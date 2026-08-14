اندازهگیری کلسترول بدون نیاز به آزمایش خون
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به آخرین باری فکر کنید که واقعا سطح کلسترول خونتان را بررسی کردید. اگر مثل بیشتر افراد باشید، احتمالا سالها از آن گذشته است، زیرا معمولا این کار به تعیین وقت آزمایشگاه و خونگیری نیاز دارد.
به نقل از دیجیتال ترندز، پژوهشگران موسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) به تازگی ابزاری ساختهاند که میتواند این وضعیت را کاملا تغییر دهد؛ یک برچسب کوچک چسبی که به طور پیوسته سطح کلسترول و تریگلیسرید را با استفاده از عرق، به جای خون، اندازهگیری میکند.
برچسب عرق چگونه کلسترول شما را اندازهگیری میکند؟
عرق و خون رابطهای ساده و قابل پیشبینی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین نمیتوان صرفا کلسترول موجود در عرق را اندازه گرفت و انتظار داشت نتیجه آن با چیزی که در آزمایش خون دیده میشود یکسان باشد.
این گروه به سرپرستی پروفسور وی گائو، با ترکیب حسگر فیزیکی با یک مدل یادگیری ماشینی این مشکل را حل کردند.
این مدل عواملی مانند شاخص توده بدنی، جنسیت و میزان تعریق فرد را در نظر میگیرد و سپس با استفاده از همه این اطلاعات، سطح چربیهای خون را با دقت تخمین میزند.
یک مشکل شیمیایی پیچیده نیز در این مسیر وجود داشت. بیشتر کلسترول موجود در عرق به شکلی وجود دارد که نمیتوان آن را مستقیما اندازهگیری کرد. به همین دلیل، پژوهشگران یک واکنش شیمیایی دو مرحلهای طراحی کردند که کلسترول را به مادهای تبدیل میکند که حسگر قادر به شناسایی آن است. این گروه در مقاله منتشرشده خود این فرایند را بهطور دقیق توضیح داده است.
اندازهگیری تریگلیسرید نیز به راهحل جداگانهای نیاز داشت، زیرا واکنش مورد استفاده برای تشخیص آن به منبع پایدار آدنوزین تریفسفات نیاز دارد؛ مولکولی که سلولهای بدن برای تأمین انرژی به آن متکی هستند.
پژوهشگران برای حل این مشکل، یک پلیمر ویژه را مستقیما درون برچسب قرار دادند که آدنوزین تری فسفات ذخیره شده را به آرامی و در طول زمان آزاد میکند. این ماده در واقع منبعی پایدار از آدنوزین تری فسفات برای حسگر فراهم میکند تا بتواند به جای متوقف شدن پس از چند دقیقه، اندازهگیری دقیق تریگلیسرید را برای بیش از ۲۰ ساعت به طور مداوم انجام دهد.
این دستگاه تاکنون در یک مطالعه اولیه فقط روی ۲۴ شرکتکننده آزمایش شده است؛ بنابراین هنوز سالها با عرضه آن در داروخانههای محلی فاصله داریم.
با این حال، علم و فناوری زیربنای این دستگاه گام مهمی در مسیر پایش مداوم و بدون نیاز به سوزنِ شاخصهای سلامت محسوب میشود. اگر این نوع پژوهش همچنان پیشرفت کند، ممکن است ساعت هوشمند بعدی شما در نهایت بتواند عرق را تجزیهوتحلیل کند و اطلاعات مفیدی درباره وضعیت سلامتتان ارائه دهد.