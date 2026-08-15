جزئیات اطلاعیه سپاه؛صدای انفجار درصفه و بهارستان

روابط‌عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد امروز شنبه ۲۴ مردادماه احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده در محدوده صفه، بهارستان و مناطق اطراف وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ روابط‌عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن خبر داد.

روابط‌عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن خبر داد.این انفجارات امروز شنبه ۲۴ مردادماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.