روسیه برای پایان جنگ اعلام آمادگی کرد!
«رودیون میروشینیک»، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد این کشور برای مذاکره با اوکراین آمادگی دارد و ترجیح میدهد اهداف موردنظر خود را از طریق گفتوگو و بدون تلفات و ویرانی محقق کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، میروشینیک در گفتوگو با روزنامه «ایزوستیا» اظهار کرد: «روسیه آماده انجام مذاکرات است؛ مذاکراتی که به نتیجه منجر شود، یعنی به هدفی که برای خود تعیین کردهایم. این هدف میتواند از طریق گفتوگو و با پرهیز از خونریزی، تلفات غیرضروری، مجروح شدن افراد و ویرانی محقق شود. روسیه از این اصل پیروی میکند.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه پیشتر تأکید کرده بود که اهداف اعلامشده مسکو در اوکراین محقق خواهد شد و روسیه حملات خود علیه آنچه تأمینکننده توان جنگی اوکراین از سوی غرب میداند را تشدید خواهد کرد.
«ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه نیز در مناسبتهای مختلف اعلام کرده است که مسکو برای گفتوگوی سازنده با کییف با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری آمادگی دارد؛ مشروط بر اینکه اوکراین جدیت خود را در این زمینه نشان دهد.
پوتین در عین حال تأکید کرده است که عملیات نظامی روسیه تا تحقق کامل اهداف اعلامشده و رسیدن آن به «پایان منطقی» ادامه خواهد داشت.
از جمله مطالبات مطرحشده از سوی مسکو، تضمین نشدن گسترش فعالیتهای ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه، کنار گذاشتن روند عضویت اوکراین در این پیمان و تضمین حقوق قانونی روسها و روسیزبانان در مناطق تحت کنترل دولت اوکراین عنوان شده است.