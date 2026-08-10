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خسارت ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا در جنگ علیه ایران

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی تازه به ابعاد جدیدی از خسارات آمریکا در جنگ علیه ایران پرداخته و هزینه آن را ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۶۹
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1492 بازدید
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جنگ ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، وال استریت ژورنال با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران نوشت: حملات ایران علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در غرب آسیا از جمله اخیرا در اردن،  خطرات موشکی و پهپادی ایران را برجسته می‌کند. از طرفی، ایالات متحده به اندازه کافی برای دفاع از پایگاه‌های خارجی، زیرساخت‌های حیاتی و پرسنل خود آماده نیست.

این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: پایگاه‌های ایالات متحده در سراسر اقیانوس آرام به ویژه در برابر حملات چین و کره شمالی آسیب‌پذیر هستند، همانطور که پایگاه‌های این کشور در غرب آسیا نیز آسیب‌پذیرند. انتخاب پیش‌روی کنگره و پنتاگون روشن است؛ اکنون برای محافظت از این تاسیسات هزینه کنید یا در آینده با مشکل بسیار جدی‌تری مواجه خواهید شد.

وال استریت ژورنال همچنین نوشت: از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ایران بیش از ۲۰۰۰ حمله هوایی، موشکی و پهپادی در سراسر خاورمیانه انجام داده و دست‌کم به ۲۰ سایت در هشت کشور مورد استفاده ارتش ایالات متحده آسیب رسانده است.

این رسانه آمریکایی اضافه کرد: ایران تاکنون صرفا به دلیل ضربات به تجهیزات و تاسیسات آمریکایی، ۱۳ میلیارد دلار به ایالات متحده خسارت وارد کرده است. در مجموع، ایران بیش از ۴۲ هواپیمای نظامی ایالات متحده را که چندین مورد از آنها در پایگاه‌های هوایی مستقر بودند، آسیب دیده یا منهدم کرده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

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برچسب ها
آمریکا ایران جنگ تنگه هرمز پایگاه های آمریکایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
0
پاسخ
همش 13 میلیارد دلار ؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
0
پاسخ
جنگ. 12. روزه.
جنگ. 40. روزه.
جنگ. 20. روزه.
**** 3. جنگ. 3. جنگ. 1000 میلیارد. دلاررر هزینه کرده
بدون. هدف. و بدون خروجی
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