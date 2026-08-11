حجم دریاچه ارومیه ۷ برابر شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رضا رحمانی در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاههای دولتی در استان آذربایجانغربی افزود: حجم آب دریاچه ارومیه در ۱۹ مردادماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش هفت برابری داشته است.
وی افزود: با توجه به وضعیت مطلوب فعلی نگین آبی آذربایجان و پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر استمرار بارندگیها در ماههای پیشرو، بهسازی جادههای منتهی به دریاچه ارومیه و تامین زیرساختهای حملونقل مناسب برای تسهیل تردد گردشگران یک ضرورت اساسی است.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی استان گفت: مرزهای این خطه ظرفیتی بینظیر برای جذب سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار هستند.
وی اضافه کرد: در شرایطی که شاهراههای مواصلاتی استان به مرزهای رسمی کشور منتهی میشوند و کریدورهای مهم بینالمللی نظیر مسیر «ایواوغلی - بازرگان» در منطقه فعال است، انتظار میرود شرکتهای بزرگ اقتصادی و تولیدی برای تبلیغات، فرهنگسازی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در این مسیرهای بینالمللی حضور فعالی داشته باشند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و توسعهای را از اولویتهای اصلی مدیریت ارشد استان برشمرد و تصریح کرد: تکمیل زیرساختهای آموزشی و درمانی نظیر ساخت مدارس و بیمارستانها برای ما حیاتی است؛ چرا که غفلت از توسعه این بخشها میتواند در آینده استان را با چالش و بحران جدی مواجه کند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیت قانون مولدسازی یادآور شد: اتمام پروژههای نیمهتمام از مسیر مولدسازی یک ضرورت غیرقابلانکار است. یکی از مهمترین سیاستهای ما در استان این است که درآمدهای حاصل از مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی، صرفاً برای تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام در همان حوزه هزینه شود تا مردم اثرات ملموس آن را در بهبود خدمات رفاهی و اجتماعی احساس کنند.