جزئیات اطلاعیه سپاه؛صدای انفجار درصفه و بهارستان
روابطعمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد امروز شنبه ۲۴ مردادماه احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترلشده در محدوده صفه، بهارستان و مناطق اطراف وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ روابطعمومی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیدهشدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن خبر داد.
روابطعمومی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیدهشدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن خبر داد.این انفجارات امروز شنبه ۲۴ مردادماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
گزارش خطا
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