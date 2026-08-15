رشد تورم به کارمزدهای بانکی رسید/ مراقب کارتهای بانکی باشید؛ جریمه حواسپرتی ۴۴ هزار تومان شد!
بانک مرکزی نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی را بهروزرسانی کرد؛ بازنگریای که مقایسه ارقام جدید با نرخهای سال گذشته، از افزایش قابلتوجه هزینه برخی خدمات بانکی و رشد آنها در محدوده نرخ تورم حکایت دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی اعلام کرده است: «پیرو بخشنامه شماره ۳۵۵۰۰/۰۴ مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی سال ۱۴۰۴، با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ کارمزدهای خدمات بانکی و بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی بازنگری و بهروزرسانی شد و در هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.»
بانک مرکزی تأکید کرده است که در بازنگری جدید، تلاش شده تعیین انواع کارمزدها متناسب با بهای تمامشده ارائه خدمات متناظر و بهصورت تدریجی انجام شود. در این مرحله نیز کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است.
کارمزدهای جدید از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست و بانک مرکزی تصریح کرده که مطالبه یا دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، خارج از مفاد این بخشنامه، مجاز نیست.
تخفیف کارمزد برای مشتریان، مددجویان و شرکتهای دانشبنیان
با هدف ایجاد فضای رقابتی میان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوبتر، بانکها میتوانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد تخفیف در نظر بگیرند.
سقف تخفیف برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر ۴۰ درصد تعیین شده است. بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری مجازند برای این گروهها، مبالغ یا نرخهایی پایینتر از ارقام مندرج در جداول ابلاغی اعمال کنند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفاند با در نظر گرفتن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، صرفاً در سه سرفصل «صدور انواع ضمانتنامه»، «حوالهها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند.
رشد ۳۵ تا ۶۰ درصدی برخی کارمزدها
کارمزدهای جدید خدمات بانکی الکترونیکی شامل ۷۶ خدمت بانکی است. مقایسه نرخهای جدید با ارقام سال گذشته نشان میدهد هزینه برخی خدمات بین ۳۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
کارمزد صدور انواع کارت بانکی مغناطیسی هوشمند یا اعتباری، ۱۴ هزار تومان تعیین شده است. این رقم در سال گذشته ۹ هزار تومان بود و در نتیجه، ۵۵ درصد افزایش یافته است.
کارمزد ارسال پیامک اطلاعرسانی تراکنشهای حساب مشتریان نیز برای سال جاری، ۵۰ تومان بهاضافه هزینه پیامک تعیین شده است. این نرخ در سال گذشته ۳۷ تومان بهاضافه هزینه پیامک بود؛ بنابراین کارمزد این خدمت ۳۵ درصد رشد کرده است.
هزینه اعلام ۱۰ گردش آخر کارت بهصورت بینبانکی نیز از ۲۲۰ تومان در سال گذشته به ۳۵۰ تومان رسیده که نشاندهنده افزایش ۵۹ درصدی است.
۶۰ درصد افزایش برای انسداد حساب و فعالسازی خدمات غیرحضوری
کارمزد انسداد یا رفع انسداد غیرحضوری حساب به درخواست مشتری، برای تمامی حسابها ۶ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد.
فعالسازی همراهبانک و اینترنتبانک نیز برای هر درگاه، ۲ هزار تومان هزینه دارد. کارمزد این خدمت نیز در مقایسه با سال قبل ۶۰ درصد بیشتر شده است.
احراز هویت غیرحضوری یا الکترونیکی نیز ۲۰ هزار تومان بهاضافه هزینه استعلامها تعیین شده که نسبت به سال گذشته، افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
صدور کارت المثنی چقدر هزینه دارد؟
کارمزد صدور کارت المثنی پیش از تاریخ انقضای کارت، ۳۰ هزار تومان تعیین شده است که در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد افزایش دارد.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، هنگام صدور اولیه کارت، بخشی از بهای تمامشده آن از مشتری دریافت میشود. اگر مشتری در نگهداری کارت اهمال یا سهلانگاری کند و پیش از پایان تاریخ انقضا خواستار صدور مجدد کارت شود، علاوه بر هزینه صدور کارت، کارمزد ۳۰ هزار تومانی صدور المثنی نیز از او دریافت خواهد شد.
هزینه صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند ۱۴ هزار تومان و هزینه صدور انواع کارت مغناطیسی نقدی، بنکارت، کارت خانواده، کارت هدیه و موارد مشابه ۷ هزار تومان است. بنابراین در نمونه صدور مجدد کارت بانکی مغناطیسی هوشمند، مشتری باید در مجموع ۴۴ هزار تومان، شامل ۱۴ هزار تومان هزینه صدور کارت و ۳۰ هزار تومان کارمزد صدور المثنی، پرداخت کند.
کارمزد خرید کارتی از چه کسی دریافت میشود؟
خرید کارتی نیز مشمول کارمزد است، اما این مبلغ از دارنده کارت دریافت نمیشود و پرداخت آن بر عهده پذیرنده یا فروشگاه است.
بر اساس جدول بانک مرکزی، برای تراکنشهای تا سقف یک میلیون تومان، مبلغ ثابت ۲۰۰ تومان و برای تراکنشهای بالاتر از یک میلیون تومان، معادل دو دههزارم یا ۰٫۰۰۰۲ مبلغ تراکنش از پذیرنده دریافت میشود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که از ابتدای آذرماه ۱۴۰۵، کف مبلغ کارمزد سهم پذیرنده معادل ۲۴۰ تومان محاسبه خواهد شد.
برداشت وجه نقد از خودپرداز چه زمانی کارمزد دارد؟
در صورت دریافت وجه نقد از خودپرداز بهصورت بینبانکی، کارمزدی معادل ۰٫۵ درصد مبلغ تراکنش با کف ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
البته برداشت وجه نقد از خودپردازهای همان بانک همچنان رایگان خواهد بود و تنها برداشت وجه از خودپردازهای شتابی یا بینبانکی مشمول کارمزد میشود.
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طی ۱۰-۱۵روز آینده دولت در مورد اجرای یکی از ۳طرح بنزینی تصمیم نهایی را خواهد گرفت!؟
پی نوشت:
هنوز زخم جراحی بی موقع قبلی خوب نشده و مردم داغدار امام شهیدند.
چرا با گرانی بنزین وسط جنگ بجای محدودیت عرضه، همه چیز را گران و کشور را آشوب میکند؟
اگر عرضه تولید ندارید همین میزان بنزین را بین جایگاهها توزیع کنید.
هروقت بنزین تمام کردند تعطیل کنند تا فردا.
مثل سایر نقاط دنیا.
تا کی بهای سو مدیریت مردم از جیب بدهند؟
واقعا مراجع کجا هستن ؟؟؟؟؟؟؟
این درآمد تراکنش به جیب چه کسانی واریز میشود؟
علاقمندیم مسیر اش را نشان دهید