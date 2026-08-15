از هلیا و تولههاش چه خبر؟
«هلیا»، یوزپلنگ ماده توران، پس از ماهها جابهجایی به همراه پنج تولهاش در محدوده توران و میاندشت، حالا وارد مرحله تازهای شده است؛ آنطور که معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست، گفته دو توله از مادر جدا شده و مستقل شدهاند و هلیا همچنان با سه توله دیگر در این محدوده در رفتوآمد است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ماجرای هلیا از زمانی مورد توجه قرار گرفت که این یوز ماده به همراه پنج تولهاش در محدوده میاندشت مشاهده شد. در ادامه، هلیا تولههایش را در نقاط مختلف زیستگاه جابهجا کرد. حدود یک ماه پیش، دو توله در میاندشت از هلیا جدا شدند و در منطقه باقی ماندند. نگرانی اصلی این بود که آیا این دو توله توانایی ادامه زندگی بدون مادر را دارند یا نه؟ اما مشاهدات جدید نشان میدهد آنها اکنون وضعیت جسمی خوبی دارند، رشد کافی کردهاند و مستقل شدهاند.
در همین مدت، هلیا نیز مسیر خود را ادامه داده است. این یوز ماده حدود یک ماه پیش به نزدیکی جاده عباسآباد ـ میامی آمد و پس از آن دوباره به سمت شمال حرکت کرد. هلیا از حفاظتگاه مشارکتی «یوزکنام» در میاندشت نیز عبور کرد و به مسیر خود ادامه داد.
آخرین مشاهده از هلیا به هفته گذشته بازمیگردد؛ زمانی که این یوز ماده به همراه سه توله دیگر دیده شد.
این جابهجاییها در حالی رخ میدهد که یوزپلنگها برای یافتن طعمه و قلمرو مناسب به عرصههای وسیع و بههمپیوسته نیاز دارند و مسیر میان توران و میاندشت نیز یکی از کریدورهای مهم حرکتی این گونه به شمار میرود.