعت اینترنت را هم اضافه کنید به بازی با اعصاب و روان مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
10
پاسخ
جایزه داغون کردن اعصاب و روان ما تعلق میگیره به وزارت نیرو!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
7
پاسخ
ما امروز در خیابان‌ پیام‌ لواسان یک بار ۹:۳۰ صبح تا ۱۰:۰۰ خاموشی داشتیم یک بار هم‌۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ . در حالی که قبلاً روزی یک بار و در ساعت های زوج خاموشی داشتیم. همه چیزمان به همه چیزمان می اید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
5
پاسخ
شرکت برق ما رو سورپرایز می کنه. یعنی حتی انقدر شع... ندارن که اگر برق بر اساس یک جدول قطع شود این امکان را می دهد که وسایل برقی را از قبل قطع کنیم و از اسیب پیشگیری کنیم.
کشکول افندی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
11
پاسخ
برکناری وزیر ناکارامده نیرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
8
پاسخ
تابناک جان‌ ،چجوری از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷ چهار بار برق قطع شده و هر بار هم ۲ ساعت قطع بوده ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
وقتیکه معیشت مردم در هیچکدام از تصمیم سازیهای سیاسی لحاظ نمیشه میشه همینی که هست
علت اصلی بسیار بزرگتر است ولی معلولها را مقصر میدونید
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pZQ
tabnak.ir/005pZQ