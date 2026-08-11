فرار ترامپ با کامیون غذا
افشاگری واشنگتنپست؛ تهدید ترور ایران باعث شد ترامپ با کامیون سرویس غذا به هواپیمای نظامی برود
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ واشنگتنپست نوشت، تهدید ترور از سوی ایران علیه دونالد ترامپ، باعث اجرای عملیاتی فوقالعاده امنیتی در ماه ژوئیه شد.
در این عملیات، ترامپ مخفیانه با هواپیمای نظامی دیگری از ترکیه خارج شد، در حالی که کاخ سفید اعلام کرده بود او سوار ایرفورس وان است.
در حضور دوربینهای تلویزیونی، ترامپ سوار این هواپیمای ایرفورس وان قدیمی شد و دست تکان داد. اما چند دقیقه بعد، او و چند دستیارش مخفیانه از در سمت دیگر هواپیما خارج شده و با کامیون کترینگ فرودگاه، که معمولاً برای بارگیری غذا و لوازم استفاده میشود به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا (C-۳۲A، نسخه اصلاحشده بوئینگ ۷۵۷) منتقل شدند.
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