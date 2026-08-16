صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مطالعه جدید درباره استروژن و خطر آلزایمر

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنانی که برای کاهش علائم یائسگی از هورمون‌درمانی حاوی استروژن به‌تنهایی استفاده کرده‌اند، ممکن است خطر کمتری برای ابتلا به بیماری آلزایمر داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۸
| |
2088 بازدید
|
۱
درمان آلزایمر

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنانی که برای کاهش علائم یائسگی از هورمون‌درمانی حاوی استروژن به‌تنهایی استفاده کرده‌اند، ممکن است خطر کمتری برای ابتلا به بیماری آلزایمر داشته باشند.

به گزارش تابناک؛ پژوهشگران اطلاعات مربوط به مغز زنان مسن را که پس از مرگ مورد بررسی قرار گرفته بود، با سابقه استفاده یا عدم استفاده آن‌ها از هورمون‌درمانی مقایسه کردند. نتایج نشان داد زنانی که از استروژن تنها استفاده کرده بودند، حدود ۳۵ درصد کمتر دچار آلزایمر شده بودند.

 آلزایمر یکی از شایع‌ترین انواع زوال عقل است و زنان بیش از دو سوم مبتلایان به این بیماری را تشکیل می‌دهند.

 با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که این مطالعه ثابت نمی‌کند استروژن مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می‌کند. همچنین درباره تأثیر هورمون‌درمانی یائسگی بر خطر زوال عقل و سرطان پستان، نتایج مطالعات قبلی یکسان نبوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آلزایمر مغز یائسگی زنان استرس زوال عقل
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اگر در حمام بوی شامپو یا نرم کننده را متوجه نمی شوید، بخوانید!
زنان بیشتر از مردان به آلزایمر مبتلا می شوند
۲۵ روش روزمره برای جلوگیری از زوال عقل!
عوامل موثر بر کاهش ابتلا به آلزایمر
پیش‌بینی زوال عقل با روشی جدید
ورزش موجب کاهش خطر ابتلا به آلزایمر می شود
همه دچار آلزایمر می‌شوند؛ حتی جوان‌ها
عواملی که احتمال ابتلا به زوال عقل را پیش‌بینی‌ می‌کنند
هورمون درمانی برای یائسگی با علائم آلزایمر مرتبط است
عوامل خطر « زوال عقل زودرس » را بشناسید
زوال عقل چیست؛ هشداردهنده‌های آن را باید بدانید!
از بین رفتن سریع حس بویایی علامت اولیه بیماری آلزایمر
وقتی مغز در میانسالی خاطرات را پاک می‌کند
طول عمر مبتلایان به زوال عقل چه مدت است؟
۶ نشانه هشداردهنده زوال عقل
روش‌های جلوگیری از زوال عقل را بشناسید
پیش‌بینی یک بیماری ۱۲ سال قبل از بروز علائم
علائم اولیه زوال عقل را با نشانه‌های پیری اشتباه نگیرید
این رژیم‌غذایی ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد
هر ۷ دقیقه، یک ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
البته می دونی که تابناک استروژن عامل مهم سرطان سینه هست
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pXw
tabnak.ir/005pXw