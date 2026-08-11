پیش بینی بورس امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، معاملات روز دوشنبه بورس با تغییر محسوسی در سمت تقاضا همراه شد و بازار پس از خروج سنگین پول حقیقی در روز گذشته، بار دیگر شاهد ورود نقدینگی به معاملات خرد بود. شاخص کل بورس با رشد ۹۴ هزار و ۲۱۳ واحدی معادل ۱.۶۹ درصد به ۵ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز با افزایش ۱۳ هزار و ۳۲۴ واحدی، رشد ۰.۸۵ درصدی را ثبت کرد. همزمان ۲.۸ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد شد و ارزش صفهای خرید به ۸.۲ همت رسید؛ در حالی که ارزش صفهای فروش تنها ۲۵۸ میلیارد تومان بود. نکته مهمتر، گستردگی تقاضا در بازار است؛ ۶۱۸ نماد، معادل ۶۷ درصد نمادهای معاملاتی، مثبت بودند و تنها ۵۴ نماد در صف فروش قرار داشتند. در چنین شرایطی، بازگشت نقدینگی به گروههای فلزی، بانکی، کانههای فلزی و خودرویی، سیگنال مهمی درباره تغییر موقت یا پایدار جریان نقدینگی در بازار سرمایه ارسال میکند.
جدول خلاصه بازار
|شاخص
|وضعیت
|شاخص کل بورس
|۵,۶۵۴,۱۸۰ واحد
|رشد شاخص کل
|۹۴,۲۱۳ واحد معادل ۱.۶۹٪
|شاخص هموزن
|۱,۵۸۷,۱۸۰ واحد
|رشد شاخص هموزن
|۱۳,۳۲۴ واحد معادل ۰.۸۵٪
|شاخص کل فرابورس
|۴۵,۴۳۲ واحد
|رشد فرابورس
|۳۷۸ واحد معادل ۰.۸۴٪
|ارزش معاملات خرد
|۳۸ همت
|حجم معاملات خرد
|۹۳.۹ میلیارد سهم
|ورود پول حقیقی
|۲.۸ همت
|ارزش صف خرید
|۸.۲ همت
|ارزش صف فروش
|۲۵۸.۲ میلیارد تومان
|نمادهای مثبت
|۶۱۸ نماد، ۶۷٪
|نمادهای منفی
|۳۰۶ نماد، ۳۳٪
|ارزش بازار
|۱۹,۰۷۱.۶ همت
تحلیل اصلی بازار؛ تغییر معادله عرضه و تقاضا
مهمترین اتفاق معاملات روز دوشنبه، صرفاً رشد شاخص کل نبود؛ بلکه تغییر همزمان چند متغیر کلیدی بازار اهمیت بیشتری داشت.
شاخص کل با رشد ۱.۶۹ درصدی همراه شد، اما شاخص هموزن نیز ۰.۸۵ درصد افزایش یافت. این اختلاف نشان میدهد نمادهای بزرگ و شاخصساز نقش پررنگتری در رشد روز دوشنبه داشتهاند، اما حرکت بازار کاملاً محدود به بزرگان نبوده است.
از طرف دیگر، مثبت بودن ۶۷ درصد نمادها و قرار گرفتن ۳۷۴ نماد در صف خرید، تصویری از تقاضای گسترده در بازار ارائه میدهد. در مقابل، تنها ۵۴ نماد صف فروش داشتند. ارزش ۸.۲ همتی صفهای خرید در برابر ۲۵۸ میلیارد تومان صف فروش نیز یکی از قویترین نشانههای برتری تقاضا در معاملات روز دوشنبه است.
اما شاید مهمترین متغیر، ورود ۲.۸ همت پول حقیقی باشد. این رقم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که با روز گذشته مقایسه شود؛ روزی که ۶.۹ همت پول حقیقی از معاملات خرد خارج شده بود.
بنابراین بازار روز دوشنبه نهتنها رشد کرد، بلکه بخشی از نقدینگی خارجشده را نیز دوباره به سمت سهام جذب کرد.
با این حال یک نکته احتیاطی وجود دارد. سرانه فروش حقیقی ۹۶.۹ میلیون تومان در برابر سرانه خرید ۱۷.۹ میلیون تومان قرار گرفته است. بنابراین اگرچه برآیند جریان پول مثبت شده، اما در سمت فروش همچنان معاملهگران با سفارشهای بزرگ حضور دارند.
در نتیجه، میتوان گفت احساس غالب بازار روز دوشنبه خوشبینانه و ریسکپذیرتر از روز قبل بوده، اما هنوز برای نتیجهگیری درباره شکلگیری یک روند صعودی پایدار، به تداوم ورود پول و افزایش ارزش معاملات در روزهای آینده نیاز داریم.
ارزش معاملات؛ نقدینگی هنوز در بازار حضور دارد
ارزش معاملات خرد روز دوشنبه به ۳۸ همت رسید. این رقم در کنار ورود ۲.۸ همت پول حقیقی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد رشد قیمتها صرفاً در یک بازار کمعمق اتفاق نیفتاده است.
در کنار بازار سهام، صندوقهای درآمد ثابت نیز با ورود ۳.۲ همت پول مواجه شدند. این موضوع نشان میدهد بخشی از نقدینگی همچنان به دنبال داراییهای کمریسکتر است و نمیتوان کل جریان نقدینگی را نشانه خروج سرمایه از ابزارهای محافظهکارانه و ورود به سهام دانست.
صندوقهای کالایی نیز با خروج ۲۰۷.۵ میلیارد تومان مواجه شدند.
بنابراین ساختار جریان پول روز دوشنبه دوگانه است: سهام شاهد ورود پول حقیقی بود، اما همزمان صندوقهای درآمد ثابت نیز نقدینگی جذب کردند.
تحلیل صنایع؛ فلزات و بانکها در کانون توجه
در میان صنایع، فلزات با ورود ۷۱۸.۷ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر قرار گرفتند. ارزش معاملات این گروه ۲.۷ همت بود و قدرت خرید نیز به ۱.۴ رسید.
بانکها با ۶۶۱.۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در رتبه دوم قرار گرفتند. ارزش معاملات ۳.۵ همتی و قدرت خرید ۱.۳ در این گروه نشان میدهد ورود نقدینگی به بانکها صرفاً ناشی از یک یا دو معامله خاص نبوده است.
کانههای فلزی نیز با ورود ۴۳۱.۵ میلیارد تومان مورد توجه بودند.
در سمت دیگر، غذاییها با خروج ۱۱۲.۸ میلیارد تومان، شیمیاییها با خروج ۹۳.۲ میلیارد تومان و سرمایهگذاریها با خروج ۸۷.۵ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.
نکته مهم اینجاست که سه گروه فلزات، کانههای فلزی و بانکها همزمان در میان مقصدهای اصلی نقدینگی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد بازار روز دوشنبه به سمت صنایع بزرگتر و نمادهای با نقدشوندگی بالاتر تمایل داشته است.
تحلیل نمادهای مهم؛ فولاد و وتجارت در مرکز توجه
در میان نمادهای دارای بیشترین ورود پول حقیقی، احیا که عرضه اولیه آن در روز گذشته انجام شد با ۵۸۵.۱ میلیارد تومان در صدر قرار گرفت.
پس از آن، وتجارت با ۵۴۷.۵ میلیارد تومان و فولاد با ۵۳۱.۲ میلیارد تومان قرار گرفتند.
حضور فولاد و وتجارت در این فهرست اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هر دو نماد از جمله نمادهای بزرگ و پرمعامله بازار هستند.
فولاد روز دوشنبه ۵.۳ میلیارد سهم معامله کرد و ارزش معاملات آن به ۱.۲ همت رسید. همچنین ورود ۵۳۱.۲ میلیارد تومان پول حقیقی به این نماد ثبت شد.
در وتجارت نیز ۱۴.۳ میلیارد سهم معامله شد و این نماد با ۵۴۷.۵ میلیارد تومان ورود پول حقیقی، یکی از مهمترین مقاصد نقدینگی بازار بود.
در سمت خروج پول، پالایش با ۱۵۷.۷ میلیارد تومان و شپنا با ۱۳۱.۲ میلیارد تومان در صدر قرار گرفتند. نکته جالب این است که هر دو نماد در نهایت در محدوده مثبت معامله شدند؛ بنابراین بخشی از فشار فروش حقیقیها توسط تقاضای حقوقی جذب شده است.
نمادهای پرمعامله بازار چه میگویند؟
وتجارت با ۱۴.۳ میلیارد سهم بیشترین حجم معاملات را داشت. وبملت با ۸.۷ میلیارد سهم، خودرو با ۷.۷ میلیارد سهم و فولاد با ۵.۳ میلیارد سهم در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در بخش ارزش معاملات نیز عیار با ۲.۲ همت، پالایش با ۱.۹ همت و شپنا با ۱.۴ همت در صدر بودند.
حضور همزمان نمادهایی مانند فولاد، وبملت، وتجارت، خودرو، شستا و شپنا در فهرست نمادهای پرتراکنش نشان میدهد بخش مهمی از فعالیت بازار همچنان در نمادهای بزرگ و شاخصساز متمرکز است.
رفتار معاملهگران؛ بازگشت اشتهای خرید
رفتار روز دوشنبه معاملهگران را میتوان بازگشت محسوس اشتهای خرید توصیف کرد.
رشد شاخصها، ورود پول حقیقی، افزایش صفهای خرید و کاهش شدید صفهای فروش، همگی از تقویت تقاضا حکایت دارند.
از طرف دیگر، ۲۲۹ نماد از محدوده منفی به مثبت حرکت کردند؛ در حالی که تنها ۶۷ نماد از مثبت به منفی رفتند.
این اختلاف یکی از نشانههای مهم تغییر فضای معاملات در طول روز است و نشان میدهد تقاضا توانسته در بسیاری از نمادها فشار فروش اولیه را جذب کند.
با این حال، خروج پول از برخی صنایع و همچنین بالاتر بودن سرانه فروش نسبت به خرید، نشان میدهد هنوز نمیتوان رفتار کل بازار را کاملاً بدون ریسک دانست.
۵ نکته مهم معاملات روز دوشنبه
- ۲.۸ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد شد.
- شاخص کل ۱.۶۹ درصد و شاخص هموزن ۰.۸۵ درصد رشد کردند.
- ارزش صفهای خرید با رسیدن به ۸.۲ همت بیش از ۳۰ برابر ارزش صفهای فروش بود.
- فلزات، بانکها و کانههای فلزی بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
- ۲۲۹ نماد از منفی به مثبت رفتند؛ در مقابل تنها ۶۷ نماد از مثبت به منفی حرکت کردند.
برندگان بازار
صنایع برتر
فلزات، بانک، کانههای فلزی، دارویی و چندرشتهایها مهمترین برندگان جریان نقدینگی روز دوشنبه بودند.
در میان آنها، فلزات و بانکها از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا علاوه بر ورود پول بالا، ارزش معاملات قابل توجهی نیز داشتند.
نمادهای برتر
از نظر ورود پول حقیقی، احیا، وتجارت و فولاد در صدر قرار گرفتند.
از منظر قدرت خرید نیز درپاد، شیفته، نارین و پیزد عملکرد بسیار بالایی داشتند؛ البته قدرت خرید بسیار بالا در برخی نمادهای کوچک لزوماً به معنای اهمیت بیشتر آنها برای روند کلی بازار نیست.
بازندگان بازار
در سطح صنایع، غذایی، شیمیایی و سرمایهگذاری بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در میان نمادها نیز پالایش، شپنا، فارما کیان و بیدار بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند.
با این حال، مثبت شدن پالایش و شپنا با وجود خروج پول حقیقی نشان میدهد عملکرد قیمتی این نمادها را نمیتوان صرفاً بر اساس جریان پول حقیقی ارزیابی کرد.
پیشبینی بورس امروز؛ آیا موج تقاضا ادامه پیدا میکند؟
معاملات روز دوشنبه چند سیگنال مثبت مهم برای بورس امروز ایجاد کرده است؛ اما برای پیشبینی روند بعدی باید میان قدرت تقاضای روز دوشنبه و پایداری این تقاضا تفاوت قائل شد.
سناریوی اصلی در کوتاهمدت، ادامه فضای مثبت بازار است؛ چرا که بازار روز دوشنبه با ورود ۲.۸ همت پول حقیقی، رشد شاخصها، افزایش صفهای خرید و کاهش شدید صفهای فروش مواجه شد.
اگر امروز نیز ورود پول حقیقی ادامه داشته باشد و ارزش معاملات خرد در محدودههای بالا باقی بماند، احتمال تداوم تقاضا در نمادهای بزرگ افزایش پیدا میکند. در این حالت، فلزات، بانکیها، کانههای فلزی و خودرو میتوانند همچنان در کانون توجه معاملهگران باقی بمانند.
سناریوی صعودی
در سناریوی صعودی، مهمترین نشانه، تداوم ورود پول حقیقی همراه با حفظ ارزش بالای صفهای خرید است.
اگر تعداد نمادهای مثبت همچنان در سطوح بالا باقی بماند و خروج پول از نمادهای بزرگ کاهش پیدا کند، شاخص کل میتواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
در این سناریو، رفتار فولاد، فملی، وتجارت، وبملت و سایر نمادهای بزرگ اهمیت زیادی خواهد داشت.
سناریوی خنثی
در سناریوی میانه، ممکن است بخشی از رشد روز دوشنبه در معاملات امروز با افزایش عرضه مواجه شود.
در این حالت شاخص کل میتواند با نوسان محدود همراه شود، اما اگر ورود پول حقیقی متوقف نشود و صفهای فروش سنگین شکل نگیرد، ساختار کلی بازار همچنان مثبت باقی خواهد ماند.
این سناریو بهخصوص در صورتی محتمل است که معاملهگران پس از رشد ۱.۷ درصدی شاخص کل، بخشی از سود خود را شناسایی کنند.
سناریوی اصلاحی
سناریوی اصلاحی زمانی تقویت میشود که ورود پول حقیقی روز دوشنبه به خروج پول تبدیل شود، ارزش صفهای خرید کاهش محسوسی پیدا کند و فشار فروش در نمادهای بزرگ افزایش یابد.
بالا بودن سرانه فروش حقیقی نسبت به خرید نیز یکی از ریسکهایی است که باید زیر نظر گرفته شود.
همچنین اگر پولی که روز دوشنبه وارد بازار شده کوتاهمدت و ناپایدار باشد، امکان افزایش عرضه پس از رشد روز دوشنبه وجود خواهد داشت.
بنابراین در مجموع، کفه احتمالات فعلاً به نفع ادامه فضای مثبت یا حداقل متعادل بازار است، اما تأیید یک روند صعودی جدید به تداوم ورود پول حقیقی در معاملات روزهای آینده نیاز دارد.
جمعبندی
بورس روز دوشنبه یکی از مهمترین نشانههای بهبود تقاضا را در معاملات خود ثبت کرد. رشد ۹۴ هزار واحدی شاخص کل در کنار رشد شاخص هموزن، ورود ۲.۸ همت پول حقیقی، تشکیل ۸.۲ همت صف خرید و کاهش ارزش صفهای فروش به تنها ۲۵۸ میلیارد تومان، تصویر مثبتی از سمت تقاضا ارائه میدهد.
در میان صنایع، فلزات، بانکها و کانههای فلزی بیشترین توجه نقدینگی را به خود اختصاص دادند و نمادهایی مانند احیا، وتجارت و فولاد در صدر ورود پول حقیقی قرار گرفتند.
با این حال، برای اینکه رشد روز دوشنبه را آغاز یک روند صعودی پایدار بدانیم، باید در معاملات بعدی نیز ورود پول حقیقی، ارزش معاملات و قدرت تقاضا در نمادهای بزرگ حفظ شود. بنابراین فعلاً سیگنال بازار مثبت است، اما تأیید روند صعودی به تداوم این نشانهها در روزهای آینده وابسته خواهد بود.