برنج سرخ‌شده با سیر و سوسیس، نسخه‌ای ساده و متفاوت از انواع برنج سرخ‌شده آسیایی است که با سوسیس تهیه می‌شود. استفاده فراوان از سیر سرخ‌شده، سوسیس و پیازچه به این غذا طعمی قوی، معطر و کمی تند می‌دهد و تخم‌مرغ نیمرو نیز ترکیب آن را کامل می‌کند. یکی از نکات مهم این غذا استفاده از برنجی است که از قبل پخته و سرد شده؛ روشی که کمک می‌کند دانه‌های برنج هنگام سرخ‌شدن بافت مناسب‌تری داشته باشند. دستور اصلی برای چهار نفر در نظر گرفته شده و می‌توان نوع سوسیس را نیز بر اساس ذائقه تغییر داد.