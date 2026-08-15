خبرگزاری وام امارات به نقل از شرکت ادنوک (ADNOC) این کشور از هدف قرار گرفتن یک کشتی در تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد.

حمله پهپادی به نفتکش امارات

این شرکت اعلام کرده، یکی از شناورهای ما شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت؛ هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ سازمان عملیات دریایی انگلیس نیز روز جمعه از دریافت گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داد.این سازمان در بیانیه‌ای به نقل از مقامات نظامی گفت که این نفتکش حین خروج از تنگه هرمز در آب‌های نزدیک شهرک بندری «الخصب» مورد اصابت یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته است.