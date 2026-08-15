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بقائی:آمریکا قادر به تشخیص حقیقت از دروغ نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نظام حکمرانی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و منطقه به دلیل «اتکای افراطی به دروغ» در وضعیتی قرار گرفته که دیگر قادر به تشخیص حقیقت از دروغ نیست.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۹۶
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سیاست خارجی آمریکا

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز در پیامی در شبکه ایکس، از رویکرد آمریکا در قبال ایران و منطقه انتقاد و به فرازی از رمان «برادران کارامازوف» برای توصیف وضعیتی که سیاست خارجی ایالات متحده در آن گرفتار شده، استناد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی دستگاه دیپلماسی نوشت «این فراز از رمان برادران کاراموزوف نوشته داستایوسکی به درستی وضعیتی که نظام حکمرانی و سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با منطقه و ایران به دلیل 'اتکای افراطی بر دروغ' به آن دچار شده را توضیح می‌دهد: کسی که به خویشتن دروغ می‌گوید و دروغ خود را باور می‌کند، سرانجام به جایی می‌رسد که دیگر حقیقت را، چه در وجود خویش و چه در جهان پیرامونش، از دروغ تشخیص نمی‌دهد و آنگاه هرگونه احترام به خود و دیگران را از دست می‌دهد».
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
0
پاسخ
آقای بقایی چرا قمار باز دیشب اون حرفو در مورد تنگه هرمز زد در مذاکرات چه خبره ؟؟؟
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