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کد خبر:۱۳۸۹۱۲۲
کد خبر:۱۳۸۹۱۲۲
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ته‌چین؛

طرز تهیه برنج سرخ‌شده با سیر و سوسیس

برنج سرخ‌شده با سیر و سوسیس، نسخه‌ای ساده و متفاوت از انواع برنج سرخ‌شده آسیایی است که با سوسیس تهیه می‌شود. استفاده فراوان از سیر سرخ‌شده، سوسیس و پیازچه به این غذا طعمی قوی، معطر و کمی تند می‌دهد و تخم‌مرغ نیمرو نیز ترکیب آن را کامل می‌کند. یکی از نکات مهم این غذا استفاده از برنجی است که از قبل پخته و سرد شده؛ روشی که کمک می‌کند دانه‌های برنج هنگام سرخ‌شدن بافت مناسب‌تری داشته باشند. دستور اصلی برای چهار نفر در نظر گرفته شده و می‌توان نوع سوسیس را نیز بر اساس ذائقه تغییر داد.


مواد لازم برای ۴ نفر:

۲ عدد سوسیس ایتالیایی تند یا سوسیس دلخواه، بدون روکش
۶ حبه سیر خردشده
۱ عدد تخم‌مرغ
۲ عدد پیازچه خردشده
نصف قاشق چای‌خوری نمک
فلفل به میزان دلخواه
۲ پیمانه برنج از قبل پخته‌شده

 

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