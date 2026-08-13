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هیات امنیتی عراق وارد پایتخت عربستان شد

هیات عالی رتبه امنیتی عراق امروز پنج‌شنبه برای بررسی مسایل امنیتی و موضوعات مشترک وارد ریاض، پایتخت عربستان شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۵۲
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هیات عراقی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ریاست این هیات را به صورت مشترک «عبد الامیر الشمری» رئیس دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، «حمید الشطری» رئیس سرویس اطلاعات این کشور، «مهند الاسدی» فرمانده پدافند هوایی عراق و «زید حوشی» رئیس سرویس مبارزه با تروریسم این کشور بر عهده دارند.

قرار است هیات امنیتی یاد شده در این سفر برخی مسایل امنیتی مشترک از جمله حملاتی که به عربستان شده، موضوع پهپادها و نیز راه‌های تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های امنیتی میان ۲ کشور را مورد بررسی قرار دهند.

یک منبع عالی‌رتبه در دولت عراق چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری شفق نیوز اعلام کرد که این سفر در راستای تکمیل مذاکرات هیات سعودی در سفر چند روز قبل ان به بغداد انجام شد.

پس از آنکه عربستان در اواخر ماه گذشته مدعی رهگیری و اسقاط چند پهپاد شلیک شده از خاک عراق شد، «علی فالح الزیدی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به دستگاه‌های امنیتی مربوطه دستور داد تحقیقاتی را در این رابطه آغاز کنند.

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برچسب ها
عراق عربستان همکاری امنیتی پهپاد ایران جنگ پایگاه های آمریکایی
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