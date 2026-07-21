دولت قطر بامداد سه‌شنبه در نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت، از عملیات انتقامی ایران علیه منافع و تأسیسات آمریکایی در این کشور شکایت کرد.

شکایت دوحه به سازمان ملل از حمله به نفتکش قطری

وزارت امور خارجه قطر بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که دوحه دو نامه یکسان به سازمان ملل و شورای امنیت درمورد آخرین تحولات حمله ایران به خاک خود ارسال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این نامه‌ها آمده است: «ایران در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نفتکش قطری الرکیات را هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد.

وزارت دفاع قطر تایید می‌کند که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، کشور مورد حمله موشکی قرار گرفت».شبکه «الجزیره» به نقل از این نامه‌ها گزارش داد: «نیروهای مسلح ما تعدادی از حملات موشک‌های بالستیک را رهگیری کردند.

وزارت کشور قطر زخمی شدن سه نفر، از جمله یک کودک، در اثر ترکش در جریان عملیات رهگیری را تأیید کرد».

دولت دوحه در این نامه‌ها مدعی شد: «قطر حملات آشکار ایران را محکوم می‌کند و این تجاوز را تشدید خطرناک و غیرقابل قبول می‌داند. تجاوز ایران تهدیدی مستقیم برای امنیت و ایمنی قطر و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی است».

این نامه‌ها می‌افزایند: «قطر، ایران را کاملاً مسئول قانونی حملات و تمام خسارات و پیامدهای ناشی از آن می‌داند».

دولت قطر در حالی در این نامه‌ها از عملیات انتقامی ایران شکایت کرده اما چشمان خود را به روی استفاده ارتش کودک‌کش آمریکا از حریم هوایی و زمینی خود برای انجام حملات تروریستی به مردم ایران بسته است.