عبور ۳ ابرنفتکش از تنگه هرمز پس از دو ماه انتظار
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سه ابرنفتکش به مقاصد کشورهای شرق آسیا از تنگه هرمز عبور کردند که حامل نفتخام عراق، قطر و کویت بودند.
دادههای کشتیرانی «گروه بورس اوراق بهادار لندن» (LSEG)، شرکت متخصص در حوزه دادهها و زیرساختهای بازارهای مالی مستقر در لندن و موسسه «کپلر» نشان میدهد که سه ابرنفتکش روز چهارشنبه پس از بیش از دو ماه انتظار در خلیج فارس با ۶ میلیون بشکه نفتخام قطر، کویت و عراق در حال عبور از تنگه هرمز و حمل نفت به مقصد بازارهای آسیایی بودند و یک ابرنفتکش دیگر نیز در حال ورود به این منطقه بود.
بنا بر گزارش رویترز، این کشتیها از جمله معدود ابرنفتکشهایی هستند که این ماه از طریق مسیری ترانزیتی که ایران به کشتیها دستور استفاده از آن را داده است، از خلیج فارس خارج میشوند.
محمولههای نفتخام به طور مساوی بین سه ابرنفتکش بسیار بزرگ (VLCC) که به سمت مراکز پالایش آسیا در حرکت بودند، تقسیم شدند. اولین ابرنفتکش، به نام «یونیورسال وینر» با پرچم کرهجنوبی بود که ۲ میلیون بشکه نفتخام کویت را حمل میکرد. دادههای کشتیرانی کپلر و الاسایجی نشان داد که این کشتی در حال حاضر در مسیر اولسان، کرهجنوبی است که تا ۹ ژوئن در تأسیسات اسکی انرجی تخلیه شود.
دومین ابرنفتکش، «یوآن گوئی یانگ»، یک کشتی با پرچم چین بود که ۲ میلیون بشکه نفتخام بصره عراق را حمل میکرد. این ابرنفتکش که توسط یونیپک (شاخه تجاری سینوپک) اجاره شده است، به سمت استان گوانگدونگ در حرکت است و انتظار میرود در ۴ ژوئن به مقصد برسد.
در نهایت نوبت به اوشن لیلی (Ocean Lily)، یک نفتکش با پرچم هنگکنگ رسید که حامل ۲ میلیون بشکه نفتخام است که به طور مساوی حامل نفتخام الشاهین قطر و نفتخام بصره عراق است. این کشتی که متعلق به سینوکم است، برای رسیدن در ۵ ژوئن به سمت استان فوجیان در حرکت است.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه و به دنبال آن محاصره بنادر ایران و تنگه هرمز به دست ارتش ایالات متحده، ایران سازوکار تازهای را برای تردد کشتیها اعمال کرده است. طبق تدابیر جدید، عبور و مرور باید با هماهنگی طرف ایرانی باشد و تنگه به روی همه طرفها، به جز کشورهای متخاصم، باز است.
پیش از آغاز جنگ، ترافیک کشتیرانی از طریق این تنگه به طور متوسط روزانه ۱۲۵ تا ۱۴۰ مرتبه بود.
طبق تحلیل رویترز بر اساس دادههای ردیابی کشتی، ترافیک کشتیرانی در روزهای اخیر به طور متوسط ۱۰ کشتی به این تنگه وارد و از آن خارج شده است و شامل کشتیهای باری و سایر کشتیها مانند تانکرهای مواد شیمیایی و نفت مایع بوده است و کشتیهای حامل نفتخام هنوز بخش کوچکی از کل حجم را تشکیل میدهند.