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فرار ترامپ با کامیون غذا

افشاگری واشنگتن‌پست؛ تهدید ترور ایران باعث شد ترامپ با کامیون سرویس غذا به هواپیمای نظامی برود
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۸
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2494 بازدید
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واشنگتن پست

 

به گزارش تابناک؛ واشنگتن‌پست نوشت، تهدید ترور از سوی ایران علیه دونالد ترامپ، باعث اجرای عملیاتی فوق‌العاده امنیتی در ماه ژوئیه شد.

در این عملیات، ترامپ مخفیانه با هواپیمای نظامی دیگری از ترکیه خارج شد، در حالی که کاخ سفید اعلام کرده بود او سوار ایرفورس وان است.

در حضور دوربین‌های تلویزیونی، ترامپ سوار این هواپیمای ایرفورس وان قدیمی شد و دست تکان داد. اما چند دقیقه بعد، او و چند دستیارش مخفیانه از در سمت دیگر هواپیما خارج شده و با کامیون کترینگ فرودگاه، که معمولاً برای بارگیری غذا و لوازم استفاده می‌شود به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا (C-۳۲A، نسخه اصلاح‌شده بوئینگ ۷۵۷) منتقل شدند.

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برچسب ها
واشنگتن پست ترور ترامپ کاخ سفید کامیون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
1
پاسخ
مولا علی ع:
همچنانکه از مرگ فرار میکنید بدان نزدیک میشوید
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