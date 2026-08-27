«روپا ویخا» یکی از شناخته‌شده‌ترین غذاهای کوبایی و از غذاهای ملی این کشور است. نام آن در زبان اسپانیایی به معنای «لباس‌های کهنه» است؛ نامی که به ظاهر رشته‌های بلند گوشت، پیاز و فلفل‌های درهم‌پیچیده اشاره دارد که شبیه پارچه‌های پاره و ریش‌ریش به نظر می‌رسند. در این دستور پخت، استیک فلنک به‌آرامی در ترکیبی از گوجه‌فرنگی، ادویه‌ها و آب مرغ پخته و سپس در امتداد الیاف ریش‌ریش می‌شود. زیتون سبز، فلفل و گشنیز نیز طعمی شور، معطر و نسبتاً تند به غذا می‌دهند. استفاده از استیک فلنک باعث می‌شود رشته‌های گوشت بلندتر و بافت نهایی متمایزتر از نسخه‌هایی باشد که با گوشت گردن تهیه می‌شوند. این غذا معمولاً همراه با برنج، لوبیای سیاه و چیپس پلانتین سرو می‌شود. «روپا ویخا» یکی از شناخته‌شده‌ترین غذاهای کوبایی و از غذاهای ملی این کشور است. نام آن در زبان اسپانیایی به معنای «لباس‌های کهنه» است؛ نامی که به ظاهر رشته‌های بلند گوشت، پیاز و فلفل‌های درهم‌پیچیده اشاره دارد که شبیه پارچه‌های پاره و ریش‌ریش به نظر می‌رسند. در این دستور پخت، استیک فلنک به‌آرامی در ترکیبی از گوجه‌فرنگی، ادویه‌ها و آب مرغ پخته و سپس در امتداد الیاف ریش‌ریش می‌شود. زیتون سبز، فلفل و گشنیز نیز طعمی شور، معطر و نسبتاً تند به غذا می‌دهند. استفاده از استیک فلنک باعث می‌شود رشته‌های گوشت بلندتر و بافت نهایی متمایزتر از نسخه‌هایی باشد که با گوشت گردن تهیه می‌شوند. این غذا معمولاً همراه با برنج، لوبیای سیاه و چیپس پلانتین سرو می‌شود.

مواد لازم برای ۸ نفر:

۶۸۰ گرم فلنک استیک

۲ قاشق چای‌خوری نمک کوشر، یا بیشتر به میزان لازم

۱ قاشق چای‌خوری فلفل سیاه تازه‌آسیاب‌شده

۱ نیشگون فلفل کاین، یا به میزان دلخواه

۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون

۱ عدد پیاز قرمز بزرگ، ورقه‌شده

۴ حبه سیر، ورقه‌شده

۲ قاشق چای‌خوری زیره آسیاب‌شده

۲ قاشق چای‌خوری پاپریکا

۱ قاشق چای‌خوری مرزنگوش خشک

یک چهارم قاشق چای‌خوری فلفل کاین

یک‌هشتم قاشق چای‌خوری میخک آسیاب‌شده

یک‌هشتم قاشق چای‌خوری فلفل فرنگی

۳۵۵ میلیلیتر سس گوجه‌فرنگی

۳۵۵ میلیلیتر آب مرغ

۲ عدد برگ بو

۲ عدد فلفل دلمه‌ای، ورقه‌شده

۱ عدد فلفل پوبلانو، ورقه‌شده

نصف قاشق چای‌خوری پاپریکای دودی

۲ قاشق غذاخوری کبر (کیپر یا کاپاریس)، آبکش‌شده

۲۴۰ میلیلیتر زیتون سبز پرشده با فلفل فرنگی، ورقه‌شده

۱ قاشق چای‌خوری شکر سفید، یا به میزان دلخواه؛ اختیاری

۸۰ میلیلیتر گشنیز تازه خردشده