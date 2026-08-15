عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با تابناک:
ترفندی برای واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی / بازی سلیقهای دولت با قوانین ملی !
تلاش دولت برای خصوصیسازی سایپا، اکنون به یک جدال حقوقی میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است و این اقدام که از سوی نمایندگان مجلس مصداق برخورد سلیقهای با قانون و دور زدن تعاریف اصل ۴۴ است.
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مگر شرکت هایی که قبلا خصوصی شدند برایشان چه اتفاق افتاد ، شکوفا شدند واقعیت این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نخواهد کرد و ضعیتشان اگر بدتر نشود بهتر نمیشود
قانون کافی برای واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی وجود دارد مانند ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ترک فعل در این خصوص جایز نیست.
برای خصوصی سازی اول باید هم مجلس و هم دولت اصل تفکیک قوا رو رعایت کنم تا منافع حداکثری کشور تامین شود
اصلا شرکت خصوصی بخواد قیمتها را هزار درصد بالا ببرد اولا مگر نظارتی نیست؟ ثانیا مگر دولت چلاقه که نتوتونه با واردات قیمتها را بشکنه؟ پس معلومه پشت پرده خیلی خبراس که ملت بی خبرن.
پنجاه و یک درصد سهامشو بدین خودروسازان چینی. خودرو مشترک تولید کنه.
حرص بیخود نخورید هم دولتییش را دیدیم هم خصوصی هم خصولتی هر کدام بدتر از قبلی مردم هبچ توانی برای خرید ندارند تنها دلال هست که جولان میده
سی سال است که معتقدم اگر دو کار ساده انجام شود یعنی حصوصی سازی واقعی ایرانخودرو و سایپا و پرسپولیس و استقلال ، واقعا می توان اعتراف کرد که دولت و مجلسی که این اقدام را انجام داده در شمار سالم ترین دولتها و مجلسها هستند.
بالاخره واگذار بشوذ یا نشود خصوصی سازی خوب است یا بد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دست از سر منابع دولتس بردارید و انها واگذر کنید به مردم واقعی و نه به رانت خواران ودوستان و فامیل همه چیز درست میشود
دست از سر منابع دولتس بردارید و انها واگذر کنید به مردم واقعی و نه به رانت خواران ودوستان و فامیل همه چیز درست میشود