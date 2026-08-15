طاهری در تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، به باورهای غلط برخی مسئولان اشاره کرد و گفت: امروز مردم از قیمت‌های نجومی، کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و ایمنی کم خودروهای داخلی ناراضی‌اند اما عده‌ای مدعی‌اند چون سایپا دولتی است مشکل دارد و با خصوصی‌سازی، همه چیز درست می‌شود؛ اما این یک باور اشتباه است.



او برای اثبات ادعای خود به تجربه تلخ ایران خودرو اشاره کرد و گفت: اگر تجربه ایران خودرو که به بخش خصوصی واگذار شد را مرور کنیم به راحتی قابل درک است که قبل از واگذاری، شاید ۲۰ مورد نقطه ضعف وجود داشت، اما بعد از خصوصی شدن، این نواقص نه تنها کم نشد، بلکه به ۴۰ مورد رسید و بسیار بیشتر شد ؛ بنابراین خصوصی‌سازی در کمتر از یک سال باعث شد قیمت‌ها نزدیک به ۱۸۰ درصد بالاتر برود، در حالی که تنظیم‌گری دولت از بین رفته و هیچ تغییری در کیفیت یا تنوع محصولات ایجاد نشد.



سقوط تولید؛ افت ۶۰ درصدی نسبت به دولت رئیسی!



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آمار تکان‌دهنده تولید خودرو اشاره کرد و گفت : تولید خودرو در کشور سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز مجددا ۳۰ درصد دیگر کم شده است؛ یعنی نسبت به دولت شهید رئیسی، تولید خودرو ۶۰ درصد کاهش یافته است.



او تاکید کرد: خصوصی‌سازی خودروسازی در شرایط فعلی، به معنای افتادن از یک چاله به چاه دیگر است و مخالفت مجلس هم به دلیل خلاف قانون بودن است و هم به این دلیل که به نفع جیب مصرف‌کننده نیست پ در واقع دولت در حال انتخاب بین "بد" و "بدتر" است و اصرار دارد که گزینه "بدتر" را انتخاب کند.



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