تهچین؛
دستور پخت بریسکت ترش و شیرین
بریسکت به گوشت سرسینه گوساله، به طور دقیق سینه و پایین دندههای گوساله گفته میشود و در عین حال نام نوعی غذا است که از این بخش گوشت درست میشود. ویژگی اصلی بریسکت ترش و شیرین، ترکیب سس چیلی، شکر قهوهای و سرکه است که تعادلی میان شیرینی و ترشی ایجاد میکند و در طول پخت به خورد گوشت میرود. بریسکت در کنار پیاز، هویج و سیبزمینی یوکان گلد بهآرامی پخته میشود تا گوشت بافتی نرم و آبدار پیدا کند و سبزیجات نیز طعم سس غلیظ و معطر آن را به خود بگیرند. این غذا با طعم عمیق و حالت گرم و خانگی خود، گزینهای مناسب برای وعدههای خانوادگی و مهمانیهاست. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با دستور پخت این غذا آشنا شوید.
مواد لازم مناسب برای ۸ نفر:
۱٫۶ تا ۱٫۸ کیلوگرم بریسکت گوساله، با لایه چربی به ضخامت حدود ۶ میلیمتر
نمک کوشر و فلفل سیاه تازهآسیابشده
۱ قاشق غذاخوری روغن آفتابگردان
۲ عدد پیاز، نازک برشخورده
حدود ۴۷۵ میلیلیتر آب مرغ کمنمک
حدود ۲۴۰ میلیلیتر سس چیلی یا کچاپ
حدود ۱۰۰ گرم شکر قهوهای تیره
حدود ۸۰ میلیلیتر سرکه سفید تقطیری
۴ عدد هویج بزرگ، در مجموع حدود ۶۸۰ گرم
حدود ۷۹۰ گرم سیبزمینی یوکان گلد
برگ جعفری تخت برای سرو، در صورت تمایل
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