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شکایت دوحه به سازمان ملل از حمله به نفتکش قطری

دولت قطر بامداد سه‌شنبه در نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت، از عملیات انتقامی ایران علیه منافع و تأسیسات آمریکایی در این کشور شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۱۸
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1608 بازدید
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۵
شکایت دوحه به سازمان ملل از حمله به نفتکش قطری

وزارت امور خارجه قطر بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که دوحه دو نامه یکسان به سازمان ملل و شورای امنیت درمورد آخرین تحولات حمله ایران به خاک خود ارسال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این نامه‌ها آمده است: «ایران در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نفتکش قطری الرکیات را هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد. 

وزارت دفاع قطر تایید می‌کند که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، کشور مورد حمله موشکی قرار گرفت».شبکه «الجزیره» به نقل از این نامه‌ها گزارش داد: «نیروهای مسلح ما تعدادی از حملات موشک‌های بالستیک را رهگیری کردند.

 وزارت کشور قطر زخمی شدن سه نفر، از جمله یک کودک، در اثر ترکش در جریان عملیات رهگیری را تأیید کرد».

دولت دوحه در این نامه‌ها مدعی شد: «قطر حملات آشکار ایران را محکوم می‌کند و این تجاوز را تشدید خطرناک و غیرقابل قبول می‌داند. تجاوز ایران تهدیدی مستقیم برای امنیت و ایمنی قطر و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی است».

این نامه‌ها می‌افزایند: «قطر، ایران را کاملاً مسئول قانونی حملات و تمام خسارات و پیامدهای ناشی از آن می‌داند».

دولت قطر در حالی در این نامه‌ها از عملیات انتقامی ایران شکایت کرده اما چشمان خود را به روی استفاده ارتش کودک‌کش آمریکا از حریم هوایی و زمینی خود برای انجام حملات تروریستی به مردم ایران بسته است.

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دوحه سازمان ملل قطر تنگه هرمز نفتکش حمله به نفتکش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
31
پاسخ
قطر خیلی غلط اضافی می کند. باید بایت حمله به ایران از خاک قطر این کشورک بشدت تنبیه و مجازات شود. باید صراحتا اعلام شود در صورتیکه سریعتر نیرو های آمریکایی از قطر اخراج نشوند و خسارت های وارده به ایران توسط قطر جبران نشود این کشورک و دیگر کشورک ها بشدت مجازات خواهند شد. حتی باید مناطق مسکونی آنها هم مورد اصابت قرار گیرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
فقط رو میدی ، بهتر از این نمیشه . چرا بعضی از مسیولین آنقدر یه اشتباهی تکرار میکنند که به این همسایه ها آنقدر رو میدن. یه بازیگری یه حرفی زده امروز کاردار ما تو افغانستان معذرت خواهی کرده . آخه مگه ما بدهکار بقیه ایم؟ . چرا آنقدر همسایه هامون و پرو میکنین
سلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
26
پاسخ
عجب!!
شکایت!!
نکشی مارو
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
17
پاسخ
اوج وقاحت و بیشرمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
8
پاسخ
قطر خائن
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