صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک بررسی کرد

سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟

بانک سرمایه در حالی با سرمایه اسمی ۴۰۰ میلیارد تومانی به مسیر خود ادامه می‌دهد که زیان انباشته آن به بیش از ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه‌اش تا منفی ۲۵۷ درصد سقوط کرده است؛ اعدادی که از یک ناترازی معمولی فراتر رفته و نشانه‌های یک بحران تمام‌عیار را آشکار کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۶۸
| |
44508 بازدید
|
۴۷
بانک سرمایه

بحران در بانک سرمایه دیگر فقط یک هشدار در صورت‌های مالی نیست؛ این بانک حالا به مرحله‌ای رسیده که اعداد و نسبت‌ها، به‌روشنی از یک وضعیت فوق‌العاده بحرانی خبر می‌دهند. بانکی با سرمایه ثبتی فقط ۴۰۰ میلیارد تومان، اکنون زیر بار زیان‌های انباشته، بدهی‌های سنگین و نسبت‌های نظارتی فروپاشیده، در یکی از بی‌سابقه‌ترین موقعیت‌های قرمز شبکه بانکی قرار گرفته و همین مسئله نگاه‌ها را بیش از هر زمان دیگری متوجه بانک مرکزی کرده است؛ نهادی که باید درباره سرنوشت این بانک، از مهار تا تعیین‌تکلیف، تصمیمی روشن و فوری بگیرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک سرمایه نشان می‌دهد این بانک در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش دارد.

سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟

زیان هر سهم نیز با رشد ۲۵ درصدی به ۸۴۳۸ ریال رسیده است. این اعداد فقط یک افت عملکرد عادی را نشان نمی‌دهند، بلکه از تعمیق شکاف میان منابع، مصارف و توان ادامه فعالیت بانک حکایت دارند.

در همین چارچوب، زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال گذشته به بیش از ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد بیشتر شده است. وقتی این عدد در کنار سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی قرار می‌گیرد، عمق بحران بهتر دیده می‌شود: زیان انباشته بانک، ده‌ها برابر سرمایه ثبت‌شده آن است. به بیان روشن‌تر، بانک سرمایه مدت‌هاست از مرزهای هشدار عبور کرده و اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که ادامه حیات آن بدون مداخله جدی، با پرسش‌های اساسی مواجه است.

سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که به ماده ۱۴۱ قانون تجارت رجوع کنیم؛ ماده‌ای که تصریح دارد اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری درباره انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. حالا در بانک سرمایه دیگر صحبت از از بین رفتن نیمی از سرمایه نیست؛ شکاف ایجادشده به‌مراتب فراتر از این سطح است و همین موضوع، ابهام درباره آینده حقوقی و عملیاتی بانک را تشدید کرده است.

اما شاید نگران‌کننده‌ترین شاخص در این پرونده، نسبت کفایت سرمایه باشد؛ شاخصی کلیدی که طبق ضوابط بانک مرکزی باید دست‌کم مثبت ۸ درصد باشد. با این حال، نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه در پایان سال گذشته به منفی ۲۵۷ درصد رسیده است؛ عددی که نه‌تنها فاصله‌ای عظیم با حداقل استاندارد قانونی دارد، بلکه می‌توان آن را یکی از منفی‌ترین رکوردها در نظام بانکی کشور دانست. این نسبت، در واقع نشان می‌دهد بانک نه فقط از منظر سودآوری، بلکه از جهت تاب‌آوری سرمایه‌ای نیز در وضعیتی به‌شدت فرسوده قرار گرفته است.

وضعیت در سمت هزینه‌ها نیز نشانی از کنترل و انضباط ندارد. هزینه‌های اداری و عمومی بانک در پایان سال گذشته با رشد ۶۲ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز با جهش سنگین ۵۷۴ درصدی از مرز ۱۹۳ میلیارد تومان عبور کرده؛ افزایشی که می‌تواند بازتابی از تداوم ضعف در کیفیت دارایی‌ها و تشدید ریسک نکول در پرتفوی اعتباری بانک باشد. از سوی دیگر، هزینه‌های مالی بانک هم با رشد ۲۸ درصدی به بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که خود نشانه‌ای دیگر از فشار شدید تامین مالی و تنگنای نقدینگی است.

در بخش بدهی‌ها، تصویر از این هم تیره‌تر می‌شود. بر اساس صورت‌های مالی مورد تایید حسابرس، مجموع بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی در سال گذشته به بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته است. افزون بر این، مجموع بدهی بانک به سایر بانک‌ها نیز در پایان سال گذشته از ۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این سطح از استقراض و بدهی بین‌بانکی، نشان می‌دهد بانک سرمایه برای ادامه فعالیت روزمره خود نیز به‌شدت به منابع بیرونی و خطوط حمایتی متکی شده است.

سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟

مجموع این شاخص‌ها یک پیام روشن دارد: بانک سرمایه دیگر صرفاً با یک ناترازی قابل اصلاح روبه‌رو نیست، بلکه با بحرانی ساختاری مواجه است؛ بحرانی که هم از دریچه قانون تجارت، هم از منظر نظارت بانکی و هم از زاویه ثبات مالی، نیازمند تصمیم‌گیری فوری است. اکنون پرسش اصلی این است که بانک مرکزی برای این بانک چه نسخه‌ای در نظر دارد؛ ادامه وضعیت فعلی، برنامه احیا، افزایش سرمایه، ادغام، یا ورود به فرآیند گزیر؟ هرچه هست، زمان تصمیم رسیده است؛ زیرا در پرونده بانک سرمایه، هر روز تاخیر، فقط اعداد را بزرگ‌تر و هزینه حل بحران را سنگین‌تر می‌کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک سرمایه زیان انباشته بانک سرمایه بانک مرکزی انحلال بانک سرمایه بدهی بانکی صورت های مالی بانک ها کفایت سرمایه بانک
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۷
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
5
113
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد.

از روز گذشته.
هر لحظه خبرهای نا امید کننده.
دل خوشی به چی داشته باشیم.
تصمیم میگیرن زیان این بانک هم از جیب مردم تامین و جبران بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
همین بانک کارمندانش هر کدام سه تا خونه دارند.مدیرانش که انگار رئیس کمپانی بوئینگ و مایکروسافت زندگی می کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
سقوط آراد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
تعداد شعبه های بانک ها از تعداد سوپر مارکت ها بیشتر شده، و تعداد کارمندان بانک از تعداد معلم ها بیشتر شده، این در حالی است که با یک نرم افزار موبایلی همه کارهای بانکی قابل انجام است و می شود بانکی بدون کارمند و شعبه و هوشمند داشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
بانكداري اسلامي زماني زياد سر زبان ها بود! بعد فراموش شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
درهیچ مملکتی
وضعیتی شبیه بانک سرمایه و مانند آن
دیده نمی شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
این بانک از 20 سال پیش مسیله دار بوده و صندوق ذخیره فرهنگیان را بر باد داده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
جناب عبدالناصر همتی و اون معاون نظارت سفارشیش باید پاسخگوی میلیون ها مشتری بانک سرمایه باشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
3
123
پاسخ
کارمندان این بانک هم مثل قبلی در راستای چابک سازی هر چه بیشتر دولت به استخدام بانک های دولتی در می آیند، زیان این بانک هم در قالب تورم و دستکاری قیمت طلا و دلار از جیب ملت جبران میشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
دقیقا
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
10
85
پاسخ
به کجا وصله؟
حداقل کارمندانش زندگی خوبی دارند
هرچند بانکها مارا میچاپند اما خب کارکنان آنها خوب گیرشون میاد
خدایا ممنون بابت این همه لطف
پاسخ ها
ناشناس
| Cyprus |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
اینها در حقیقت بانک نیستند بیشتر شرکت خصوصی هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
2
89
پاسخ
اینهمه بانک برای چی؟ وفتی که همشون یکین پشت صحنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
همه مسافر جنوب هستیم در شهریور
از آبادان بگیر بیا تا گناوه و دیلم تا کنگان و نخل تقی
قشم، کیش، هنگام، بندرعباس، جاسک، میناب، تا کنارک و چابهار و....
درست هوا گرمه ولی باید هوای جنوبی ها را داشته باشیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
از سید محمد خاتمی گفتگوی تمدن ها ، صلح شرافتمندانه بپرس ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
0
72
پاسخ
وام بلاعوض و پول بی پشتوانه= تورم و بی ارزشی پول ملی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
1
43
پاسخ
شعب و دارایی های این بانک ارزش خوبی دارن بفروشید و بدهی هایش را بدهید
پاسخ ها
Asad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
در دنیایی که پرداخت و برداشت اینترنتی و چک به صورت مجازی صادر و اعتبارات بر اساس ارزشیابی دولت الکتونیک است وجود ای همه بانک ضروری به نظر نمی رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
0
13
پاسخ
دولت در اجرای ماده ۸ الی ۱۰ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون اصلاح قانون بانک مرکزی می باید تمام بانک های دولتی و غیر دولتی ناتراز را درهم ادغام یا تعطیل کتد. تداوم فعالیت بانک های ناتراز به لحاظ نقش،مستقیم آنها در خلق پول و تورم جایز نیست و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ضروریست ادغام یا تعطیلی بانک های ناتراز را باتوجه به ظرفیت قانونی مزبور بدون درنگ شروع نمایند.
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
1
42
پاسخ
نظارت بانک مرکزی پس چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
یکی میخواد به خود بانک مرکزی نظارت کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
ترک فعل بانک مرکزی در این خصوص محرض است. بانک زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی دارد اجازه اضافه برداشت و خلق پول بهش داده است. نهادهای نظارتی برای صیانت از حقوق مردم به ترک فعل بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک ها ورود پیدا کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
0
40
پاسخ
بهترین مدیران اقتصادی در دنیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
ما براي مديريت دنيا برنامه داريم!! همه بايد بيان از ما ياد بگيرند
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
2
48
پاسخ
چرا بانک ها قادرند پول نداشته را وام بدهند به کسانی یا شرکتهایی وام ها رو پس نمی دهند ؟ چرا این رویه اصلاح نمیشه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
اگر پیگیر پاسخ واقعی و کارشناسانه سوالات بشی مطمعن باشن به ام القرای و علت العلل نود درصد مشکلات پی بردی
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۲ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۶۳ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pPY
tabnak.ir/005pPY