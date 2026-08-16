مطالعه جدید درباره استروژن و خطر آلزایمر
یک مطالعه جدید نشان میدهد زنانی که برای کاهش علائم یائسگی از هورموندرمانی حاوی استروژن بهتنهایی استفاده کردهاند، ممکن است خطر کمتری برای ابتلا به بیماری آلزایمر داشته باشند.
به گزارش تابناک؛ پژوهشگران اطلاعات مربوط به مغز زنان مسن را که پس از مرگ مورد بررسی قرار گرفته بود، با سابقه استفاده یا عدم استفاده آنها از هورموندرمانی مقایسه کردند. نتایج نشان داد زنانی که از استروژن تنها استفاده کرده بودند، حدود ۳۵ درصد کمتر دچار آلزایمر شده بودند.
آلزایمر یکی از شایعترین انواع زوال عقل است و زنان بیش از دو سوم مبتلایان به این بیماری را تشکیل میدهند.
با این حال، پژوهشگران تأکید میکنند که این مطالعه ثابت نمیکند استروژن مستقیماً از آلزایمر جلوگیری میکند. همچنین درباره تأثیر هورموندرمانی یائسگی بر خطر زوال عقل و سرطان پستان، نتایج مطالعات قبلی یکسان نبوده است.