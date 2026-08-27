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کد خبر:۱۳۸۹۱۱۶
کد خبر:۱۳۸۹۱۱۶
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ته چین؛

دستور پخت روپا ویخا؛ خوراک ملی کوبا با گوشت ریش‌ریش

«روپا ویخا» یکی از شناخته‌شده‌ترین غذاهای کوبایی و از غذاهای ملی این کشور است. نام آن در زبان اسپانیایی به معنای «لباس‌های کهنه» است؛ نامی که به ظاهر رشته‌های بلند گوشت، پیاز و فلفل‌های درهم‌پیچیده اشاره دارد که شبیه پارچه‌های پاره و ریش‌ریش به نظر می‌رسند. در این دستور پخت، استیک فلنک به‌آرامی در ترکیبی از گوجه‌فرنگی، ادویه‌ها و آب مرغ پخته و سپس در امتداد الیاف ریش‌ریش می‌شود. زیتون سبز، فلفل و گشنیز نیز طعمی شور، معطر و نسبتاً تند به غذا می‌دهند. استفاده از استیک فلنک باعث می‌شود رشته‌های گوشت بلندتر و بافت نهایی متمایزتر از نسخه‌هایی باشد که با گوشت گردن تهیه می‌شوند. این غذا معمولاً همراه با برنج، لوبیای سیاه و چیپس پلانتین سرو می‌شود.

مواد لازم برای ۸ نفر:

۶۸۰ گرم فلنک استیک
۲ قاشق چای‌خوری نمک کوشر، یا بیشتر به میزان لازم
۱ قاشق چای‌خوری فلفل سیاه تازه‌آسیاب‌شده
۱ نیشگون فلفل کاین، یا به میزان دلخواه
۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون
۱ عدد پیاز قرمز بزرگ، ورقه‌شده
۴ حبه سیر، ورقه‌شده
۲ قاشق چای‌خوری زیره آسیاب‌شده
۲ قاشق چای‌خوری پاپریکا
۱ قاشق چای‌خوری مرزنگوش خشک
یک چهارم قاشق چای‌خوری فلفل کاین
یک‌هشتم قاشق چای‌خوری میخک آسیاب‌شده
یک‌هشتم قاشق چای‌خوری فلفل فرنگی
۳۵۵ میلیلیتر سس گوجه‌فرنگی
۳۵۵ میلیلیتر آب مرغ
۲ عدد برگ بو
۲ عدد فلفل دلمه‌ای، ورقه‌شده
۱ عدد فلفل پوبلانو، ورقه‌شده
نصف قاشق چای‌خوری پاپریکای دودی
۲ قاشق غذاخوری کبر (کیپر یا کاپاریس)، آبکش‌شده
۲۴۰ میلیلیتر زیتون سبز پرشده با فلفل فرنگی، ورقه‌شده
۱ قاشق چای‌خوری شکر سفید، یا به میزان دلخواه؛ اختیاری
۸۰ میلیلیتر گشنیز تازه خردشده

 

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