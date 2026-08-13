بیانیه ضدایرانی غرب، مصداق فرافکنی منافقانه است
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «حمید احمدی» سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، اقدام فرانسه و تعدادی از کشورهای غربی در صدور بیانیه مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حقوق بشر را اقدامی تکراری برای فرار از پاسخگویی در قبال نقش این کشورها در نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی در مناطق مختلف جهان از جمله در آفریقا و منطقه غرب آسیا و بویژه در ارتباط با شهروندان ایرانی دانست و این اقدام را به شدت محکوم کرد.
سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، با یادآوری پیشینه سیاه استعماری فرانسه در آفریقا و دیگر نقاط جهان و نیز اقدامات مداخلهجویانه این کشور در برخی کشورهای آفریقایی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب کشتار و نقض حقوق بشر میلیونها انسان بیگناه شده است، به مقامات فرانسوی توصیه کرد به جای موعظه کردن دیگران رفتارهای نژادپرستانه خود در قبال اتباع سایر کشورها و مهاجران را اصلاح کرده و حمایت همهجانبه، بی قید و شرط و غیرانسانی از رژیم نسلکش و اشغالگر صهیونیستی را متوقف کند.
سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت خارجه گفت: بیانیه این گروه از کشورهای غربی در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران در حالی منتشر می شود که ملت ایران سکوت شرم آور صادرکنندگان آن در برابر تجاوز غیرقانونی نظامی رژیم های آمریکا و صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و جنایاتی همانند شهادت مظلومانه ۱۶۸ انسان بی گناه در مدرسه میناب و چند هزار انسان بی گناه دیگر در ده ها جنایت دیگر در طول جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و چهل روزه را فراموش نکرده اند!
حمید احمدی با اشاره به رویکرد شرمآور فرانسه و اتحادیه اروپایی و دیگر امضاء کنندگان بیانیه ضد ایرانی، در قبال اشغالگری، نسلکشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ایرانیان و دیگر ملت های منطقه مانند مردم فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، تصریح کرد: بدون تردید هیچ انسان باورمند به اصول انسانی حقوق بشر ادعای ریاکارانه این دسته از کشورها در رابطه با حقوق بشر در کشوری مانند ایران را باور نمیکند چرا که فرانسه و شرکای غربی آن با ارائه انواع کمکهای تسلیحاتی و سیاسی به رژیم صهیونیستی، شریک و همدست جنایات ارتکابی این رژیم در کشورهای منطقه غرب آسیا به شمار میآیند و دیر یا زود باید در قبال این همدستی، پاسخگو باشند.
سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و کرامت انسانی تمامی ایرانیان با هر عقیده و نظری، تصریح کرد: رژیم فرانسه و شرکای اروپایی به دلیل سابقه استعماری سیاه خود و مواضع ریاکارانه شان در موضوعات حقوق بشری، جایگاه ادعایی خود در حمایت از حقوق بشر را از دست داده اند و نباید تصور کنند با اینگونه بیانیه های بی ارزش، مردم ایران رویکرد خباثتآمیز برخی از این گروه از کشورها در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را از یاد برده و فراموش کردهاند که این کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کردند و حتی با موضع گیری های مبهم، زمینه تشویق متجاوزین در ارتکاب به جنایات بیشتر را نیز فراهم کردند.
حمید احمدی همچنین تصریح کرد محاکمه و مجازات مجرمین در ایران بر اساس قانون و با رعایت اصول دادرسی عادلانه صورت میگیرد و فرانسه یا اتحادیه اروپایی به هیچ عنوان حق ندارند در امور داخلی ایران و نحوه اجرای عدالت در برابر کسانی که براساس حقوق بینالملل و قوانین داخلی ایران مرتکب شدیدترین جرایم شدهاند، مداخله کنند.
احمدی، در پایان، حمایت های سیاسی، رسانه ای و لجستیکی فرانسه و دیگر امضاء کنندگان بیانیه از عناصر تروریستی و پناه دادن به آنها برای ارتکاب جنایت علیه ملت ایران را شرمآور خواند و خواستار پاسخگویی این کشورها در قبال سیاستهای مداخلهجویانه علیه ایران و نقض آشکار حقوق ایرانیان شد.