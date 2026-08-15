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قیمت خودرو امروز 24 مرداد 1405

قیمت خودرو امروز 24 مرداد 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۰۰
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت خودرو امروز 24 مرداد 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در مردادماه یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های معاملاتی خود را پشت سر گذاشت. در طول این ماه، گرچه قیمت‌ها در مقاطعی تحت تأثیر تحولات سیاسی و انتظارات تورمی نوسان داشتند، اما این تغییرات به شکل‌گیری یک روند پایدار در بازار منجر نشد. بررسی رفتار قیمت‌ها نشان می‌دهد افت‌وخیزها عمدتاً محدود و پراکنده بوده و در بسیاری از روزها، ثبات یا کاهش‌های جزئی بر معاملات حاکم بوده است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 24 مرداد 1405

سهند E اتوماتیک بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی در یک ماه اخیر 280 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 990 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به ماه گذشته 64 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای 2 میلیارد و 586 میلیون تومان خرید و فروش شود.

تارا دستی V1 در مقایسه با ماه گذشته 182 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با ارزش یک میلیارد و 903 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، سورن پلاس (XUP) در بازه زمانی 30 روز گذشته 88 میلیون تومان ارزان شد و در روز جاری روی شاخص یک میلیارد و 567 میلیون تومان ایستاد.


قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 24 مرداد 1405

لوکانو L8 در یک ماه گذشته 510 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با ارزش 9 میلیارد و 330 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، لوکانو L7 نسبت به ماه گذشته افزایش بهای 180 میلیون تومانی را تجربه کرد و امروز به نرخ معاملاتی 6 میلیارد و 600 میلیون تومان رسید.

X77 (الیت) نسبت به ماه پیشین 370 میلیون تومان گران شد تا امروز با قیمت پنج میلیارد تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، اکستریم SX در یک ماه اخیر رشد 200 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با ارزش 6 میلیارد و 50 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی ایگل که در ماه گذشته با نرخ 2 میلیارد و 515 میلیون تومان معامله می‌شد، افت 175 میلیون تومانی را تجربه کرد و به شاخص معاملاتی 2 میلیارد و 340 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، جک J4 نسبت به ماه گذشته رشد بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

 

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