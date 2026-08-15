صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

روسیه برای پایان جنگ اعلام آمادگی کرد!

نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو آمادگی دارد با کی‌یف وارد مذاکراتی شود که به دستیابی به اهداف موردنظر روسیه از مسیر گفت‌وگو و بدون خونریزی و ویرانی منجر شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۷۴
| |
2527 بازدید
|
۳
اعلام آمادگی روسیه برای صلح

«رودیون میروشینیک»، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد این کشور برای مذاکره با اوکراین آمادگی دارد و ترجیح می‌دهد اهداف موردنظر خود را از طریق گفت‌وگو و بدون تلفات و ویرانی محقق کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، میروشینیک در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» اظهار کرد: «روسیه آماده انجام مذاکرات است؛ مذاکراتی که به نتیجه منجر شود، یعنی به هدفی که برای خود تعیین کرده‌ایم. این هدف می‌تواند از طریق گفت‌وگو و با پرهیز از خونریزی، تلفات غیرضروری، مجروح شدن افراد و ویرانی محقق شود. روسیه از این اصل پیروی می‌کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه پیش‌تر تأکید کرده بود که اهداف اعلام‌شده مسکو در اوکراین محقق خواهد شد و روسیه حملات خود علیه آنچه تأمین‌کننده توان جنگی اوکراین از سوی غرب می‌داند را تشدید خواهد کرد.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه نیز در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده است که مسکو برای گفت‌وگوی سازنده با کی‌یف با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری آمادگی دارد؛ مشروط بر اینکه اوکراین جدیت خود را در این زمینه نشان دهد.

پوتین در عین حال تأکید کرده است که عملیات نظامی روسیه تا تحقق کامل اهداف اعلام‌شده و رسیدن آن به «پایان منطقی» ادامه خواهد داشت.

از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی مسکو، تضمین نشدن گسترش فعالیت‌های ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه، کنار گذاشتن روند عضویت اوکراین در این پیمان و تضمین حقوق قانونی روس‌ها و روسی‌زبانان در مناطق تحت کنترل دولت اوکراین عنوان شده است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه صلح اوکراین مسکو
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار مسکو به اتباع خارجی در کی‌یف
خودداری آمریکا از امضای بیانیه گروه- ۷ علیه روسیه
ترامپ دوباره ویتکاف را به روسیه می‌فرستد
حمله گسترده اوکراین به نفتکش‌های روسیه
حمایت ایران از هرگونه طرح صلح روسیه با اوکراین
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در شمال مسکو 
امیدواری مقام اوکراینی به دستیابی به صلح
خواسته رئیس‌جمهور اوکراین از مسکو
تهدید بمب گذاری در خطوط راه‌آهن و مترو روسیه
پوتین: ناتو بداند که با چه چیزی بازی می‌کند
طرح پیشنهادی زلنسکی برای آغاز صلح با روسیه
زلنسکی: متعهد به صلح هستم
روند مذاکرات با اوکراین به بن‌بست رسید!
آماده‌باش کامل نیروهای هسته‌ای در مسکو
روسیه اخبار مذاکرات احتمالی صلح با اوکراین را رد کرد
امیدی به صلح در اوکراین در آینده نزدیک نیست
خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو از شروط صلح است
گوترش: به صلح یک فرصت دیگر بدهید
لاوروف درباره فرمول صلح زلنسکی: خوابش را ببیند
پیشنهاد تازه مسکو به آمریکا درباره اوکراین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
10
پاسخ
چقدر این پوتین آدم نازنین بود و ما نمی دونستم.آخی.نازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
8
پاسخ
پوتین دقیقا دنبال چی بود؟ آیا بدون جنگ نمیتوانست این اهداف را محقق سازد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
1
پاسخ
یعنی الآن روسیه می‌خواهد مناطقی را که از طریق جنگ نتوانسته تصرف کند از طریق مذاکره بدست بیاورد؟ مگه میشه؟
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pXi
tabnak.ir/005pXi