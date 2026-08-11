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بایدن: نتانیاهو تجسم شر است

پسر جو بایدن رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در اظهاراتی جنجالی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مورد هجمه قرار داد و او را «تجسم شر» خواند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۹
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در جریان گفت‌وگویی با تاکر کارلسون، مفسر محافظه‌کار و تحلیلگر آمریکایی، به شدت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفت.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، هانتر بایدن گفت نتانیاهو «تجسم شر» است و طرف‌های اسرائیلی را به دست داشتن در هک رایانه شخصی خود در آستانه انتخابات متهم کرد.

پسر جو بایدن در این مصاحبه اتهام‌های مطرح‌شده علیه تاکر کارلسون درباره یهودستیزی را رد کرد و گفت انتقاد از نتانیاهو نباید به‌عنوان یهودستیزی تلقی شود.

او به کارلسون گفت: «من ۱۰۰ درصد می‌دانم که تو یهودستیز نیستی».

هانتر بایدن همچنین اظهار داشت برچسب‌های سیاسی برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌شوند و انتقاد از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابزاری برای ایجاد اختلاف در جامعه آمریکا تبدیل شده است.

وی افزود: «اگر اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو تجسم شر است، یهودستیزی محسوب می‌شود، دیگر نمی‌دانم به مردم چه بگویم.»

پسر جو بایدن اظهار داشت: «طرف‌های اسرائیلی پیش از انتخابات رایانه‌ام را هک کردند.»

یکی دیگر از محورهای اصلی این گفت‌وگو، موضوع لپتابی بود که نام بایدن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ با آن گره خورده بود.

پسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در این زمینه این فرضیه را مطرح کرد که طرف‌های اسرائیلی در انتشار مطالب شخصی او مشارکت داشته‌اند؛ مطالبی که به گفته وی، پس از هک حساب ابری شخصی‌اش، به‌طور همزمان از چندین منبع جمع‌آوری شده بود.

او گفت: «چندین مرکز عملیاتی مختلف وجود داشت».

وی ضمن اشاره به وجود یک طرف روسی-اوکراینی و بازیگران آمریکایی که برای انتشار این مطالب فعالیت می‌کردند، صراحتاً از «مرکز عملیاتی نتانیاهو، طرف اسرائیلی» نام برد. با این حال، او توضیح داد که هیچ مدرکی ندارد که موساد یا طرف‌های رسمی اسرائیلی را به خود عملیات هک مرتبط کند.

وقتی از بایدن پرسیده شد چه کسی اطلاعات را درز کرده است، وی پاسخ داد که هیچ مدرک جنایی دیجیتالی برای اثبات اینکه چه کسی پشت این اقدام بوده، در اختیار ندارد و احتمالات مختلفی را مطرح کرد؛ از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی گرفته تا یک هکر خصوصی.

هانتر بایدن همچنین به تنش‌های امنیتی پرداخت و اعلام کرد که با انتقادهای کارلسون از شبکه «فاکس نیوز» به دلیل سوق دادن به سمت جنگ با ایران، کاملاً موافق است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو از توماس مَسی و مارجوری تیلور گرین، دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که از منتقدان سیاست خارجی واشنگتن هستند، تمجید کرد و گفت از اینکه «برخی افراد درباره سیاست خارجی آمریکا بیدار شده‌اند» خرسند است.

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هانتر بایدن نتانیاهو تاکر کارلسون یهودستیزی
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