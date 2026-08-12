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ماجرای آلودگی نفتی در سواحل قشم

تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، این روزها بخش‌هایی از سواحل قشم را با لکه‌های نفتی نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۶۷
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آلودگی نفتی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این موضوع هنوز مشخص نیست اما احتمال دریایی بودن منشأ آلودگی نیز مطرح شده است.

دادستان قشم دستگاه‌های مسئول را مکلف کرده منشأ آلودگی را شناسایی کنند و عملیات جمع‌آوری و پاک‌سازی نوار ساحلی نیز بدون وقفه انجام می‌شود.

این نخستین‌بار نیست که سواحل هرمزگان با آلودگی نفتی روبه‌رو می‌شوند؛ اردیبهشت امسال نیز بخش‌هایی از سواحل این استان تحت‌تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفته بود.

سواحل جنوبی ایران محل زیست گونه‌های مختلف دریایی است و به گفتۀ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، آلودگی نفتی می‌تواند برای چنین زیستگاه‌هایی پیامدهای جدی داشته باشد.

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قشم آلودگی نفتی دادستان منشأ آلودگی سواحل محیط زیست
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