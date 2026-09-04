دستور پخت بریسکت ترش و شیرین

بریسکت به گوشت سرسینه گوساله، به طور دقیق سینه و پایین دنده‌های گوساله گفته می‌شود و در عین حال نام نوعی غذا است که از این بخش گوشت درست می‌شود. ویژگی اصلی بریسکت ترش و شیرین، ترکیب سس چیلی، شکر قهوه‌ای و سرکه است که تعادلی میان شیرینی و ترشی ایجاد می‌کند و در طول پخت به خورد گوشت می‌رود. بریسکت در کنار پیاز، هویج و سیب‌زمینی یوکان گلد به‌آرامی پخته می‌شود تا گوشت بافتی نرم و آبدار پیدا کند و سبزیجات نیز طعم سس غلیظ و معطر آن را به خود بگیرند. این غذا با طعم عمیق و حالت گرم و خانگی خود، گزینه‌ای مناسب برای وعده‌های خانوادگی و مهمانی‌هاست. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با دستور پخت این غذا آشنا شوید.